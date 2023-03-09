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Кино

«Капитан Волконогов бежал»

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9 марта в Израиле выходит в прокат фильм «Капитан Волконогов бежал».
Картина, где главную роль сыграл известный Юра Борисов, была запрещена к показу в России.
Действие фильма происходит в 1938 году в городе, напоминающем Ленинград. Наступает эпоха массовых политических репрессий. Главный герой, капитан НКВД Федор Волконогов организует аресты, в ходе которых пытают и расстреливают невинных людей. Однажды ситуация для Волконогова резко меняется: он объявлен врагом народа.
Капитан оказывается вне закона. Одновременно с этим он приходит выводу, что спастись от вечного проклятия за содеянное он может только искренне раскаявшись и отыскав родных хотя бы одной из его жертв, которые должны простить его. Волконогов пользуется случаем и начинает поиски родственников своей жертвы, надеясь найти прощение.
Картина Наташи Меркуловой и Алексея Чупова вошла а программу Венецианского кинофестиваля, получила награду в номинации «Лучший художественный фильм» на XXX Международном кинофестивале в Филадельфии, а также приз зрительских симпатий на «Кинотавре» в 2021 году.
Фильм можно будет увидеть на русском языке с субтитрами на иврите в кинотеатрах сети HOTCINEMA, Movieland и CinemaCity.
https://playhouse-tlv.com/to_the_cinema

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