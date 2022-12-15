Прима-балерина Наталья Осипова прольет новый свет на «Кармен»

Заглавное фото -Rick Guest

Израильским зрителям вскоре представится уникальная возможность увидеть феноменальную балерину Наталью Осипову, прима-балерину Лондонского Королевского балета, в новой современной танцевальной постановке «Кармен». Балетные спектакли пройдут в Оперном Театре Тель-Авива 2 и 3 апреля 2023 года.

Неотразимая Кармен стала идеальной ролью для балерины Натальи Осиповой. Хореограф-режиссер нового спектакля, знаменитая голландка Диди Вельдман переосмыслила любовный треугольник между Кармен, Эскамильо и доном Хосе как драму на съемочной площадке между дивой, режиссером и партнером звезды по фильму (Карлос Саура и Антонио Гадес использовали похожий прием в шедевре 1983 года). Здесь реальность, неоднократно преломляясь, растворяется в вымысле, а вымысел – в реальности.

Эта современная интерпретация Кармен проливает новый свет на звезду классического балета Наталью Осипову, прима-балерину лондонского The Royal Ballet. Легендарная танцовщица, получившая все главные роли за девять лет работы в Королевском балете, названа британской прессой «одной из 12 величайших балерин всех времен». Смелое утверждение, конечно, но только безрассудный критик посмеет оспорить его. Так вот, Наталья Осипова исполняет заглавную партию в истории о знаменитой цыганке, которая здесь не совсем цыганка, а… но обо всем по порядку.

Начнем с того, что речь идет не об обычной «Кармен», а о захватывающей кинематографичной версии греховного действа о свойствах страсти: новеллу Мериме, как уже говорилось, переосмыслила всемирно известный хореограф и режиссер Диди Вельдман из Голландии, которая сделала ставку на пятерых первоклассных танцоров. Помимо Натальи Осиповой, в постановке задействованы суперзвезды Денис Матвиенко и Джейсон Киттельбергер, а также восходящие звезды балетной сцены Ханна Экхольм и Эрик Брахманиа.

В балете Вельдман знакомая история превращается в закулисную драму, где снимается фильм о Кармен с Осиповой в заглавной роли. Денис Матвиенко – Эскамильо (тореадор и бык), а также режиссер фильма, самодовольный и уверенный в себе; Джейсон Киттельбергер – Хосе, который за кулисами спутался с Микаэлой, но играет любовника Осиповой в фильме; Ханна Экхольм в роли Микаэлы и Эрик Брахманиа в роли фаната/оператора/уборщика. Нам с вами выпадет реальный шанс заглянуть за кулисы, в Зеленую комнату, где отдыхают то ли реальные, то ли вымышленные персонажи – герои перевоплощаются столь стремительно, что мы не можем быть до конца уверены, какие из них подлинны.

С режиссером и хореографом Диди Вельдман Наталью Осипову познакомил ее партнер в жизни и на сцене Джейсон Киттельбергер. По словам балерины, «Диди настолько харизматична, что работать с ней было невероятно интересно. С самого начала она сказала, что у нее есть довольно дерзкая задумка: снять фильм на сцене с живыми кадрами».

«Мне хотелось, чтобы публика встретилась с настоящей Натальей Осиповой, – подхватывает Диди Вельдман. – Чтобы зритель увидел ее истинную силу, уязвимость и страсть на сцене. Ее личность настолько велика, что превосходит любую роль, которую она могла бы станцевать. Мне кажется, существует параллель между жизнью Натальи и тем, как она справляется со славой звезды. Вынужденная необходимость соответствовать своей славе, точно так же как это приходится делать нашей Кармен – именно то, что мечтает увидеть любой зритель. Оттого я решила рассказать историю об актрисе как под светом софитов, так и за кулисами, и показать зрителям чудо трансформации».

Наталья признается, что воплощение такого персонажа, как Кармен, должно начинаться откуда-то изнутри, из самого естества. «Это когда ваш мозг работает с вашей душой и вашими мышцами. Я использую свое тело, чтобы создать язык Кармен». Добавим от себя: делает она это так великолепно, что глаз не оторвать.

Бесстрашная, страстная, дерзкая. Все характеристики, традиционно приписываемые Кармен, переосмыслены в новом балете. Героиня Осиповой завораживает тем, что она совсем не та беззаботная обольстительница, какую мы привыкли видеть: ее Кармен представляется куда более сложной личностью. Она может быть страстной и смущенной, непостоянной и сбитой с толку, уязвимой и бунтаркой, жаждущей свободы.

Опера Жоржа Бизе, вдохновленная повестью-бестселлером Проспера Мериме, представляла собой сладкую мужскую фантазию 19 века о раскрепощенной женской сексуальности, о свободном духе, дающем волю воображению. Но эта власть над мужчинами должна была быть наказана: отсюда и смертельное возмездие от руки ревнивого любовника. Все эти страсти остались в прошлом: нет никаких сомнений в том, что сегодня нам нужна Кармен нового времени. И вот – она появилась.

Используя неординарную хореографическую лексику и причудливое чувство юмора, Диди Вельдман создала постановку, которая заставляет по-новому взглянуть на известную героиню. В этом режиссеру помогли художник-постановщик и художник по костюмам Нина Кобиашвили и дизайнер по свету Бен Ормерод. И, разумеется, чувственная музыка Дэйва Прайса – слияние испанского колорита и джазовых ритмов с трубами и перкуссией, а временами и с солирующей скрипкой, отражающей горько-сладкое настроение балета.

О музыке следует сказать особо. Интереснейший композитор Дэйв Прайс, взяв за основу фрагменты оригинальной партитуры Бизе, создал очень необычную партитуру: нам предстоит погрузиться в звуковой мир, представляющий собой захватывающее сочетание прошлого и настоящего. Более того, Прайс использует необычные инструменты, такие к примеру, как кавакинью (небольшой португальский четырехструнный щипковый музыкальный инструмент). Вероятно, вы скажете: ничто не может улучшить Бизе, но Прайс помещает его великую музыку в современный контекст. И это себя оправдывает.

Хореография Вельдман – чистая поэзия. Диди – хореограф с таким четким словарным запасом движений, чистотой эмоций, простотой в повествовании, что каждое визуальное изображение оказывает сильнейшее воздействие на зрителя. Она легко переходит от классического языка пируэтов, арабесок и жете к угловатым и приземленным движениям современного танца; от веселого, игривого настроения к задумчивым, философским моментам, раскрывающим внутреннюю сложность и уязвимость персонажей.

В этом балете много интересных соло, дуэтов и трио, в особенности дуэтов, ведь они – кровь любой «Кармен». Резкие линии и выразительные прыжки Матвиенко прекрасно контрастируют с более приземленной партией Киттельбергера в па-де-де. Но в центре всего все-таки Осипова, и именно ее способность передать эмоции подергиванием пальцев или покачиванием плеч делает спектакль неотразимым. А фрагмент, в котором Наталья Осипова танцует дуэтом под музыку танго с оператором Эриком Брахманиа в замедленной съемке, поистине завораживает.

Самое неожиданное, что развязка здесь совсем не та, которой ожидаешь. Эта Кармен – женщина из тех, кто убивает, а не из тех, кого убивают. Спойлер: она не умирает, он убивает себя… Но нет, больше ни слова.

Премьера «Кармен» состоялась в Эдинбурге в декабре 2021 года, затем балет был показан в Лондоне и получил высочайшую оценку всех (!) британских критиков – случай беспрецедентный в истории танцевального театра. Теперь эта интереснейшая постановка едет к нам. Наталья Осипова признается, что рада вновь побывать в Тель-Авиве, где она впервые выступила два года назад в партии Жизели. «Мне очень хочется увидеть реакцию израильской публики на эту совершенно новую адаптацию «Кармен», – говорит легендарная балерина.

Посмотреть видео: https://youtu.be/cxyFrh4T81o

Спектакли пройдут в Оперном Театре Тель-Авива:

Воскресенье, 2 апреля, 20.00

Понедельник, 3 апреля, 20.00

Заказ билетов в Браво: https://bit.ly/3HKTYj8, а также в кассе Оперного театра Тель-Авива по телефону: 03-6927777.

Автор текста – Лина Гончарская. Photos by Rick Guest, George Marinakis, Andrej Uspenski, Annabel Moeller, AmandaFordyce

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting