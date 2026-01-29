Иерусалимский симфонический оркестр и маэстро Константин Орбелян  представляют программу «Porgy and Bess»

Иерусалимский симфонический оркестр и знаменитый маэстро из США маэстро Константин Орбелян представят в феврале 2026 программу «Porgy and Bess». В Иерусалиме, Хайфе и Тель-Авиве прозвучат лучшие произведения Джорджа Гершвина, включая оперу «Порги и Бесс» в концертной версии, «Кубинскую увертюру», а также Джазовую фортепианную рапсодию № 2, которая будет исполнена в Израиле впервые. В концертах примут участие ведущие солисты «Метрополитен-опера» Брайан Мейджор и Латония Мур.

В этом году отмечается 250-летие независимости США. В честь этого американский дирижер Константин Орбелян планирует исполнить лучшее из наследия американских композиторов и американской музыкальной традиции, в том числе, оперу «Порги и Бесс» Гершвина. Именно Гершвин первым внедрил в оперный жанр чисто американские музыкальные элементы – джаз, блюз, спиричуэлы. И именно он был одним из первых, кто обратил внимание на то, насколько проницаемы границы между популярной и серьезной музыкой. Став мировым хитом, музыка оперы Джорджа Гершвина вошла в репертуар тысяч музыкантов.

История зарождения замысла «Порги и Бесс» такова: как-то ночью Джорджа Гершвина мучила бессонница, и он решил немного почитать. Раскрыв написанный в 1924 году роман писателя-южанина Дюбоса Хейворда «Порги» о жизни афроамериканцев в Южной Каролине, он с первых страниц ощутил удивительную силу его поэтических образов. Читал до четырех часов утра, а в воображении уже возникали мелодии. Утром Гершвин написал Хейворду письмо о своем намерении сочинить оперу. Это произошло в 1926 году, но осуществление замысла потребовало времени. Для начала Гершвин отправился в Чарльстон (Южная Каролина), где записывал негритянскую музыку, стремясь достоверно передать ее дух в будущей опере, хотя его еврейское происхождение с российскими корнями заставляло многих сомневаться в том, сумеет ли он изобразить жизнь чернокожих американцев на Юге США.

В марте 1932 года Хейворд получил от Гершвина еще одно письмо с признанием: «В поисках сюжета для композиции я вновь вернулся к мысли положить «Порги» на музыку. Это выдающаяся пьеса о народе». Гершвин писал оперу двадцать месяцев, используя мелодии спиричуэлов и ритмы джаза, и все это время был уверен, что она станет лучшим его произведением. На последней странице рукописи стоит дата: 23 августа 1935 года. Однако работа над оперой продолжалась и во время репетиций и завершилась лишь за день до премьеры.

30 ноября 1935 года в «Колониэл-театре» в Бостоне состоялась премьера. Публика приняла новую оперу с еще большим энтузиазмом, чем прежние сочинения Гершвина.

За полтора года опера выдержала 124 представления в «Элвин-театре» – любой автор оперы из классического репертуара мог бы этому позавидовать! Правда, надежды братьев Гершвин на материальный успех не оправдались: они потеряли более 10 тысяч долларов, вложенных в постановку. Впрочем, к тому времени Джордж и Айра, автор текстов многих произведений своего младшего брата, были вполне обеспечены благодаря двадцати созданным ими мюзиклам.

В 1958 году опера была экранизирована режиссером Отто Премингером. Среди ее исполнителей мы встречаем легендарные имена: Луи Армстронг и Элла Фицджералд, Рей Чарльз и Милт Джексон, Майлз Дьюи Дэвис и Оскар Питерсон.

Сам Гершвин, отдававший себе отчет в значении созданного им произведения, писал на страницах The New York Times: «Мое мнение таково: помимо всего прочего, опера должна быть развлечением. В ней должны присутствовать все элементы удовольствия. Работая над «Порги и Бесс», я знал, что сочиняю оперу для театра и что без песен она не будет ни театром, ни развлечением. Такова моя точка зрения».

Константин Орбелян (племянник своего тезки, известного армянского композитора Константина Агапароновича Орбеляна) родился в Сан-Франциско в семье армянских эмигрантов и дебютировал как вундеркинд-пианист с Симфоническим оркестром Сан-Франциско в возрасте 11 лет. После окончания Джульярдской школы он начал карьеру пианиста-виртуоза, включавшую выступления с крупнейшими симфоническими оркестрами США, Великобритании, Европы.

В настоящее время маэстро Орбелян занимает должность генерального и художественного директора Нью-Йоркской городской оперы и продолжает служить главным дирижером Каунасского городского симфонического оркестра в Литве.

Он работал с ведущими мировыми артистами, включая Рене Флеминг и Дмитрия Хворостовского, Элину Гаранчу, Анну Нетребко и Йонаса Кауфмана, Сондру Радвановски, Изабель Леонард, Стивена Костелло, Лоуренса Браунли и Сару Коберн, Барбару Фриттоли и Джозефа Каллеха. Орбелян выступал с известными пианистами Даниилом Трифоновым и Энн Мари Макдермотт, а также с легендарным Ваном Клиберном. Константин Орбелян работает на лучших сценах мира, включая «Карнеги-холле.

В его активе более 80 компакт-дисков, выпущенных на лейбле Delos.

По отзыву журнала The Audio Critic, «Орбелян – звезда: игра его оркестра отличается страстностью и точностью выражения». Это в полной мере относится к его обширной дискографии современной камерной и симфонической музыки, а также оперным записям и выступлениям с выдающимися вокалистами – всего более 30 дисков, выпущенных американской фирмой Delos.

Пианист Дмитрий Юдин занимается музыкой с пяти лет. За время обучения в МССМШ имени Гнесиных стал лауреатом многих международных музыкальных состязаний. В апреле 2018 года пианист был удостоен серебряной медали XVII Молодежных Дельфийских игр России. Он участвовал в VI детском фестивале искусств «Январские вечера» в Музее-квартире Святослава Рихтера, Международном фестивале юных музыкантов «Утренние звезды» в Швейцарии и Австрии, стал лауреатом 5-го Московского международного фестиваля молодых пианистов имени Г. Г. Нейгауза. Юдин выступал в концертных залах Украины, Германии, Швейцарии, Австрии, Казахстана, Литвы, Латвии, Франции и США, играл со многими оркестрами.

Латония Мур – американская оперная певица-сопрано, родившаяся в Хьюстоне, штат Техас. Считается одной из ведущих сопрано современности. Она дебютировала на сцене «Метрополитен-опера» в марте 2012 года в партии Аиды и с тех пор исполняла крупные роли, включая Сирину в «Порги и Бесс», как в «Метрополитен-опера», так и на других ведущих оперных сценах мира. Мур трижды становилась лауреатом премии «Грэмми» за лучший оперный диск вместе с «Метрополитен-опера» за записи «Порги и Бесс» (2021), «Fire Shut Up in My Bones» (2023) и «Champion» (2024). Она получила высокую оценку критиков за исполнение заглавных партий, а также за другие роли в операх Верди, Пуччини и современных композиторов.

Брайан Мейджор – американский оперный баритон, известный своим бархатным голосом и выразительным артистизмом. Он получил музыкальное образование в Morehouse College, Boston University и Michigan State University и является лауреатом ряда вокальных конкурсов. Впервые Мейджор вышел на сцену «Метрополитен-опера» в 2022 году, исполнив партию барона Дюфоля в «Травиате». В его репертуаре широкий спектр ведущих партий в оперных театрах Соединенных Штатов и за рубежом. В сезоне 2024-2025 годов он дебютировал в заглавной партии в опере «Набукко» в Teatro Municipal de São Paulo, выступил в роли Амонасро в «Аиде» с Boston Lyric Opera и возвратился на сцену «Метрополитен-опера» в партиях Сторожа в «Die Frau ohne Schatten» и Гардинера в «Moby-Dick». Мейджор активно выступает и как сольный концертный исполнитель.

*****

Иерусалимский симфонический оркестр

Лучшие произведения Джорджа Гершвина

Дирижер: Константин Орбелян

Пианист: Дмитрий Юдин

Ведущие солисты «Метрополитен-опера»:

Брайан Мейджор, баритон (Порги)

Латония Мур, сопрано (Бесс)

Хор Tel Aviv Collegium Singers под руководством Ишая Штеклера

В программе:

«Кубинская увертюра»

Джазовая фортепианная рапсодия № 2 (впервые в Израиле)

Концертная версия оперы «Порги и Бесс»

16 февраля, 19:30, Хайфа, зал «Раппопорт»

18 февраля, 19:30, Иерусалим, зал «Генри Краун»

19 февраля, 20:00, Тель-Авив, зал «Смоларш»

Билеты в «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/83820

Photos: Константин Орбелян by Jonas Danielevicius

Латония Мур – by Coco Jourdana

Брайан Мейджор – by Ezra Bailey

Текст – Маша Хинич

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting