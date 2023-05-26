 «Как будто завтра не наступит» – Like There Is No Tomorrow – биеннале экологического искусства

Появилась новая причина сходить в Дизенгоф-Центр (новая, потому как на мой взгляд экологического анти-потребителя, старых причин ходить в Дизенгоф-Центр не осталось, ну разве что в кино). Кстати, об экологии – это и есть причина.

С 1 по 30 июня 2023 года в Дизенгоф-Центре – этом сосредоточении урбанизма и коммерции – пройдет внушающая экологическая выставка – ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ART-БИЕННАЛЕ на площади около тысячи квадратных метров. В биеннале было инвестировано около полумиллиона шекелей, в нем примут участие 39 израильских художников, представляющие оригинальные работы на 22 экспозициях в различных техниках и стилях – скульптуры, инсталляции, фотографии, работы, сделанные из повседневных или переработанных материалов или из материалов, найденных в природе.

И, хотя торговля не дремлет, ВХОД НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БИЕННАЛЕ – БЕСПЛАТНЫЙ.

https://www.facebook.com/events/269900132105788/

Экспонаты биеннале представляют экологическое искусство – то есть основанное на использовании повседневных материалов. Цель – приобщить посетителей к проблемам сохранности окружающей среды. Но! – главное тут все-таки art, а не дидактика. Часть работ были сделаны по заказу куратора биеннале Навы Бенни – дизайнера визуальных коммуникаций, другие созданы художниками, которые обычно выставляются в музеях и галереях. Биеннале «Как будто завтра не наступит» готовилось более года и в результате получилась художественная выставка – встреча между повседневностью общества потребления и попыткой переосмысления реальности. Работы, представленные на выставке, иллюстрируют, что человечество каждый момент наносит вред окружающей среде, а с другой стороны, мы еще можем придумать, что с этим вредом делать и как обратить его вспять. Или не можем?

Насчет можем\ не можем будут читаться лекции, перечисленные вот здесь https://www.facebook.com/events/269900132105788/.

Среди них лекция очень известного израильского фотографа и куратора Варди Кахане «Лицо места» (http://www.vardikahana.com).

Те, кто хоть раз видел ее фотопортреты, не забудут ее почерк. Подробности и регистрация https://bit.ly/3Wsvelp

Лекция дизайнеров Итамара Палоджи и Лиора Пелега LILI-X-FALUJA Studio https://www.lilixfaluja.com/ – тех самых, кто создает огромные инсталляции в городах и на фестивалях в Португалии, Миконосе, Берлине, Амстердаме и других городах. Подробности и регистрация – https://bit.ly/3WFOlIR

Лекция фоторепортера, фотожурналистки и педагога Авишаг Шаар-Яшув . Подробности и регистрация https://bit.ly/3MpXd0j

И т.д. Программа – весьма обширная, и, конечно же, по биеннале будут проводиться и экскурсии – БЕСПЛАТНЫЕ!