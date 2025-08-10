Kamea Dance Company представляет: Godani & Foniadakis

Верхнее фото: “Kosmos” by Kamea Dance Company. Photo by Kfir Bolotin

12 октября 2025 года танцевальная группа Kamea Dance Company представит в Оперном театре Тель-Авива вечер балета Godani & Foniadakis с двумя оригинальными постановками: «Omniforge» Якопо Годани и «Kosmos» Андониса Фониадакиса.

Танцевальная группа Kamea Dance Companyво главе с ее художественным руководителем Тамиром Гинцем с гордостью представляет вечер балета Godani & Foniadakis, составленный из работ ведущих хореографов в мире современного танца – Якопо Годани и Андониса Фониадакиса.

Важно отметить, что спектакль «Годани & Фониадакис» уже получил самые теплые отзывы зрителей и критики.

И Годани, и Фониадакис – воспитанники школы Мориса Бежара – каждый выработал собственный язык движения с ярко выраженным личным стилем. Сегодня оба они признаны ведущими хореографами мира, став во главе новых направлений хореографии, разрушающих привычные традиции и наши привычные представления о танце, создавая сложные, но гармоничные интерпретации движения – каждый в своем ключе.

Тамир Гинц отмечает:

«Именно сегодня, когда мы все ждем нового витка международного признания, два наиболее востребованных в мире хореографа решили доверить нашей труппе Kamea Dance https://www.kameadance.com/ исполнить их произведения. После того, как в репертуар «Камеи» уже вошли постановки Начо Дуато, Йохана Ингера, Марко Гёке и других мировых хореографов, «Камея» вновь доказывает свой статус среди самых высоко котирующихся трупп современного балета на мировой сцене и свое место как уникального исполнителя этого репертуара в Израиле».

Якопо Годани (Италия) представляет вместе с «Камеей» мировую премьеру «Omniforge» – постановку, для которой он создал не только хореографию, но и костюмы и световое оформление. Музыка для этого балета написана Ульрихом Мюллером – немецким музыкантом и композитором, гитаристом и автором электронных партий, выступающего в составе мюнхенского дуэта 48nord.

«Omniforge» – превосходное, выверенное до тонкости, до филигранной точности произведение. Эта постановка, созданная известным итальянским хореографом Якопо Годани в абстрактном стиле, бросает вызов классическому балету.

«Omniforge» – это композиция, возведенная на прочнейшем фундаменте классики, создающая эстетику апокалиптической машины, танца постчеловеческой эпохи, праздника тела, превратившегося в механизм конца света. «Omniforge» – механизм, которому необходим постоянный приток энергии, чтобы работать. Время от времени случаются провалы напряжения – мгновенный обрыв, секунда-другая кромешной тьмы, и снова сцена заливается светом.

Якопо Годани считается наследником Уильяма Форсайта, у которого он танцевал как солист в труппе Dresden-Frankfurt (Германия) и под руководством которого вырос до признанного хореографа. В 2015 году Форсайт передал ему художественное руководство труппой, и Годани занимал этот пост до 2023 года. Уже многие десятилетия работы Годани исполняются самыми престижными балетными и танцевальными коллективами мира.

Андонис Фониадакис (Греция-Франция) – хореограф, в последние годы пользующийся невероятной международной популярностью, представляет вместе с «Камеей» постановку «Kosmos» на музыку Жюльена Тарриде. Тарриде – французский композитор и визуальный художник, чья практика соединяет сценическое искусство с новыми технологиями – от алгоритмически генерируемых партитур до видеотворчества. Композитор явно не пожалел электронных битов. Постановка «Kosmos» насыщена уникальной энергией энергией и бросает вызов границам физической выносливости и атлетизма.

Израильская премьера «Kosmos» даст публике возможность вновь оценить оригинальность стиля Фониадакиса, в хореографии которого мир современного танца соединяется с почти что диким ритмом клубной культуры и захватывающей дух акробатикой.

Фониадакис представляет современный танец, позволяя себе разъять на части классические балетные движения и музыку, но в темпераментном и идеально отточенном танце, где он выстраивает свою хореографию. Балеты Фониадакиса – минималистичны и всегда сочетают классическую технику танца с современными и авангардными тенденциями хореографии. В них много убыстренного темпа, динамики, ритма; много балетной дерзости и новейших хореографических приемов.

Если «Omniforge» – это уже постчеловеческая эра, то в «Kosmos» на сцене ещё танцуют люди – в синих костюмах, которые вполне могли бы подойти для уютного культурного салона, но по воле обстоятельств они оказались в мире хаоса. Их движения гневны, они бьют, хлещут, полосуют пространство сцены.

«Kosmos» Фониадакиса выстроен на игре контрастов, конфликтов и противоположностей: локальные и глобальные темы, медленный и быстрый темп, мужской и женский танец, абстрактные и конкретные явления. Контрастны и источники этой хореографии: старые традиции и современный балет. «Я создал эту работу, – рассказывает Фониадакис, – на основе противоположностей между поиском красоты прошлого и современной реальностью – неопределенной и жестокой».

Хореограф, танцор, режиссер Андонис Фониадакис родился в Греции. С сентября 2016 года он возглавляет Греческий Национальный балет. Фониадакис – весьма известный европейский хореограф, ниспровергатель прежних канонов. Он занимался классическим балетом и различными техниками современного танца, а также изучал импровизационный танец, вокал, актерское мастерство и боевые искусства (кэндо). Он начал учиться балету в Афинах, затем, в начале 1990-х в течение двух лет совершенствовал свое профессиональное образование в Школе Рудра в Лозанне (1990-1992) благодаря полученной им престижной стипендии Марии Каллас. Позже в течение двух лет танцевал в труппе Мориса Бежара, где исполнял основные танцевальные партии, после чего перешел в Лионскую оперу. Поставив хореографию нескольких постановок «на заказ», в 2003-м году Фониадакис создал в Лионе собственную труппу под названием Apotosoma.

Андонис Фониадакис танцевал также в Cedar Lake Contemporary Ballet, в труппе Марты Грэхем, в балетных труппах Люцерна и Женевы, Сан-Паулу и Вашингтона и в десятках других. Он сотрудничал с известнейшими хореографами – Уильямом Форсайтом, Иржи Киллианом, Охадом Нагариным, Начо Дуато, Терро Саариненом, Матсом Эком, Биллом Ти Джонсоном, Сабуро Тешигауара и другими. И сейчас его имя по праву продолжает этот ряд, а сам Фониадакис продолжает активно участвовать в различных танцевальных проектах по всему миру.

В 2012 году Фониадакис был удостоен приза Danza Award в Италии как «лучший хореограф 2012 года» за балет Les Noces – «Свадебка» на музыку Стравинского. В Израиле, в том же 2012 году, Фониадакис представлял в Иерусалиме на Фестивале Израиля балет «Glory» на музыку Генделя. Позже ставил в Израиле балет «Белый лебедь» для труппы «Израильский балет».

И еще, Фониадакис разработал свою собственную технику танца – иначе как достичь такого сумасшедшего темпа?– и преподает эту технику по всему миру.

Уникальность обеих постановок – в их бурлящей, стремительной пластике, в их языке движения и даже в вызове, который они бросают танцовщикам, предоставляя им платформу для блистательного исполнения, требующего полной отдачи, виртуозности и точности.

На протяжении всей постановки ощущается неотложность – время уходит. А что же остаётся? Остаётся только любовь и вопрос: куда мы идём в современном мире? Существует ли сила, способная остановить разрушение? Скрупулезно отмеренный эскапизм modern dance, расчет на любопытство к новым сценическим переживаниям, профессионализм высшей марки – все это определяет характер этого двойного вечер от Kamea Dance Company.

*****

Kamea Dance Company. Godani & Foniadakis

Оперный театр Тель-Авива

Воскресенье, 12 октября, 20:00

Omniforge. Мировая премьера

Хореография: Якопо Годани

Музыка: Ульрих Мюллер

Костюмы и свет: Якопо Годани

Ассистент хореографа: Винченцо Де Роза

Kosmos

Хореография: Андонис Фониадакис

Музыка: Жюльен Тарриде

Костюмы: Анастасиос-Тассос Софрониу

Свет: Сакис Бирбилис

Постановка на сцене: Кристиан Денис

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=uRZTTpTRasU

Билеты в кассе Оперного театра по телефону 03-6927777 или в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/82928

Текст: Маша Хинич

Photos by Avi Luski, Kfir Bolotin, ZivBarak

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting