«Кармен» от Миланского балета: такова сила судьбы

Верхнее фото предоставлено организатором гастролей, компанией M A K International Production

На гастроли в Израиль прибывает одна из самых интересных и престижных танцевальных компаний Италии

Милан, конечно, считается оперной столицей – но и балет здесь не менее прекрасен и вполне способен посоперничать с «Ла Скала». Тем паче если вспомнить, что европейский балет вообще зародился в Италии, и именно оттуда по миру разлетелись сложные прыжки, вращения и фуэте. Прибывающая к нам труппа Balletto di Milano, между тем, отдает дань французам – учитывая вклад последних в балетное искусство, и, разумеется, породнившего их Люлли (Джованни Баттиста, ставшего Жан-Батистом): нас ожидает «Кармен» на музыку Бизе. Только, разумеется, не опера, а балет – вечный гимн Эросу в эксклюзивной неоклассической версии.

Кармен прекрасна и неординарна, страстна и желанна, она бросает вызов любому, кто хочет ее покорить. Столь же неординарна постановка режиссера Марко Песта в оригинальной хореографии Аньезе Омодей Сале и Федерико Вератти, и столь же смело она бросает вызов всем виденным прежде сценическим версиям новеллы Проспера Мериме. Хотя присутствуют здесь и знаменитая «Хабанера», и прочие знакомцы – но как же они переосмыслены, только диву даешься; а чего стоят страстные па-де-де, и множество ансамблевых танцев, заставляющих ахать всякий раз, когда открывается занавес. Не забудем упомянуть опять-таки необычные костюмы, разработанные итальянским дизайнером Федерико Вератти специально для артистов труппы Balletto di Milano. Приоткроем секрет: вы увидите здесь, среди прочего, мужчин в белых блузонах и черных колготках и женщин в черных распашонках и шортах. Остальные костюмы лучше наблюдать воочию.

Гипнотическая «Кармен» в эксклюзивной версии Balletto di Milano – не просто игра в соблазн, не просто обольстительные движения и ошеломляющая трактовка: зрителей вовлекают в драму, полную загадок. Вроде бы ощущение неизбежности присутствует с самого начала – но вы ни в чем не можете быть уверены. Это вечная история о рождении чувства, о непреодолимом влечении к себе подобным, о нарастающей лавине страсти, о силе судьбы – вот она, la fuerza del destino! Искушение и притяжение, безудержное желание, в котором смешались любовь и эротика, стилистическая элегантность, чистые линии, крещендо эмоций. Хореографы Аньезе Омодей Сале и Федерико Вератти создали зрелище невероятной силы, где от соло и дуэтов захватывает дыхание, как и от пяти сопровождающих протагонистов пар – танцовщиков-атлетов и тоненьких танцовщиц, совершающих не менее соблазнительные телодвижения. В итоге рождающееся зрелище напоминает то дионисийские игрища, то некий тайный ритуал.

В заглавной роли выступает Джузи Вильяра – элегантная (да, представьте себе!), притягательная и чувственная Кармен. Ее партнером стал танцовщик из Катании Алессандро Орландо – он танцует Дона Хосе. Харизматичный французский танцовщик Этьен Полетти изображает Эскамильо, а одному из лучших миланских этуалей Альберто Виджано поручена роль «судьбы»: эта бесполая фигура следует по пятам за прекрасной цыганкой, которая остается верной себе до самого конца, несмотря на то что подобное поведение грозит ей неминуемой гибелью. Замечу, что пластический рисунок роли коротко стриженой «судьбы» в красном платье весьма прихотлив и совсем уж нестандартен – от ее/его движений невозможно отвести взгляд.

Стиль Миланского балета – неоклассика, помноженная на новые и неожиданные па из лексикона современных хореографов. Классическая основа при этом сохраняется, как сохраняются легкость и воздушность танцовщиков труппы, отточенность каждой фразы, техническое совершенство. Balletto di Milano по праву считается одной из самых престижных танцевальных компаний Италии: это единственная балетная труппа во всей Ломбардии, имеющая свой собственный театр и выступающая на лучших мировых сценах. Труппа действует под эгидой MIBACT – Министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии и спонсируется муниципалитетом Милана. Репертуар коллектива весьма разнообразен – от классики и переосмысления известных литературных произведений до современных постановок. Среди спектаклей Миланского балета стоит отметить «Ромео и Джульетту» и «Золушку» Прокофьева (хореограф Джорджио Мадиа), «Анну Каренину» (хореограф Теэт Каск) и «Щелкунчик» Чайковского (хореограф Федерико Вератти): непременно посмотрите их при первой же возможности. Все артисты Balletto di Milano являются выпускниками лучших балетных школ и академий.

К тому же Balletto di Milano называют послом итальянского танца, и неспроста: искусством миланских танцовщиков за сорок лет его существования успела восхититься публика Англии, Швейцарии, Ирландии, Испании, Франции, Германии, России, Марокко и многих других стран. С 1998 года худруком труппы является знаменитый хореограф Карло Песта, Кавалер ордена Итальянской республики. Карло Песта обучался танцам в школе Teatro alla Scala в Милане и в Московском хореографическом училище (среди его педагогов был, среди прочих, Марис Лиепа), позже танцевал в балете «Ла Скала». Его партнерами по сцене были величайшие танцовщики двадцатого столетия – Рудольф Нуреев, Карла Фраччи, Наталья Макарова, Владимир Васильев, Екатерина Максимова. С его легкой руки с Balletto di Milano начали сотрудничать ведущие мировые хореографы, а танцовщики достигли высочайшего уровня мастерства. Генеральный директор Миланского балета Марко Песта (да-да, он тоже Песта) подчеркивает, что репертуар труппы является эксклюзивным и созданным специально для его компании. В 2017 году труппа Balletto di Milano получила Award for Excellence («Приз за выдающиеся достижения») – «Оскар» в мире итальянского танца.

Спойлер: такой «Кармен» вы еще не видели.

Смотреть видео:

https://www.youtube.com/watch?v=DU5r_IESVb8&t=2397s

Выступления Balletto di Milano пройдут:

18 мая 2023, четверг, 20:00, Ашдод, Центр сценических искусств

19 мая 2023, пятница, 20:00, Нес-Циона, Гейхал а-Тарбут

20 мая 2023, суббота, 20:00, Хайфа, зал «Аудиториум»

22 мая 2023, понедельник, 20:30, Иерусалим, Театрон Иерушалаим – Зал «Шеровер»

23 мая 2023, вторник, 20:00, Герцлия, Центр сценических искусств

Балет в двух актах, продолжительность – 90 минут

Заказ билетов: https://bit.ly/3YXLpXo

Текст – Лина Гончарская. Фотографии предоставлены организатором гастролей, компанией M A K International Production

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting