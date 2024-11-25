Кастор: победа над Солнцем

Лина Гончарская. Фотографии предоставлены Avshalom Pollak Dance Theater

Доводилось ли вам когда-нибудь присутствовать на балете-картине?

Тут вы, наверное, сразу вспомните об этюдах-картинах Рахманинова. Но балет-картина – нечто совсем уж неслыханное. И невиданное. И загадочное, как это всегда случается у Avshalom Pollak Dance Theatre.

Новый балет-загадка от Авшалома Поллака «Castor» – это сопереживающие друг другу цвета Мондриана, которые вдруг решили сдвинуться с места. И распавшееся состояние покоя с острова кубофутуризма, и супрематизм Малевича, и его цветовые антиподы – видимые проявления движения. Кастор – звезда, Кастор – сын Зевса и Леды или речь о латинском названии бобра?

Как бы там ни было, в состав звездной системы Castor вошли: прекрасная старая планета, на которой живут патефон, крутящий раритетные пластинки, телефон, звонящий часто, но безответно, Мондриан с Малевичем, Елена Троянская с Клитемнестрой, Кастор с Поллуксом и прочие чудики, у которых абсолютно всё пластически непредсказуемо.

Придется поверить своим глазам, потому что всё это движется, собирается и распадается самым причудливым образом. Угадывание смысла при просмотре авшаломовых ребусов тоже доставляет несказанное удовольствие, хотя сам Поллак говорит, что «склонен размывать любой сюжет настолько, насколько могу, ибо он всякий раз может развиваться в разных направлениях. Любое определение ограничивает; право выбора интерпретации и смысла, включая название «Castor», я оставляю за зрителем».

В общем, Авшалом Поллак придумал еще одно магическое действо (других у него не бывает), где полюбившийся нам талисман труппы Цви Фишзон в халате и шлепанцах танцует очень по-своему. На той самой планете, с которой взаимодействуют красные чашки – стоящие, лежащие, в воздухе и на земле. А может, это красные карлики, которые вращаются вокруг других планет в касторовой галактике, главных и второстепенных? По-научному их называют Аб и Бб, но есть еще Са и Сб – два красных карлика, вращающихся между собой.

Расстояние от нас до звезды Кастор составляет почти пятьдесят световых лет.

Тут можно застрять в красном квадрате, спрятаться за солнечным кругом, угодить в полиэтиленовый пакет на тележке. У всего есть своя форма и пластика – будь то предмет или человек разумный; каждое па – словно движение кисти художника. Из импульса рождается движение, направление, напряжение. Ни дать ни взять кинетическая поэзия, где всё скользит и трансформируется, где вербальное соотнесено с графическим и символическим, телесным и музыкальным. Обнажается чувство – обнажается тело, движется по кругу – две пары близнецов, Кастор и Клитемнестра, Елена и Поллукс. А может, и вовсе не они.

Танцовщики Avshalom Pollak Dance Theater двигают чужими ногами и головами, совершают массу изобретательных движений, в том числе партерных; накручивают витки вокруг орбиты, вращаются вокруг главного светила, пленяя телесной экспрессией, изломами корпуса, плетением ног. Главное светило – это, конечно, он, Цви Фишзон, которому почему-то 76 лет; гениальный актер /мим/ танцовщик, которого непременно надо увидеть наяву.

Напомню, что Кастор и Поллукс – это братья Диоскуры, сыновья Зевса и Леды, рожденные из яйца. По другим сведениям, Поллукс – сводный брат-близнец Кастора, ибо родился от другого отца. У Авшалома Поллака оба рождаются из прозрачного целлофана – Цви Фишзон ввозит на сцену замотанных зародышей в целлофан на тележках, они выпутываются из оного и расправляют крылья (apropos, Зевс-то летал на свидание с Ледой под видом лебедя). Согласно мифологии, братья совершали многие подвиги и искренне любили друг друга; в награду за столь искреннюю братскую любовь Зевс поместил образ Диоскуров на небо в созвездие Близнецы.

А еще, отмечает Авшалом, Castor – это латинское название бобра. Бобер считается одним из самых умных животных и самым талантливым строителем в природе (куда там человеку). «Бобры – социальные существа, живущие колониями, каждая семья живет в своей хатке, сделанной из палок и ветвей. В колонии царит социальная иерархия, и бобры сотрудничают между собой в добыче пищи, уходе за детенышами и строительстве плотин. Без совместной работы и тесной координации между участниками группы построенные ими плотины будут хрупкими и не выдержат сильных водных течений».

Здесь звучит музыка Баха, на фоне которой щебечут птицы и издает диковинные звуки многовековая фауна. И Нино Рота звучит, и Винк Кларк – это когда танцуют про раньшее время; и Падеревский с Кейджем – когда уже про наше. Довольно интригующие комбинации, доложу я вам: авангардный польский композитор Игнаций Падеревский в тандеме с британской танцевальной музыкой 1930-х годов, Иоганн Себастьян Бах в сочетании с Джоном Кейджем, ведущей фигурой послевоенного авангарда, который также сыграл важную роль в развитии современного танца благодаря своей связи с хореографом Мерсом Каннингемом.

Саундтрек спектакля, как и прочее, тоже создал он, Авшалом Поллак. Он такой же, как его балет – графичный и загадочный, гипнотический и контрастный, причем последнее касается и лексики, и темпа, и эмоций; и еще здесь на каждом шагу подстерегают неожиданности. Партерные соло фантастически рифмуются с дуэтами, вертикаль – с горизонталью и диагональю, асимметричность общего рисунка скрадывается цветовой аскезой (красный и серо-синий в декорациях, красный, белый, черный и цвет тела в костюмах). Красноречивые фразы тела с квадратной головой не менее любопытны, чем тела с головою круглой, их па слегка коварны в своей нарочитой легкости – причем любые конечности переплетаются тут с легкостью не меньшей.

На выходе – поразительный визуальный шедевр в духе Мондриана и Малевича. Хотя сравнения Авшалому не грозят. Потому что в мире нет ничего подобного.

Где посмотреть? Тель-Авивский музей искусств. Когда? 4 декабря в 20:30. Как? Озаботившись билетами вот тут: https://tickets.tamuseum.org.il/%D7%A7%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8_castor