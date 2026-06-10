Александр Малофеев и Юлиан Рахлин: триумф Чайковского в Израиле

Александр Малофеев — Photo by Milagro Elstak

В конце июня 2026 года Иерусалимский симфонический оркестр представит программу, которая обещает стать главным романтическим событием этого сезона. Под управлением своего художественного руководителя и главного дирижера маэстро Юлиана Рахлина оркестр проведет серию вечеров, посвященных музыке Петра Ильича Чайковского. В качестве солиста приглашен Александр Малофеев — один из самых глубоких и виртуозных молодых пианистов наших дней. Он уже выступал успешно с ИСО два года назад по приглашению Юлиана Рахлина.

На концертах в Иерусалиме, в Ашкелоне и в Хайфе прозвучат два произведения Чайковского: Первый концерт для фортепиано с оркестром си-бемоль минор и Шестая, «Патетическая», симфония си минор.

Александр Малофеев окончил Школу имени Гнесиных и Московскую консерваторию имени Чайковского. Уже в тринадцать лет он завоевал Золотую медаль на VIII Международном юношеском конкурсе имени П. И. Чайковского, а через два года закрепил свой статус, получив Гран-при на Первом международном конкурсе юных пианистов Grand Piano Competition. В апреле 2017 года на открытии международного фортепианного фестиваля в Брешии и Бергамо (Италия) Александру Малофееву была вручена награда «Лучшему молодому музыканту года», а в декабре 2017-го он стал обладателем звания Young Yamaha Artist (Япония). Он выступает в крупнейших концертных залах мира, в числе которых театр «Ла Скала» и Консерватория имени Джузеппе Верди в Милане, «Концертгебау» в Амстердаме, Парижская филармония, Театр на Елисейских полях и штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже, «Геркулес-зал» в Мюнхене, «Курзал» в Висбадене, Квинслендский центр исполнительских искусств в Брисбене, Национальный центр исполнительских искусств в Пекине, Центр восточного искусства в Шанхае, театр «Бунка Кайкан» в Токио, «Кауфман-центр» в Нью-Йорке. Малофеев сотрудничает со многими ведущими оркестрами и известными дирижерами, в числе которых Риккардо Шайи, Мюнг Ван Чунг, Янник Незе-Сеган, Кристиан Ярви, Роберто Аббадо, Казуки Ямада, Юрай Вальчуха и другие. Он участник музыкальных фестивалей в Ла-Рок-д’Антероне, Анси, Нанте, шопеновского фестиваля во Франции, а также фестивалей в Рейнгау (Германия), Эйлате (Израиль), Синтре (Португалия), Peregrinos Musicales (Испания).

Маэстро Рикардо Шайи после концертного тура в 2019 году так отозвался о молодом коллеге: «Я впервые услышал Малофеева три года в Teatro alla Scala. Ему было всего 14 лет, и он поразил меня своим талантом. Сейчас это не просто вундеркинд, он очень молод, но уже является выдающимся интерпретатором».

Для Малофеева исполнение Первого концерта Чайковского в Израиле — это не просто гастроли в его плотном международном графике, а возвращение к истокам.

«Чайковский рядом со мной с самого детства. И «Времена года», и «Детский альбом», и концерты — это то, что заложено в нас с нашими генами. Первый концерт сейчас порой воспринимается как явление масскультуры, но он на самом деле великолепен, и частота исполнения нисколько не делает его хуже», — сказал в одном из интервью Александр Малофеев, чья творческая судьба символично переплетена с этим шедевром. Именно его запись Первого концерта, сделанную совместно с ГСО Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского, знаменитая фирма Sony Classical включила в свой юбилейный бокс-сет Tchaikovsky-2020, приуроченный к 180-летию со дня рождения композитора. Это была кропотливая, полугодовая студийная работа, в которую музыкант вложил всю свою страсть и стремление к идеальному звуку. В Израиле Малофеев исполнит концерт в традиционной, монументальной редакции Александра Зилоти — версии, к которой привыкли слушатели и лучшие оркестры мира и которая требует от солиста запредельной технической и эмоциональной отдачи.

История Первого фортепианного концерта сама по себе похожа на драму: первоначально отвергнутый и жестоко раскритикованный выдающимся пианистом Николаем Рубинштейном, концерт тем не менее триумфально завоевал мир, став визитной карточкой классической музыки, в том числе и в исполнении самого Н. Рубинштейна! Знаменитые начальные аккорды знают даже те, кто бесконечно далек от филармоний. Исполнение этого концерта — это всегда вызов, проверка артиста на зрелость и способность вдохнуть новую жизнь в хрестоматийный партитуру.

Во втором отделении публика погрузится в атмосферу Шестой симфонии. Это симфоническое высказывание Чайковского волею судьбы стало последним, прозвучавшим под управлением автора всего за несколько дней до его внезапной смерти. Это исповедь композитора, которая в стенах концертного зала перерастает в коллективное эмоциональное переживание.

За дирижерский пульт Иерусалимского симфонического оркестра встанет маэстро Юлиан Рахлин. Всемирно известный скрипач, альтист и дирижер, Рахлин возглавил оркестр осенью 2023 года и за это время вывел коллектив на принципиально новый исполнительский уровень. Сотрудничество Рахлина и Малофеева обещает идеальную гармонию на сцене. Как отмечает сам пианист, в таких масштабных произведениях техническая сторона отступает на второй план: «Здесь важен глубочайший контакт с дирижером, чтобы ничто на сцене не противоречило музыке. Важно, чтобы все музыканты находились в абсолютной гармонии».

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Иерусалимский симфонический оркестр

Дирижер: Юлиан Рахлин

Солист: Александр Малофеев

В программе:

П. И. Чайковский.

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, си-бемоль минор, ор. 23

Симфония № 6, «Патетическая», си минор, ор. 74

Расписание концертов:

Иерусалим

Четверг, 25 июня, 19:30, Иерусалимский театр, зал «Генри Краун»

Ашкелон

Понедельник, 29 июня, 20:00, зал «Гейхал ха-Тарбут».

Хайфа

Вторник, 30 июня, 19:30, зал «Аудиториум»

Заказ билетов https://best.kassa.co.il/announce/83928, а также на сайте Иерусалимского симфонического оркестра: https://jso.smarticket.co.il/ru/

Фотографии:

Юлиан Рахлин: ©Marco Borggreve, ©Evgeny Evtiukhov

Александр Малофеев: ©Людмила Малофеева, ©Milagro Elstak

Текст — Маша Хинич

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