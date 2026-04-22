О Йозефе Бау и его квартире-музее

Я хотела написать о Йозефе Бау ко Дню памяти Катастрофы и героизма, но День Независимости — еще лучший повод.

Да и вообще мне кажется, что о Йозефе Бау все знают и все были в его крошечной квартире-музее на улице Бердичевски, 9 в центре Тель-Авива (https://www.josephbau.org/), посвящённой его личной истории и подпольной деятельности во время Второй мировой войны, но все-таки напомню…

Йозеф Бау когда-то сказал: «Если ты смеешься, тебя невозможно победить». Его жизнь, прошедшая через гетто, лагеря, секретные службы и творческие поиски, стала лучшим доказательством этой фразы. Йозеф Бау выжил в Плашове (его свадьбу показали в «Списке Шиндлера»), приехал в Эрец-Исраэль, всю жизнь рисовал, создавал мультфильмы, занимался рекламой, анимацией, живописью, графикой, иллюстрацией, литературой — и подделывал документы, чтобы помогать людям, как делал это ещё в лагере. История его жизни невероятна, как невероятны были его оптимизм и юмор.

Дом-музей его памяти уникален и единственен в своём роде, поскольку его экспозиция охватывает анимацию, кино, графическое искусство, память о Холокосте, фотографию, шпионаж, поэзию, любовь к Израилю, а также истоки создания израильской прессы и телевидения.

Только после его смерти выяснилось, что Йозеф работал ведущим художником-графиком Моссада и в рамках своей службы подделывал различные документы для разведчиков, включая документы для Эли Коэна, израильского шпиона в Сирии, и для группы, отправленной для поимки Эйхмана. Йозеф никогда не говорил об этом при жизни.

В музее представлены анимационные устройства и небольшой кинотеатр, который Бау построил своими руками. На стенах размещены шрифты, которые он разработал для израильских фильмов. Его работы получили международное признание и экспонировались во многих галереях по всему миру, а также в здании ООН в Нью-Йорке, в музее Оскара Шиндлера в Кракове, в испанском парламенте в Мадриде и в Еврейском музее и центре толерантности в Москве. Его картины выставлялись в Кнессете и за рубежом.

Йозеф Бау встретил свою жену Ривку в концентрационном лагере Плашов. Он тайно пробрался в женский лагерь, переодевшись женщиной, и там же они тайно поженились. Их свадьба была показана в фильме «Список Шиндлера». Оба супруга пережили Холокост: Йозеф был спасён благодаря включению в список Оскара Шиндлера, а Ривка прошла через другие лагеря и воссоединилась с мужем после окончания войны.

В 2020 году Ривка была посмертно удостоена почетного звания «Евреи, спасшие евреев во время Холокоста» от международной организации Бней Брит.

В 2024 году TripAdvisor включил Музей Йозефа Бау в топ-1% лучших достопримечательностей мира и удостоил его награды Travellers’ Choice «Best of the Best».

Когда Йозеф Бау в 1950 году репатриировался в Израиль, его мечтой было создание анимационных фильмов на Святой земле. Он 40 лет работал в своей небольшой двухкомнатной квартире. Дочери Йозефа и Ривки Бау превратили дом родителей в музей.

Йозеф Бау родился в 1920 году в Кракове. Вторая мировая война прервала его образование в области графического дизайна. Как и тысячи других польских евреев, он оказался в концлагере Плашов. В лагере Бау использовал свои навыки чертёжника и каллиграфа, чтобы выжить: занимался изготовлением карт и надписей для нужд администрации. Это давало ему доступ к инструментам и бумаге, что позволило ему тайно помогать другим заключённым, подделывая документы и пропуска.

В 1950 году Йозеф Бау вместе с женой и дочерью репатриировался в Израиль. Семья поселилась в Тель-Авиве в небольшой двухкомнатной квартире, которая одновременно служила жильём и рабочей мастерской. Бау стал одним из первопроходцев израильской анимации и графического дизайна. В условиях отсутствия профессионального оборудования он самостоятельно сконструировал анимационный станок и кинокамеру, используя детали от подержанных механизмов и швейных машин. В этой мастерской он создавал первые израильские анимационные ролики, титры для многих классических кинокартин, рекламные плакаты, газетные иллюстрации и уникальные шрифты для иврита, которые используются в полиграфии до сих пор.

Его творчество отличалось вниманием к деталям и глубоким интересом к ивриту. Бау рассматривал буквы не просто как знаки, а как символы с историческим смыслом, создавая картины, в которых текст и изображение составляли единое целое.

Одной из самых закрытых страниц жизни Йозефа Бау было его многолетнее сотрудничество с израильской разведкой. При жизни он никогда не упоминал об этом даже в кругу семьи.

Правда открылась только после его смерти в 2002 году. Благодаря своему таланту графика и уникальным навыкам подделки почерков, Бау стал ведущим специалистом в техническом отделе Моссада. К его основным задачам относилось изготовление документов для разведчиков. Он создавал паспорта, удостоверения и справки, которые невозможно было отличить от оригиналов. В частности, он готовил документы для Эли Коэна — легендарного израильского разведчика в Сирии.

Во время операции по поимке Адольфа Эйхмана Бау занимался подготовкой фальшивых документов для оперативной группы, вылетевшей в Аргентину для задержания нацистского преступника. По иронии судьбы, бывший узник концлагеря помог привести к суду одного из главных организаторов Холокоста. Несмотря на государственную важность этих задач, Бау продолжал работать в своей скромной квартире, сохраняя статус обычного художника-графика.

После смерти Йозефа его дочери, Цила и Хадасса Бау, приняли решение превратить его мастерскую в музей. Им удалось сохранить аутентичную обстановку, в которой их отец работал на протяжении сорока лет. Музей не является государственным учреждением и поддерживается усилиями дочерей художника. Они проводят экскурсии, в ходе которых рассказывают не только о творчестве отца, но и о его философии — способности сохранять оптимизм и чувство юмора даже в самых тяжёлых жизненных обстоятельствах.