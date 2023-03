Наталья Осипова в новой версии «Кармен»

Совсем скоро израильским зрителям представится уникальная возможность увидеть феноменальную балерину Наталью Осипову, прима-балерину лондонского Королевского балета, в новой современной танцевальной постановке «Кармен». Балетные спектакли пройдут в Израильской опере 2 и 3 апреля 2023 года.

Действие этого необычного балета разворачивается как «театр в театре», точнее даже, как «театр в кино»: танцоры здесь то и дело перевоплощаются в актеров и режиссера, снимающих фильм. И – как сделал некогда Карлос Саура в культовом фильме «Кармен» – здесь реальность, неоднократно преломляясь, растворяется в вымысле, а вымысел – в реальности, так что вы уже не можете угадать, кто из персонажей – настоящий.

Сюжет Проспера Мериме знают все – благодаря опере Бизе, чья музыка тоже отчасти звучит в этом балете, искусно смешанная с современной джазовой партитурой

Дэйва Прайса и помещенная в современный контекст. Точно так же, как собственно история Кармен: если у Бизе она представляла собой сладкую мужскую фантазию 19 века о раскрепощенной женской сексуальности, о свободном духе, дающем волю воображению, то ныне все эти страсти остались в прошлом. Сегодня нам нужна Кармен нового времени. И вот – она появилась.

Неотразимая антигероиня Кармен стала идеальной ролью для балерины Натальи Осиповой, примы-балерины лондонского The Royal Ballet, названной британской прессой «одной из 12 величайших балерин всех времен». Хореограф-режиссер нового спектакля, знаменитая голландка Диди Вельдман переосмыслила любовный треугольник между Кармен, Эскамильо и доном Хосе как драму на съемочной площадке между дивой, режиссером и партнером звезды по фильму. Наталья Осипова исполняет заглавную партию в истории о знаменитой цыганке, которая здесь не совсем цыганка, а… но давайте сохраним интригу. Заметим лишь, что героиня Осиповой вовсе не та беззаботная обольстительница, какую мы привыкли видеть: ее Кармен представляется куда более сложной личностью. Этой новой Кармен есть что сказать о смешении реального и вымышленного влечения, а также о страстной любви на сцене и ревности за кулисами.

Используя неординарную хореографическую лексику и причудливое чувство юмора, Диди Вельдман создала постановку, где нас приглашают заглянуть в ту самую Зеленую комнату, где обычно находятся исполнители, когда они не заняты на сцене. В этой комнате отдыхают то ли реальные, то ли вымышленные персонажи – Кармен, Хосе, Эскамильо, Микаэла и оператор. Здесь мы узнаем их истинное лицо и разберемся в их вроде реальных, а не мнимых отношениях. Если получится – как уже говорилось, не все так просто.

Не все так просто и в постановке «Кармен»: декорации Нины Кобиашвили с отблесками закулисных помещений, наводящие на мысли о скрытых жизнях. Черные леггинсы Кармен длиной в три четверти с красным поясом, похожие на одеяние тореадора – ведь именно она насмехается здесь над своими любовниками и она, по сути, и есть главный режиссер. Превосходные световые эффекты от Бена Ормерода, особенно гигантские лепестки роз, плавающие по стенам. И, разумеется, чувственная музыка Дэйва Прайса – слияние испанского колорита и джазовых ритмов с трубами и перкуссией, а временами и с солирующей скрипкой, отражающей горько-сладкое настроение балета. К слову, тут используются и совсем уж необычные инструменты, такие, к примеру, как кавакинью (небольшой португальский четырехструнный щипковый музыкальный инструмент). Причудливая полуимпровизированная музыкальная ткань создает уникальный звуковой мир, в который погружена эта загадочная история.

К тому же Диди Вельдман сделала ставку на пятерых первоклассных танцоров. Помимо Натальи Осиповой, в постановке задействованы суперзвезды Денис Матвиенко и Джейсон Киттельбергер, а также восходящие звезды балетной сцены Ханна Экхольм и Эрик Брахманиа. Поистине фантастический материал для работы: два ведущих классических танцовщика и три современных. Танцуют все потрясающе – от Матвиенко, чья классическая подготовка успешно переносится в contemporary dance; сильнейшее впечатление возникает от столь же искусного современного напора Киттельбергера. Любопытно также наблюдать, как Брахманиа в образе оператора взваливает на плечи камеру и разбрасывает красные лепестки над кинозвездой, фиксируя каждое движение танцоров – по щелчку хлопушки, оповещающей о том, что снимается следующая сцена.

Отмечу, что Диди – хореограф с таким четким словарным запасом движений и чистых эмоций, что каждое визуальное изображение оказывает сильнейшее воздействие на зрителя. Она легко переходит от классического языка пируэтов, арабесок и жете к угловатым и приземленным движениям современного танца; от веселого, игривого настроения – к задумчивым, философским моментам, раскрывающим внутреннюю сложность и уязвимость персонажей.

В этом балете много интересных соло, дуэтов и трио, в особенности дуэтов, ведь они – кровь любой «Кармен». Резкие линии и выразительные прыжки Матвиенко прекрасно контрастируют с более приземленной партией Киттельбергера. Но в центре всего – все-таки Осипова, и именно ее способность передать эмоции подергиванием пальцев или покачиванием плеч делает спектакль неотразимым. А фрагмент, в котором Наталья танцует танго с оператором Эриком Брахманиа с применением эффекта замедленной съемки, поистине завораживает.

«Мне хотелось, чтобы публика встретилась с настоящей Натальей Осиповой, – говорит Диди Вельдман. – Чтобы зритель увидел ее истинную силу, уязвимость, страсть и неуверенность на сцене. Ее личность настолько велика, что превосходит любую роль, которую она могла бы станцевать. Мне кажется, существует параллель между жизнью Натальи и тем, как она справляется со славой звезды. Вынужденная необходимость соответствовать своей славе, точно так же как это приходится делать нашей Кармен – именно то, что мечтает увидеть любой зритель. Оттого я решила рассказать историю об актрисе как под светом софитов, так и за кулисами, и показать зрителям чудо трансформации».

Наталья признается, что воплощение такого персонажа, как Кармен, должно начинаться откуда-то изнутри, из самого естества. «Это когда ваш мозг работает с вашей душой и вашими мышцами. Я использую свое тело, чтобы создать язык Кармен». Добавим от себя: делает она это так великолепно, что глаз не оторвать.

Путь Осиповой к тому, чтобы бросить вызов себе как прима-балерине, исполняя современный танец (довольно трудная задача для классически обученных танцоров с прямой спиной), занял годы. И ей это удалось: здесь, в «Кармен», она выделяется сгорбленным торсом, переносом веса на верхнюю часть туловища и прочими нехарактерными для белого балета па. У балерины, когда-то летящей как пух Эола, ощутима связь с полом, когда она выполняет партерные движения или вращает бедрами в танце, похожем на фламенко. И все-таки она остается столь же чувственной и гибкой, как в классике.

«Диди нашла параллель между моей жизнью и тем, как я справляюсь со славой и предвзятым отношением к себе, – улыбается Наталья Осипова. – По традиции, Кармен –это образ безрассудно страстной и свободолюбивой женщины. В интерпретации Вельдман я нашла персонажа, которым могу восхищаться. Я играю актрису, играющую роль Кармен. Она знаменита, она одинока и устала, как я порой. Это правда, что мои роли соответствую тому, кто я есть, и я в основном играю себя. Мне совершенно не стыдно в этом признаваться. В моих персонажах много от меня самой».

Так оно и есть: у Натальи Осиповой – совершенно особый талант. Сила ее личности настолько велика, что она не столько вживается в роли, сколько поглощает их изнутри. Иногда кажется, что энергия и страсть, которые она привносит в танец, стирают все вокруг нее; иногда – как в случае с ее знаменитой Жизелью – она освещает своим танцем целый мир. И всегда стремится исследовать новые формы движения: достаточно вспомнить ее главную роль в «Матери» Артура Питы – особом жанре «нарративного» балета, готической психодраме, где весь балет ей приходится находиться на пределе напряжения. И там, как и в «Кармен», каждый ее жест пропитан смыслом.

Самое неожиданное, что развязка здесь совсем не та, которой ожидаешь. Эта Кармен – женщина из тех, кто убивает, а не из тех, кого убивают. Спойлер: она не умирает, он убивает себя… Но нет, больше ни слова.

Премьера «Кармен» состоялась в Эдинбурге в декабре 2021 года, затем балет был показан в Лондоне и получил высочайшую оценку всех (!) британских критиков – случай беспрецедентный в истории танцевального театра. Теперь эта интереснейшая постановка едет к нам. Наталья Осипова признается, что рада вновь побывать в Тель-Авиве, где она впервые выступила два года назад в партии Жизели. «Мне очень хочется увидеть реакцию израильской публики на эту совершенно новую адаптацию «Кармен», – говорит легендарная балерина.

АКТЕРЫ И ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА:

НАТАЛЬЯ ОСИПОВА

Прима-балерина Королевского балета с 2013 года. Это ее второе сотрудничество с продюсерской компанией Bird & Carrot после нашумевшего балета The Mother (2019) в постановке Артура Питы. В том же году она снялась в фильме «Мать», современной версии мрачной повести Ганса Христиана Андерсена о молодой женщине, готовой бороться с самой Смертью, чтобы спасти своего ребенка. Репертуар Натальи Осиповой в Королевском балете включает в себя все основные главные роли («Лебединое озеро», «Жизель», «Спящая красавица», «Щелкунчик» и др.). Однако она все чаще обращается к более современным работам, включая спектакли в хореографии Кристофера Уилдона, Уэйна Макгрегора и Аластера Марриотта.

ДЕНИС МАТВИЕНКО

Многократного обладателя всевозможных наград Дениса Матвиенко часто называют «ведущим танцором Украины». За свою блестящую карьеру он танцевал в качестве солиста балета в Национальной опере Украины в Киеве, Михайловском и Мариинском театрах в Санкт-Петербурге. В качестве приглашенного солиста выступал в Новом Национальном театре в Токио, Большом театре в Москве, театре Ла Скала в Милане, Парижской оперу и АБТ в Нью-Йорке. Матвиенко исполнил все заглавные партии классического балетного репертуара. Будучи очень разносторонним танцором, он не менее успешен в неоклассических и современных балетах и сотрудничает с ведущими мировыми хореографами.

ДЖЕЙСОН КИТТЕЛЬБЕРГЕР

Танцовщик и хореограф современного балета, Джейсон обучался в США, а ныне живет в Великобритании. Он работал с большинством ведущих европейских хореографов, включая Хофеша Шехтера, Сиди Ларби Шеркауи (с которым он работает непосредственно в качестве ассистента), Кристал Пайт и других. Его особенностью является умение создавать повествование через движение и танец.

ЭРИК БРАХМАНИА

После окончания Королевской балетной школы Эрик выступал с танцевальной труппой Rambert, танцевальной труппой Майкла Кларка, Humanoove, Protein Dance, Company Chameleon, Alexander Whitley Dance, New Movement Collective, Musemotion и Hong Kong Ballet. Он исполнял произведения Кристофера Брюса, Ицика Галили, Ричарда Олстона, Мерса Каннингема, Гарри Стюарта, Марка Болдуина, Пола Тейлора и других. Эрик также работал над развитием движений для многочисленных мюзиклов Вест-Энда, включая «Чарли и шоколадную фабрику», «Женщин на грани нервного срыва», «День сурка» и «Холодное сердце». Помимо танцев, Эрик преподает йогу и веданту в многочисленных лондонских студиях.

ХАННА ЭКХОЛЬМ

Восходящая звезда танцевального мира, Ханна обучалась в Шведской национальной балетной школе, Шведской королевской балетной школе и Школе исполнительских искусств Тринг Парк. Она работала с Gareth Pugh, Benjamin Milan, Chrysalis London, Kianí Del Valle, Pablo Bronstein, Alexander Whitley, Didy Veldman, BBC, CR Fashion Book, Nowness, YEARS & YEARS, Joy Crookes, James Wilton и другими.

КРЕАТИВНЫЙ ПРОДЮСЕР АЛЕКСАНДРИНА МАРКВО

Александрина Маркво – креативный директор лондонской Bird & Carrot Productions и ведущая фигура в сфере искусства. Обладая более чем 20-летним опытом работы в театре, на телевидении и в кино, Александрина находится в авангарде курирования и организации высококлассных событий в области современного искусства, литературы, моды, культуры и театра. В качестве креативного продюсера она разработала концепцию «Кармен», опираясь на свою прежнюю успешную работу «Mother» и творческие отношения с ведущими солистами балета, в первую очередь с прима-балериной Натальей Осиповой.

ХОРЕОГРАФ ДИДИ ВЕЛЬДМАН

Один из самых ярких международных хореографов современности, Диди создала множество балетов для Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, Cedar Lake, Cullberg Ballet, Introdans, Gothenburg Ballet, Iceland Dance Company и Королевского балета Новой Зеландии. В Великобритании Вельдман работала по заказу Rambert, Northern Ballet и Scottish Dance Theater, а в 2019 году начала сотрудничать с композитором Габриэлем Прокофьевым в первой программе Бирмингемского Королевского балета Ballet Now.

ДИЗАЙНЕР НИНА КОБИАШВИЛИ

Нина Кобиашвили – лондонский сценограф, чьи проекты варьируются от театра до глобальных спортивных мероприятий, фильмов и телевидения. Она реализовала множество кросс-арт-проектов в Великобритании, Германии, Канаде и родной Грузии. Нина окончила Центральный колледж искусств и дизайна имени Святого Мартина со степенью бакалавра (с отличием) в области театрального и перформанс-дизайна. Является обладательницей награды за выдающиеся достижения от BBC Vision Design Awards.

КОМПОЗИТОР ДЭЙВ ПРАЙС

Дэйв Прайс – известный композитор, мультиинструменталист, исполнитель, звукорежиссер и музыкальный продюсер. Он сочинил и записал оригинальные саундтреки к фильмам «Шинель», «Пропавший без вести», «Институт», «Время твоей жизни», «Мечтатель» и «Свадьба». Является автором партитур для RSC; сценической адаптации The Lovely Bones, для Национального театра, Young Vic, HOME Manchester и Bristol Old Vic. Его недавние танцевальные проекты включают музыку и звуковое оформление для The Roof и DeadClub (Requardt & Rosenberg) и THE MOTHER (в сотрудничестве с Фрэнком Муном) Артура Питы.

ДИЗАЙНЕР ПО СВЕТУ БЕН ОРМЕРОД

Бен осветил множество оперных и танцевальных постановок, в том числе для Шотландской оперы, Английской национальной оперы, Rambert, Phoenix Dance, Национальной танцевальной труппы Уэльса, Большого театра Женевы, Датской национальной оперы, Литовского национального балета и балета Гюльбенкяна. Он является консультантом по свету в Музее текстиля Калико в Ахмадабаде, снял фильм «Диметос» Атола Фугарда («Врата») и адаптировал четыре фильма из «Декалога» Кесьлевского для E15.

Спектакли пройдут в Оперном Театре Тель-Авива:

Воскресенье, 2 апреля, 20.00

Понедельник, 3 апреля, 20.00

Автор текста – Лина Гончарская



