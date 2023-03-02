К нам едет один из лучших оркестров мира

В начале марта в Израиле выступит один из самых необычных оркестров мира – «Виртуозы Киева». Шесть концертов оркестра под управлением маэстро Дмитрия Яблонского пройдут с 4 по 10 марта в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве, Нес-Ционе и Герцлии.

«Виртуозы Киева» – оркестр, чья интрига может оставаться неразрешимой до тех самых пор, пока его не услышишь. Да и потом – вам все равно не предугадать, о чем сейчас сыграется. Даже если вы знаете эту музыку вдоль и поперек, «Виртуозы Киева» все равно сумеют вас удивить – абсолютным погружением в объем играемого, да что там, каждого такта, каждой фразы, и мысли, и речения. Их музыкой очень хочется населить свой мир.

А музыка у них самая разная – есть музыка рассветная и есть закатная, и полуденная тоже есть. Нам выпадет шанс услышать и ту, и другую, и третью: Двойной виолончельный концерт Вивальди в исполнении руководителя коллектива, всемирно известного виолончелиста и дирижера Дмитрия Яблонского – и его выдающегося украинского коллеги Юрия Погорецкого; и «Либертанго» Пьяццолы, и практически нового для нас американца Лероя Андерсона сразу с несколькими шутливыми опусами, в том числе «Пьесой для пишущей машинки». И сюиту «Из времен Хольберга» Грига – увлекательную игру в старину, вроде бы скандинавскую, но с французским акцентом: Хольберга ведь называли «северным Мольером», оттого и со страниц партитуры нет-нет да и проглянут физиономии «миниатюрных дураков» – тогдашних северных бюргеров. И Виолончельный концерт Алексея Шора, композитора-резидента оркестра, и «Вестник – 1996 год» украинского гения Валентина Сильвестрова, и «Испанский танец» другого украинского автора, Мирослава Скорика, и «Хору Стаккато» румынского композитора Григораша Динику – пьесу, которая стала любимым вызовом скрипачей на бис, особенно в аранжировке Яши Хейфеца; она требует исключительного владения стаккато как вверх, так и вниз. Ну и много чего еще, включая несколько сюрпризов на бис.

Хотя ведь неважно, какая музыка отпечатывается на барабанных перепонках – светлая или сумеречная, или совсем уж жизнерадостная; главное, у «Виртуозов Киева» она никогда не бывает безразличной, она всегда живая. И оркестр живой – как результат дирижерской точки зрения.

Дмитрий Яблонский – главный дирижер и художественный руководитель оркестра «Виртуозы Киева» – позволяет своим жестам говорить за себя. Оттого они вам могут многое сказать.

Напомним, что Дмитрий Яблонский – всемирно известный дирижер и виолончелист, обладатель внушительного списка международных наград, премий, должностей, организатор многих музыкальных фестивалей по всему миру. Несколько лет назад маэстро поселился в Израиле и ныне заведует кафедрой международных отношений в Музыкальной академии имени Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете, где преподает виолончель и камерную музыку.



С оркестром «Виртуозы Киева» Дмитрий Яблонский познакомился… еще до его создания. Дело в том, что в 2014 году ему предложили стать главным дирижером Национального камерного ансамбля «Киевские солисты», который основал задолго до того выдающийся скрипач, профессор Богодар Которович – единственный в мире музыкант, которому мэрия Генуи доверила дважды сыграть на скрипке Паганини. В состав «Киевских солистов» вошли талантливые молодые музыканты Украины, лауреаты национальных и международных конкурсов. Однако в 2016 году они решили «отпочковаться» от коллектива, созданного Которовичем, и создать свой, независимый оркестр. Так появились «Виртуозы Киева», куда ушли главные музыканты «Киевских солистов» – первый частный оркестр в Украине.

Но дело не только в этом. «Виртуозы Киева» – единственный в своем роде оркестр сразу по нескольким причинам. Первая: он существует в двух форматах – симфоническом и камерном. Эпитет «единственный» (могла бы добавить – «уникальный») использован тут вовсе не для красного словца: извольте, назовите хоть один другой такой «модулярный» оркестр. Не получается? В том-то и дело: таких больше попросту нет.

Причина вторая: в этом оркестре играют люди, знакомые друг с другом детства – с 11-12 лет – все они учились в одной музыкальной школе и консерватории и, соответственно, предчувствуют звук коллеги еще до того, как тот прозвучит. Им присущ свой особый исполнительский стиль, в котором обращает на себя внимание серьезнейшее отношение к мельчайшим деталям и какой-то особый артистизм. И еще они на редкость дисциплинированные, оттого «Виртуозам Киева» вполне по плечу поспорить с берлинскими филармониками.

«Я влюбился в этот оркестр с первой ноты, – говорит Дмитрий Яблонский. – Музыканты «Виртуозов Киева», средний возраст которых – 35-40 лет, – очень трепетно относятся к своему делу. С ними мы можем репетировать день и ночь, забывая о времени. Мы постоянно затеваем новые интересные проекты, мы записали семь дисков на Naxos, гастролировали по всему миру, объехали всю Латинскую Америку и практически всю Европу, несколько раз выступали в Азербайджане. А в 2017 году впервые сыграли в Израиле – в честь 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. В ближайшем будущем вновь запланированы гастроли по Латинской Америке – нас ждут в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айресе, на 2024 год назначен большой тур по Западному побережью Америки, где оркестр будут принимать на самых статусных концертных площадках. В нашем репертуаре – музыка разных времен и народов, нам интересно попробовать себя и в венской классике, и в эпохе романтизма, и в contemporary. А главное, мы играем и в камерном составе, и в симфоническом – так что это и вправду уникальный оркестр».

Немудрено, что публику всякий раз приводят в восторг высокое исполнительское мастерство оркестрантов, тщательно подобранный музыкальный репертуар и новаторские идеи в подаче материала. Молодым музыкантам не чужды и популярные жанры, они сотрудничали с группой «Океан Эльзы», этно-джазовой певицей Нино Катамадзе, Борисом Гребенщиковым, Тиной Кароль, Джамалом, основателем Deep Purple Джоном Лордом. Кроме того, с «Виртуозами Киева» выступают мировые звезды классической музыки: Шломо Минц, Оксана Яблонская, Марк Бушков, Гэри Гофман и потрясающий итальянский бандонеонист Марио Стефано Пьетродарки.

За активную творческую деятельность оркестр «Виртуозы Киева» получил статус Посла украинской культуры министерства иностранных дел Украины. Коллектив уже записал семь дисков на Naxos – один из них, вышедший в 2018 году с произведениями Валентина Сильвестрова и пианистки Ирины Стародуб под управлением Дмитрия Яблонского, был номинирован на премию «Classical Music Awards 2018» как лучший диск года в категории «Современник». Сейчас оркестр записывает еще семь дисков на Naxos с музыкой Алексея Шора в исполнении солистов с мировым именем.

И, наконец, «Виртуозы Киева» – это оркестр, чудом вывезенный из-под бомбежек: когда началась война в Украине, композитор-резидент оркестра Алексей Шор, уроженец Киева, который много лет назад репатриировался в Израиль, а теперь живет в США, помог переправить музыкантов в Италию вместе с семьями. Теперь оркестр живет в замечательном месте под названием Кьети неподалеку от Рима и выступает в одном из самых знаменитых итальянских театров «Маруччино».

Сборы от израильских концертов будут переданы на поддержку культурных институтов Украины. Так что, купив билет на «Виртуозов Киева», вы не только познакомитесь с уникальным оркестром, но и внесете свою лепту в борьбу за справедливость.

Лина Гончарская

Главный дирижер и художественный руководитель оркестра – Дмитрий Яблонский

Композитор-резидент – Алексей Шор

Арт-консультант – Джулиано Маццокканте

Программа концерта:

Вивальди – Концерт для двух виолончелей соль минор

Солисты – Дмитрий Яблонский и Юрий Погорецкий

Шор – вторая часть Концерта для виолончели с оркестромСильвестров – «Вестник 1996»

Григ – Сюита «Из времен Хольберга»

Крейслер – Liebesleid, Schon Rozmarin, Liebesfreud

Скорик – «Испанский танец»

Альбенис – «Танго»

Гардель – Танго «Потерявший голову»

Андерсон – «Пустячок», «Ариетта», «Полька Пиццикато», «Пишущая машинка»

Динику – «Хора Стаккато»

Пьяццола – «Либертанго»

Концерты пройдут:

4.03, суббота – Иерусалим, Театр Иерушалаим, зал Шеровер, 20:30

6.03, понедельник – Хайфа, Аудиториум, 20:30

7.03, вторник – Беэр-Шева, Центр исполнительских искусств, зал 1, 20:30

8.03, среда – Нес-Циона, Гейхал а-Тарбут, 20:30

9.03, четверг – Герцлия, Центр исполнительских искусств, 20:30

10.03, пятница – Герцлия, Центр исполнительских искусств, 13:00

Заказ билетов в кассе «Браво» *3221 и сайтах http://bit.ly/3XicFjT и http://bit.ly/3ABixe3

Фото: Sergey Ilyin, Pino Giannini

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting