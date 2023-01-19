Кейко Мацуи: «Я верю в то, что хорошая мелодия приходит в голову от всевышнего»

30 и 31 января в Израиле состоятся премьерные сольные выступления «Лучшей женщины-исполнительницы smooth-джаза» Кейко Мацуи. Сольные концерты всемирно известной японской пианистки и композитора пройдут в Хайфе и Тель-Авиве. Кейко Мацуи уже давно завоевала сердца миллионов слушателей по всему миру, композициями в которых сочетается множество стилей: джаз, рок, классика и new age. И вот теперь уже израильским меломанам представится уникальная возможность услышать мелодии, обладающие подлинной красотой и изысканностью.

В преддверии концертов в Израиле мы поговорили с Кейко Мацуи о том, как музыка стала главным делом ее жизни, о выступлениях в Израиле, о ее миссии и роли музыки в создании ощущения единства между людьми.

– Вы начали заниматься фортепиано в раннем возрасте, после того, как мама повела вас на первый урок. Если бы вам тогда не понравился урок, то, какое другое занятие мама бы Вам предложила попробовать? Ведь она могла бы повести на урок танцев, например? Повлияло ли на вашу склонность к музыке то, что мама была преподавателем национальных танцев и в доме, наверняка, звучала соответствующая музыка.

– Я начала играть на фортепиано в возрасте 5 лет. Моя мама преподавала традиционные японские танцы и хотела, чтобы я пошла по ее стопам. Однако, я не проявила большого интереса к танцевальному искусству и в какой-то момент оказалась на уроке фортепиано. Мне так понравилось, что мама даже не должна была уговаривать меня заниматься дома. Интересно то, что у нас звучала не только традиционная японская музыка, но и джаз, и популярные песни. Я погрузилась в атмосферу музыки и благодаря моему преподавателю, продвигалась все быстрее и быстрее.

– Расскажите, как состоялся ваш первый дебют на сцене. Что вы чувствовали после этого?

– Мое первое студенческое выступление состоялось на конкурсе популярной музыки, и тогда я поняла, что музыка – это универсальный язык.

– Вы получили блестящее образование, но оно не было напрямую связано с музыкой.

Когда вы окончательно поняли, что хотите быть именно музыкантом? Что явилось последней каплей, перевесило чашу весов в сторону музыки?

– Я не училась в музыкальной школе, но занималась частным образом и уже тогда увлекалась композицией. Еще в школе мне предложили написать музыку для японского фильма, и я с радостью согласилась. Режиссер выбрал именно мой soundtrack, и я была в восторге от того, что услышала мое произведение в кинотеатре. Я поняла, что изображение на экране в сочетании с музыкой производит глубокое впечатление и начала сочинять произведения.

– Когда вы учились в Yamaha Music Foundation, вы уже знали, какой стиль музыки вам ближе всего? Что дала вам академическая учеба?

– В Yamaha Music Foundation я училась аранжировке. Это был ценнейший опыт, потому что к тому времени я уже писала произведения, стремилась создавать такие мелодии, которые надолго останутся в сердце слушателя.

– Кто из современных исполнителей вызывает у вас симпатию, какую музыку вы любите слушать в свободное время?

– Трудно назвать одного артиста, но, безусловно, Стиви Уандер – один из тех, чья музыка мне импонирует. Еще в старших классах я побывала на его концерте в Токио, и меня поразила красота мелодий и слов его песен. В свободное время я стараюсь отдыхать в тишине, но иногда слушаю классическую музыку или таких популярных артистов, как Стинг.

– 30 января в Хайфе и 31 января в Тель-Авиве состоятся ваши премьерные выступления на израильской сцене. Это настоящий праздник и одно из ярких событий в мире музыки в нашей стране. Есть ли у вас какие-то ожидания от самого выступления, от публики, которая вас хорошо знает, но на израильской сцене услышит впервые?

– Я с удовольствием еду в Израиль, Это будет мое первое выступление в вашей стране. Как раз сейчас я обдумываю программу моих композиций, которые я собираюсь исполнить и с нетерпением жду встречи с израильским зрителем. Ведь концерт – это не только исполнение музыки, это и особая эмоциональная связь с публикой.

– Расскажите, пожалуйста, о программе, которую вы подготовили для выступления в нашей стране. На что вы ориентировались при подборе музыкальных номеров? Когда вы выступаете в рамках международного тура, меняется ли что-то в программе в зависимости от страны, в которую вы приезжаете?

– Я написала 300 композиций и выпустила 30 альбомов. Мне очень хочется представить мои сочинения, и я надеюсь на то, что мое исполнение понравится зрителям в Израиле. Я, безусловно, строю программу концертов с учетом публики, перед которой я собираюсь выступать. Имеют значение и язык, и культура той страны, в которой я выступаю. Чудесным образом музыка связывает всех нас, независимо от того, где мы живем и на каком языке разговариваем.

– Что, по вашему мнению, помогает начинающему музыканту найти свой собственный стиль, обрести свою индивидуальность? В чем вы нашли опору, когда искали себя?

– Очень важно вкладывать свои эмоции, характер и темперамент в выступление. Музыка – это своего рода зеркало, которое отражает наше внутреннее «я». Могу сказать, что создание собственного стиля занимает годы. Я верю в то, что хорошая мелодия приходит в голову от всевышнего, и моя цель – восстановить спокойствие на нашей земле с помощью музыки. Я выступаю в разных странах и всегда чувствую это желание мира и спокойствия. Надеюсь, я вношу свою лепту в создание теплых отношений между людьми.

– Если не секрет, о чем вы мечтаете?

– Одна из композиций, которую я исполню на концерте – это Deep Blue. Когда я писала эту песню, я представляла себе океан, который соединяет все континенты и их жителей. В Израиле я выйду на сцену одна, но буду рада вернуться с моим любимым оркестром, который уже стал моей семьей.

Сольные концерты Кейко Мацуи пройдут:

30 января 2023 года в «Аудиториуме» Хайфы и

31 января 2023 года в «Бейт а-Хаяль», в Тель-Авиве.



Заказ билетов здесь: http://bit.ly/3OFm019 и здесь: http://bit.ly/3EGElpP

Фотографии из личного архива Кейко Мацуи.

Снимки предоставлены организатором гастролей – агентством Bezalel Events.

С Кейко Мацуи беседовала София Нимельштейн.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting