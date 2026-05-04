Международный фестиваль клезмерской музыки в Тель-Авиве

Верхнее фото: balkania by Eitan Van Loan

Лучшие клезмерские музыканты мира – в одном грандиозном концерте!

Зрителей ждет масштабное международное шоу, объединяющее традиционные еврейские мелодии с музыкальными стилями и многоцветием культур разных стран. От венгерского чардаша до румынских напевов, от мелодий еврейских местечек до свадебных песен, от цыганской и балканской музыки до израильских нигунов Мерона и танцевальных ритмов хасидских дворов – яркая, живая и многогранная программа.

На сцену выйдут виртуозные исполнители:

Эмиль Айбиндер – аккордеонист

Ханан Бар-Села – кларнет (художественный руководитель клезмерского фестиваля в Цфате)

Авраам Шваб – пан-флейта

Павел Левин – скрипка

Ансамбль «Балкания»

Томер Пери – ударные

Сагив Бар – клавиши

а также хасидские танцоры, которые добавят в этот вечер движение и ритм.

Живая музыка, виртуозное исполнение, танец и еврейский юмор – отправляйтесь в яркое музыкальное путешествие, в котором традиция звучит современно и захватывающе, объединяя культуры и поколения.





Всего два концерта. Воскресенье, 10 мая, в 17:00 и в 20:00

Оперный театр Тель-Авива

Заказ билетов на сайте Израильской оперы: https://www.israel-opera.co.il/show/%d7%a4%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%91%d7%9c-%d7%94%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99/

