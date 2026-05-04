Международный фестиваль клезмерской музыки в Тель-Авиве

Верхнее фото: balkania by Eitan Van Loan
Лучшие клезмерские музыканты мира – в одном грандиозном концерте!
Зрителей ждет масштабное международное шоу, объединяющее традиционные еврейские мелодии с музыкальными стилями и многоцветием культур разных стран. От венгерского чардаша до румынских напевов, от мелодий еврейских местечек до свадебных песен, от цыганской и балканской музыки до израильских нигунов Мерона и танцевальных ритмов хасидских дворов – яркая, живая и многогранная программа.
На сцену выйдут виртуозные исполнители:
Эмиль Айбиндер – аккордеонист
Ханан Бар-Села – кларнет (художественный руководитель клезмерского фестиваля в Цфате)
Авраам Шваб – пан-флейта
Павел Левин – скрипка
Ансамбль «Балкания»
Томер Пери – ударные
Сагив Бар – клавиши
а также хасидские танцоры, которые добавят в этот вечер движение и ритм.
Живая музыка, виртуозное исполнение, танец и еврейский юмор – отправляйтесь в яркое музыкальное путешествие, в котором традиция звучит современно и захватывающе, объединяя культуры и поколения.
Всего два концерта. Воскресенье, 10 мая, в 17:00 и в 20:00
Оперный театр Тель-Авива
Заказ билетов на сайте Израильской оперы: https://www.israel-opera.co.il/show/%d7%a4%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%91%d7%9c-%d7%94%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99/
Фото: Eitan Van Loan
Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting