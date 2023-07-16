Кирилл Набутов и его “Наброски питерского обормота” в Израиле в сентябре

Знаменитый тележурналист, одна из ярких звезд “золотого века” петербургского телевидения, а кроме того, великолепный рассказчик Кирилл Набутов приезжает в начале сентября в Израиль из Риги, где он живет последнее время – чтобы встретиться со зрителями и поделиться своими историями в рамках проекта «Линия жизни. Израиль». А историй у него действительно много.

Кирилл – представитель клана Набутовых, где каждый звезда. Его отец был легендарным футболистом (играл за питерское “Динамо”), и спортивным комментатором. Так что, когда Кирилл закончил факультет журналистики Ленинградского университета, он вполне закономерно пришел в спортивную журналистику. Он дебютировал на Олимпиаде 1980 года в Москве. Потом в его профессиональной биографии появится еще много Олимпийский игр: в Сеуле, Барселоне, Сараево, Лиллехаммере, Нагано, Сиднее, Пекине, Ванкувере, Лондоне, Сочи. А его сын Виктор сегодня – также известный журналист на радио «Серебряный дождь».

В 1988 году молодой, высокий и очень обаятельный Кирилл Набутов стал одним из ведущих программы “Телекурьер”. Те, кто застал это время в Петербурге, помнят – программы петербургского телевидения смотрела вся страна. На фоне привычного официоза это было нечто необыкновенное: журналисты колесили по городу, снимали новости, чтобы через пару часов выдать их в эфир. Впервые на телевидении появились живые новости, разговоры со зрителями, критика властей. Ведущими были в числе прочих Светлана Сорокина, Александр Невзоров и Кирилл Набутов, которого зрители очень полюбили за открытость, легкость, любопытство и то неуловимое, что обычно называют харизмой.

А в 1991 году Набутов создал авторскую программу под названием «Адамово яблоко». Это был первый в стране мужской телевизионный журнал, где говорили о спорте, автомобилях, оружии, о мужчинах и женщинах. Немногие помнят, что именно в этой программе дебютировал дуэт Юрия Стоянова и Ильи Олейникова. Их сценки “Анекдоты от Адама до наших дней” через два года превратились в отдельную программу “Городок”. “Адамово яблоко” было таким популярным, что вскоре перебралось с Петербургского телевидения на всероссийское.

Телевизионная Карьера Набутова сложилась фантастически. Он из тех людей, кого любит камера, и что важнее – любят зрители. В девяностых он снимал авторскую программу «Ноу смокинг», был ведущим первого в России реалити-шоу «За стеклом». Он работал в “той самой” команде НТВ, где вел программы «Один день» и «Служба спасения».

В начале 2000-х Набутов стал настоящей суперзвездой российского телевидения. Его приглашали в самые популярные проекты, он снимал документальные фильмы «Наказание: русская тюрьма вчера и сегодня», «Олимпийские тайны России», «Битва за Север», циклы «Тайны финской войны» и «Петербург от А до Я».

И, конечно, все эти годы он оставался одним из самых профессиональных и уважаемых спортивных комментаторов, его голос слышали болельщики главных международных соревнований и, конечно, родного “Зенита”. В 2008 году он стал лауреатом Премии «ТЭФИ» в номинации «Спортивный комментатор, ведущий спортивной программы» за программу «Король ринга».

Любовь к историческим исследованиям у Набутова во многом переплетена с личной историей. Уже много лет он увлечен семейной генеалогией.

“Чехом был мой прадед Иосиф Федорович Тихий – Йозеф Карел Мартин Тихи… Приехав в Российскую империю, в Харьков, из нищего студента-сироты он смог превратиться в директора крупнейшей в городе гимназии. В табели о рангах он поднялся до действительного статского советника – это в гражданской службе соответствует генералу, получил орден Владимира четвертой степени, что давало потомственное дворянство…Моя бабушка, – грузинская княжна Церетели. При этом она была знакома со Сталиным, когда он еще был нищим революционером-подпольщиком, они были на «ты» с грузинских времен…Бабушка ездила дважды в Москву просить за двух арестованных ученых. И оба раза она встречалась со Сталиным, поскольку была у них в Кремле, они вместе обедали. Причем Сталин вел себя так, как будто они расстались накануне, – а они не виделись двадцать лет: «Здравствуй, Маро!» Обоих ученых, за которых она просила, выпустили”. (Из интервью чешскому радио Radio Prague International)

В день начала войны Набутов опубликовал на своем Youtube канале эмоциональное видео “Будущее России”: о том, что подобные войны всегда заканчивались катастрофически для России, приведя в пример Японию в 1904 году, Финляндию в 1939 году и Афганистан в 1979 году. Видео стало вирусным. В марте 2023 года Кирилл Набутов полностью разорвал отношения с российским телевидением и переехал в Ригу. Сейчас он учит латышский язык, участвует в общественной жизни, в том числе в благотворительных акциях в поддержку Украины.

А еще Кирилл вместе с сыновьями Виктором и Петром продолжает вести канал в Youtube, который так и называется “Набутовы”. Точные комментарии к текущим событиям, исторические параллели, закулисные истории и все та же харизма Набутова сделали канал очень популярным – у него уже 350 тысяч подписчиков.

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Проект “Линия жизни. Израиль” представляет: Кирилл Набутов, “Наброски питерского обормота”

Хайфа, 6.09.23 в 20:00, театр Хайфы, сцена 2

Тель-Авив, 8.09.2023, Центр Сюзан Далаль

Заказ билетов в кассе “Браво” – https://bravo.newsru.co.il/announce/75606

Страница проекта «Линия жизни. Израиль» – https://www.facebook.com/LiniyaZhizniIsrael/

Фотографии (© Мария Тараканова) предоставлены продюсером проекта «Линия жизни. Израиль»