Как фигурное катание стало зимним видом спорта №1 в Израиле

Фото: FigureSkating @ OneIce Arena

О периодах зарождения, упадка и выходе израильского фигурного катания на высокий международный уровень рассказал директор Академии фигурного катания OneIce Arena, судья международной категории, один из родоначальников этого вида спорта в стране Алекс Зайдман.

Лед от садовника

«В конце 80-х годов семья Форкуш попробовала заморозить лед с помощью тонких трубок, которые использовались для орошения растений. Это был первый в стране каток в кибуце Агошрим», – рассказывает Алекс.

А уже в 1988 году форкушы открыли небольшое ледовое поле в Бат-Яме. Развивать новый экзотический для Израиля вид спорта начали выходцы из Северной Америки и республик СССР. Толчком же для появления фигурного катания в стране стали роликовые коньки, которые с 1960-х набрали здесь высокую популярность. Тренеры по роликам успешно перенесли свой опыт и знания с асфальта на лед.

Алекс Зайдман репатриировался в Израиль в 1989 году. Чуть позже с легендарной алией 90-х в Эрец Исраэль приехали и квалифицированные специалисты по фигурному катанию.

«Так у нас сложился коллектив и мы начали работать. Первое время у фигуристов и хоккеистов была одна федерация. Но чуть позже при поддержке мэра Метулы Йоси Голдберга появился ледовый комплекс «Канада центр» и была образована отдельная Федерация фигурного катания».

За Израиль начали выступать сильные фигуристы: одиночник участник двух Олимпиад (Лиллехаммер-94 и Нагано-98) Михаил Шмеркин, танцевальная пара призеры чемпионата мира 2002 года Галит Хаит и Сергей Сахновский.

Про фигурное катание стало узнавать все больше израильтян, а Метула превратилась в центр притяжения не только любителей отдыха, но и выступлений фигуристов. На льду «Канада центра» проводился международный турнир Skate Israel, на котором загорались будущие суперзвезды – олимпийский чемпион Алексей Ягудин, чемпионы мира среди танцевальных пар Оксана Домнина / Максим Шабалин, призеры чемпионата мира в танцах Хаит и Сахновский, олимпийская чемпионка в спортивных парах Елена Бережная (в дуэте с Антоном Сихарулидзе).

Перезагрузка фигурного катания в стране

С 2000 по 2012 год фигурного катания в Израиле почти не было. Все лучшие спортсмены тренировались в Америке. Ситуация начала меняться только после открытия в 2012 году арены в Эйлате и спустя год малой площадки в Холоне. Эти катки поспособствовали увеличению количества занимающихся. Не заставили себя ждать и результаты на международной арене. В 2018-м году на Олимпиаде в Пхенчхане израильтяне попали в командный турнир (топ-10 стран) и в итоговой таблице заняли 8 место.

«В ноябре 2019 года на льду OneIce Arena в мошаве Тнувот (в 10 км от Нетании) начала работать Академия фигурного катания. Спустя четыре месяца мы перенесли тяжелые времена пандемии. И сегодня заканчиваем второй полноценный сезон. У нас тренируется более 250 детей и 50 взрослых. Надо отметить, что возраст наших подопечных от 4 до 70 лет. На арене работает шесть тренеров высшей категории, хореограф и специалисты по общей физической подготовке. Сборную академии тренируют репатрианты из Харькова муж и жена Лилия и Вадим Грин».

Успехи спортсменов всего за два сезона работы арены впечатляют. Воспитанница академии Ноа Эвен завоевала серебро в личном зачете среди юниорок в финале Кубка Израиля. В возрастной категории с 7 до 11 лет фигуристы OneIce Arena заняли ведущие позиции. А клуб “Кфар Саба”, который готовится на льду арены, занял первое общекомандное место в медальном зачете соревнований среди всех возрастов (от 7 до 19 лет).

Летние каникулы на OneIce Arena

С 3 июля по 31 августа с 8 утра до 13 часов дня на базе OneIce Arena в Тнувоте пройдет уникальный летний лагерь. Он будет состоять из девяти недель, причем каждое воскресенье будет открыта запись в новую группу. Для детей, которые будут заниматься каждую неделю, – предусмотрены скидки. «Высококвалифицированные тренеры с международным опытом профессионально и быстро поставят на коньки начинающих, эффективно помогут развить навыки, обучат различным элементам. Школьников ждет много веселья и радости; по 2 тренировки на льду каждый день; разнообразные виды спортивной активности – легкая атлетика, координация, контроль тела; знакомство с миром фигурного катания и хоккея. В этом лагере мальчики и девочки в возрасте от 7 до 14 лет смогут не только увлекательно и с удовольствием отдохнуть, но и научиться кататься на коньках, больше узнать о фигурном катании и хоккее. При этом важно отметить, если ребенок умеет кататься, его могут взять и в 6,5 лет. Также индивидуально будут рассматриваться по необходимости запросы от 15-летних спортсменов.

Кстати, начиная с 13 августа, три недели в нашем ледовом центре будет готовиться и сборная академии», – информирует Алекс.

Почти каждый день на OneIce Arena практикуются показательные выступления воспитанников академии. А в пятницу, 23 июня, в 15:00 любители фигурного катания смогут увидеть заключительные выступления сезона 2022/23.

Естественно, не останутся без льда и простые любители. Каток будет работать для массового катания ежедневно с 1 июля по 31 августа. Всех, кто придет на массовое катание, – ждут специальные акции.

Алекс Зайдман начал заниматься фигурным катание в 70-е годы в Одессе. Тренировался под руководством Заслуженного тренера СССР Елены Чайковской. Участник всесоюзных соревнований. В 1989 году после получения высшего тренерского образования репатриировался в Израиль. С 1989 по 2000 год работал тренером на катках Бат-Яма и Метулы. Ученики Алекса в разные годы попадали в финал чемпионата мира среди юниоров.

С 2002 года судья высшей категории. В качестве главного судьи ISU (Международный союз конькобежцев) отработал на командном турнире Олимпиады-2018 в Пхенчхане (всего судил на четырех ОИ). С 2019 года директор Академии фигурного катания на OneIce Arena.

С Алексом Зайдманом беседовал Дмитрий Мирский

Официальный сайт OneIce Arena https://www.oneice.co.il/.

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Фотографии: OneIce Arena

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting