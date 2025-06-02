Давид Гутьеррес: «Фламенко — это моя жизнь, мой способ существовать и общаться с миром»

С 7 по 10 июня в Израиле выступит Барселонский балет фламенко (Barcelona Flamenco Ballet) – коллектив, принесший на испанскую сцену новую волну страсти и эмоциональности.

Труппа представит свою новаторскую и яркую интерпретацию бессмертной истории Кармен, которая уже получила признание публики как в Испании, так и за её пределами. Эта постановка стала подлинным художественным прорывом, соединив традиционное искусство фламенко с современным танцем и глубокими социальными смыслами.

Основатель Барселонского балета фламенко и хореограф всех его спектаклей – Давид Гутьеррес Молина. Под его руководством труппа создала всемирно признанные постановки, которые были показаны на крупнейших сценах мира.

Давид Гутьеррес Молина родился в 1994 году в Барселоне, но корни его семьи уходят в Андалусию и Эстремадуру. Заниматься фламенко он начал в 4 года, а в возрасте всего 16 лет стал лауреатом премии «Лучший солист фламенко» на престижном фестивале в Гибралтаре.

Давид Гутьеррес признан одним из лидеров мировой танцевальной сцены и удостоен нескольких престижных наград в Испании и за рубежом. По словам музыканта и продюсера Рикардо Санчеса, Давида можно назвать «Фредди Меркьюри фламенко» — за харизму, мощную сценическую энергетику и способность эмоционально захватывать публику. Подобно тому, как Меркьюри стал символом рока, Гутьеррес стал иконой фламенко.

Накануне гастролей в Израиле режиссёр и хореограф Давид Гутьеррес рассказывает о своей оригинальной постановке «Кармен», об источниках вдохновения, истории Кармен и ее актуальности сегодня, о фламенко в его жизни и о многом другом.

Что вдохновило вас на создание этой особенной интерпретации «Кармен»?

Решение переосмыслить «Кармен» через фламенко было очень личным. Я чувствовал, что её история — это мощный символ и в сегодняшнем обществе. Кармен — не только мировая культурная икона, но и носительница послания о бунте и борьбе с несправедливостью. Мне хотелось использовать силу фламенко, чтобы придать современное звучание её борьбе, показать сложность её характера и подчеркнуть её силу в мире, где голос женщин по-прежнему пытаются заглушить.

Ваша «Кармен» — это больше история любви или борьбы за свободу?

В моей интерпретации это, прежде всего, история о борьбе за свободу. Кармен — независимая женщина, которая отказывается принадлежать кому-либо. Она жаждет любить свободно, но эта жажда свободы сопряжена с вызовами и, трагически, стоит ей жизни. Я хочу, чтобы зритель прочувствовал эту внутреннюю борьбу и осознал важность личной автономии.

Почему, по вашему мнению, эта история остаётся актуальной сегодня?

История Кармен остаётся актуальной, потому что, к сожалению, и сегодня многие женщины страдают от насилия и борются за право свободно любить. Этот спектакль несёт важное послание — о свободе и женской силе, призывая общество задуматься и стремиться к изменениям.

Как вы соединяете традиционный фламенко с элементами современной хореографии?

Моя цель как творца — предложить публике что-то новое, визуально и эмоционально захватывающее. Я объединяю традиционный фламенко с современным танцем, чтобы сделать искусство ближе и актуальнее для современного зрителя. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы выражать новые идеи, не теряя при этом сути и чистоты фламенко как искусства.

Вашу хореографию часто называют эмоциональным манифестом. Насколько важно для вас, чтобы танец «говорил» с публикой?

Танец — это прежде всего эмоциональный язык. Мои постановки — это крик, стремящийся донести чёткие и глубокие послания. Очень важно, чтобы зритель чувствовал связь с происходящим, понимал его смысл и переживал те эмоции, которые я стремлюсь передать. Танец — это диалог, разговор, который выходит за рамки слов.

Были ли сцены, которые особенно трудно было выразить средствами фламенко?

Красота фламенко в том, что оно само по себе — чистое чувство, чистое выражение. По моему опыту, фламенко — идеальный инструмент для рассказа историй, исходящих из сердца. Хотя есть и сложные моменты, я верю, что страсть, которая пронизывает фламенко, позволяет выразить любую эмоцию искренне и глубоко.

В вашем спектакле Кармен — символ женской силы. Как этот образ рождается на сцене?

Этот образ возник из стремления показать сильную героиню, которая, несмотря на трагический исход, олицетворяет борьбу многих современных женщин. Я хотел подчеркнуть её смелость, решимость и стремление к свободной жизни, несмотря на навязанные обществом нормы. Хореография и актёрская игра направлены на то, чтобы оттенить ту внутреннюю силу, которая её определяет.

Что, по-вашему, «Кармен» говорит о роли женщины в современном мире?

Кармен — это образ множества женщин, которые борются за то, чтобы их услышали, и ежедневно сталкиваются с насилием и неравенством. Её история побуждает к размышлениям, напоминая, что борьба за свободу и уважение — до сих пор актуальная задача. Благодаря своей храбрости Кармен становится примером для подражания для тех, кто продолжает поднимать голос ради справедливости и достоинства.

Насколько важно для вас, чтобы искусство поднимало социально значимые темы?

Я твёрдо верю в то, что искусство может менять мир. Мы, артисты, должны говорить о важных социальных темах и пробуждать сознание. Этот спектакль стремится стать маяком надежды и призывом к действиям, способствуя более справедливому и равноправному будущему.

Какие художественные или литературные источники повлияли на вашу концепцию?

Моё видение во многом сформировано под влиянием литературы, визуального искусства и, конечно же, фламенко. Наследие Проспера Мериме, музыка Бизе и богатая традиция фламенко сливаются, чтобы оживить этот проект. Также большую роль сыграли личные переживания и истории сильных женщин, которых я встречал на своём пути.

Какую роль сыграли роман Мериме и опера Бизе в вашем подходе?

Роман Мериме и опера Бизе стали краеугольными камнями в построении образа Кармен. Роман даёт более глубокий и мрачный взгляд на героиню, тогда как опера наполняет её образ эмоциональной музыкальной силой. Моя задача — объединить эти элементы в сценическом опыте, который переосмысляет и воспевает Кармен через язык фламенко.

Как проходила работа с артистами над столь многослойной и сложной постановкой?

Работа с труппой была по-настоящему плодотворной и вдохновляющей. Каждый артист привнёс свою индивидуальность, и их участие было ключевым в создании спектакля. Через интенсивные репетиции и открытый творческий диалог мы сумели создать цельное произведение, передающее все грани Кармен и фламенко, делая его незабываемым для зрителя.

Ваша труппа гастролирует по всему миру. Как в разных культурах воспринимают Кармен?

Восприятие Кармен действительно отличается от страны к стране, и это очень интересно. Где-то зрители особенно остро чувствуют её борьбу и узнают в ней себя, а где-то акцент делается на эстетике и музыке. Такая разница в восприятии обогащает послание спектакля, подтверждая, что тема свободы и права на самостоятельность — универсальна.

Это ваш первый визит в Израиль?

Да, это наши первые гастроли в Израиле. Я с нетерпением жду встречи с местной аудиторией и надеюсь установить с ней эмоциональную связь через нашу «Кармен». Каждая новая страна приносит свежую энергию и надежду, и я уверен, что этот опыт будет особенным.

Чего вы ожидаете от встречи с израильской публикой?

Я надеюсь, что израильские зрители увидят в истории Кармен отражение себя, испытают те эмоции, которые мы передаём. Мне интересно узнать их реакцию и начать диалог о любви, свободе и сопротивлении — темах, актуальных для всех культур.

Что для вас лично значит фламенко?

Фламенко — это моя жизнь, мой способ существовать и общаться с миром. В его ритмах, шагах и страсти я нахожу свободу выражать самые глубокие чувства. Это связь с моими корнями, традиция, которая даёт мне силу и соединяет меня с другими.

Если бы вы могли описать свой «язык танца» тремя словами, какими бы они были?

Страсть. Свобода. Связь. Эти три слова передают суть моего танца и то, как я использую его, чтобы общаться и делиться своими самыми искренними эмоциями.

С Давидом Гутьерресом беседовала София Нимельштейн

*******

Барселонский балет фламенко – молодой коллектив, который был образован в 2017 году и быстро завоевал международное признание своей страстью, энергией и умением сочетать традиции с новаторством. Труппа была основана, чтобы «осовременить» фламенко и вывести его за рамки традиционного восприятия. Балет успешно интегрирует в свои постановки элементы классического и современного танца, джаза, театра и визуального искусства, создавая уникальный мультидисциплинарный язык, который говорит со зрителем XXI века.

Труппа выступает на престижных сценах Европы, Азии, Северной и Южной Америки и имеет репутацию одного из самых новаторских и выразительных фламенко-коллективов в мире. Отличительной чертой Барселонского балета фламенко является постоянное стремление к диалогу между культурами и эпохами, между традицией и экспериментом.

«Кармен» в исполнении Барселонского балета фламенко получила восторженные отзывы публики, которая отмечает не только мастерство исполнителей, но и глубокий смысл спектакля. Эта постановка – незабываемое путешествие в мир любви, страсти и судьбы, которое оставляет неизгладимое впечатление у тех, кому посчастливилось его увидеть.

Выступления Барселонского балета фламенко в Израиле:

7 июня, в субботу, в 20:00 – Петах-Тиква, «Гейхал а-Тарбут»

8 июня, в воскресенье, в 20:00 – Тель-Авив, «Бейт а-Хаяль»

9 июня, в понедельник, в 20:00 – Хайфа, «Театрон а-Цафон»

10 июня, во вторник, в 20:00 – Ришон ле-Цион, «Гейхал Меир ле-Тарбут»

Дополнительная информация и билеты: https://best.kassa.co.il/announce/81830

Фотографии шоу: ©Miguel Pereda

Фотографии Давида Гутьерреса: ©Nicu Cherciu-Photoroom, ©Remus Dante photography, ©Francisca Larawan, ©Elisa Nocentini.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting