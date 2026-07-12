Иерусалимский симфонический оркестр завершает сезон концертным исполнением «Евгения Онегина»

«Я влюблён в образ Татьяны», — признавался Пётр Ильич Чайковский, работая над «Евгением Онегиным». Вряд ли тогда композитор мог предположить, что почти полтора столетия спустя его «лирические сцены» останутся одной из самых любимых опер мирового репертуара. История о любви, которую не сумели вовремя разглядеть, о словах, сказанных слишком поздно, и о чувствах, которые невозможно вернуть, продолжает волновать зрителей так же сильно, как и в день своей премьеры.

Именно этим шедевром Иерусалимский симфонический оркестр завершит свой нынешний сезон. 21 июля на сцене Иерусалимского театра прозвучит концертное исполнение избранных сцен из «Евгения Онегина» с участием ведущих солистов и под управлением маэстро Аркадия Берина.

История рождения этой оперы сама по себе напоминает роман. Весной 1877 года певица Елизавета Лавровская неожиданно предложила Чайковскому написать оперу по пушкинскому «Евгению Онегину». Сначала композитор назвал эту идею «дикой». Но уже вечером того же дня, перечитав роман, он полностью изменил своё мнение. Позже Чайковский признавался, что никогда прежде не работал с таким вдохновением.

Он сознательно отказался от привычных для оперы исторических катастроф, придворных интриг и эффектных развязок. Вместо этого создал произведение о человеческой душе, назвав его не оперой, а «лирическими сценами». Здесь нет злодеев и героев в привычном понимании. Есть люди, которые любят, ошибаются, взрослеют и слишком поздно понимают цену собственных решений.

Именно поэтому концертное исполнение «Евгения Онегина» производит столь сильное впечатление. Когда исчезают декорации и сценическое действие, музыка оказывается на первом плане. Оркестр становится рассказчиком этой истории, а каждая оркестровая фраза раскрывает внутренний мир героев не менее точно, чем их слова.

За дирижёрским пультом — маэстро Аркадий Берин, один из ярких представителей школы легендарного Ильи Мусина, музыкант с огромным международным опытом и глубоким знанием русской оперной традиции. Именно ему предстоит соединить драматизм партитуры Чайковского и голоса солистов в единое музыкальное повествование.

В концерте примут участие ведущие солисты израильской оперной сцены. Партию Татьяны исполнит сопрано Алла Василевицкая, Онегина — баритон Кирилл Одинцов, Ленского — тенор Давид Гольдберг, князя Гремина — бас Лев Эльгардт, а обаятельного мсье Трике — тенор Даниэль Ян Пружанский.

Для каждого из них музыка Чайковского — не просто вокальная партия, а возможность заново прожить одну из самых проникновенных историй мировой литературы и оперы.

Заключительный концерт сезона станет настоящим подарком для всех поклонников классической музыки. Услышать «Евгения Онегина» в исполнении большого симфонического оркестра и великолепных вокалистов — возможность редкая. И, пожалуй, трудно представить более красивое завершение сезона, чем встреча с музыкой, которая уже почти полтора века напоминает нам о том, что самые важные слова нужно говорить вовремя.

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Иерусалимский симфонический оркестр — старейший и один из самых титулованных оркестров Израиля, основанный ещё в 1936 году как оркестр радиовещательной службы еврейского ишува в Эрец-Исраэль, — завершает нынешний сезон концертом, целиком посвящённым одному из величайших произведений русской оперной классики. За без малого девять десятилетий своей истории оркестр играл под управлением Отто Клемперера и выступал с Игорем Стравинским, Артуром Рубинштейном, Иегуди Менухиным, Мстиславом Ростроповичем и Пабло Казальсом, гастролировал в Карнеги-холле, венском Musikverein и Кёльнской филармонии — и именно этот коллектив, с его многолетним опытом работы с оперным репертуаром в рамках абонемента «Опера в ИСО», в этот вечер возьмёт на себя главную драматургическую роль: провести публику через музыку Чайковского так, как задумывал сам композитор, — от первых, почти интимных фраз до трагического финала.

Дирижировать оркестром в этот вечер будет маэстро Аркадий Берин — профессор с более чем 40-летним стажем преподавания симфонического дирижирования, десять лет возглавлявший кафедру оперно-симфонического дирижирования в Академии музыки Беларуси и воспитавший свыше 70 дирижёров, ныне работающих с ведущими оркестрами мира. Он учился у Ильи Мусина и Лео Гинзбурга, стоял за пультом Московского симфонического оркестра и Международного симфонического оркестра Германии, основал оркестр «Солисты Иерусалима». Среди его партнёров по сцене — Хосе Каррерас, Роберто Аланья, Анна Нетребко, Миша Майский и Максим Венгеров; среди наград — Гран-при Международного конкурса оркестров мира в Люксембурге. Его задача в этот вечер — выстроить диалог между оркестром и голосами солистов так, чтобы оркестровое сопровождение оставалось не просто фоном, а полноправным действующим лицом драмы.

Партию Татьяны Лариной споёт сопрано Алла Василевицкая — и для неё эта роль отнюдь не новая: в репертуаре певицы уже значится Татьяна в «Евгении Онегине», наряду с заглавной партией в «Русалке» Дворжака, Земфирой в «Алеко», Антонией в «Сказках Гофмана», Графиней в «Свадьбе Фигаро», Донной Анной в «Дон Жуане», заглавной партией в «Мадам Баттерфляй», Амелией в «Симоне Бокканегре» и Недждой в «Паяцах». Обладательница стипендий Бассера, Грабова и премии Бен-Ароэ, она — одна из ведущих сопрано израильской оперной сцены.

Партию Онегина исполнит баритон Кирилл Одинцов, выпускник Академии имени Гнесиных и театрального института ГИТИС. В его репертуаре — Бетто в «Джанни Скикки» Пуччини, Фальстаф и Форд в «Виндзорских проказницах» Николаи, Анзолето в «Кампьелло» Вольфа-Феррари, Мельник в «Русалке» Даргомыжского; на сцене Израильской оперы он выходил в «Тоске» и «Свадьбе Фигаро».

Партию Владимира Ленского споёт тенор Давид Гольдберг — один из самых ярких молодых голосов израильской сцены. В 2020 году он окончил Иерусалимскую академию музыки и танца (педагоги — Кристиан Бенедикт, Бибиана Голденталь, Джеффри Фрэнсис, Цви Семель и Софья Мазар), а уже в 2021-м дебютировал в партии Рудольфа в «Богеме» с Иерусалимским лирическим оперным фестивалем, год спустя впервые спел Каварадосси в «Тоске» под управлением Паоло Спадаро. В 2022 году он получил первую премию конкурса Corsica Lirica и первую премию Иерусалимского международного оперного конкурса, а также дважды — стипендию Американо-Израильского культурного фонда за выдающиеся достижения в академическом вокале.

Партию князя Гремина исполнит бас Лев Эльгардт, выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории и Академии молодых певцов Мариинского театра. На сцене Израильской оперы он дебютировал в партии Старого цыгана в «Алеко» Рахманинова, пел Фьорелло в «Севильском цирюльнике», выступал с Израильским вокальным ансамблем в программах музыки Моцарта и Гайдна.

Партию мсье Трике исполнит тенор Даниэль Ян Пружанский — артист с необычной биографией: в детстве, в возрасте 13 лет, он представлял Израиль на конкурсе Junior Eurovision, пел для президента США Барака Обамы и президента Израиля Шимона Переса, а параллельно с вокалом освоил кларнет, которому позже посвятил обучение в Германии. Партия обаятельного француза Трике, с её лёгкостью и характерностью, подходит этому разностороннему музыканту как нельзя лучше.

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Иерусалимский симфонический оркестр. Заключительный концерт сезона — » Петра Чайковского

Вторник, 21 июля | 19:30

Концертный зал имени Генри Крауна, Иерусалимский театр

Продолжительность концерта — около 130 минут, включая антракт.

Билеты в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/86501

Или на сайте JSO: https://jso.smarticket.co.il/ru/show/737

Photos: Arkady Beryn by Berlin Iglesias Art

Alla Vasilevitskaya by Vladimir Godnik

Daniel Pruzansky by Annika Boras

David Goldberg by Michael Daniloff

Lev Elgardt by Shlomo Bronshtein

Kirill Odintzov photo from a personal arc

Текст подготовила Маша Хинич

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting