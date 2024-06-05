Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза

Кочующие души: Семиотика начала | Групповая выставка | Культурный центр “Гармония”, Иерусалим | 18.06.24 – 15.07.24 | Кураторы: Вера Гайлис, Анна Смолярова

Художники: Баркова Алона, Барух Лев, Боровская Елена, Волохонская Мария, Войцеховский Борис, Гайлис Вера, Гойфман Александр, Десненко Катя, Дорфман Мила, Киреева Юлия, Кочубей Юлия, Корчагин Олег, Коротенко Лара, Котлярская Лидия, Ламанова Наталия, Лаор Люба, Липшиц Белла, Мали Натали, Маргиналия Наталия, Неверова Маша, Петрушева Павла, Никитина Саша, Овруцкая Яна, Ремнёва Ольга, Розенбаум Наталия, Рудикова Светлана, Смолярова Анна, Файбиш Настя, Фазулина Марина, Финкельштейн Катя, Фрухт Катя, Штемберг Елена, Шифрин Елена, Шиляев Андрей, Шмелькова Анастасия

Программа выставки:

18 июня 18:30 Начало мероприятия 19:00 Литературные чтения о наболевшем (русский, иврит, другие языки) 19:30 Кураторские экскурсии (русский, иврит) 20:15 Стендап Валерия Карасика (русский)

25 июня Нетворкинг вечер для художников-репатриантов (английский, русский)

9 июля Литературный вечер “Нефашот” (иврит)

17 июля Галерея поп-ап и вечеринка закрытия (иврит)



В другие даты возможен визит по предварительному согласованию с центром “Гармония”: 02-621-1777-646

Выставка “Кочующие души: Семиотика начала” рассматривает сложный путь новоприбывших в Израиль через призму визуального искусства и семиотического исследования. Кураторы выставки Вера Гайлис и Анна Смолярова со своим богатым академическим бэкграундом предлагают глубокий анализ опыта первого года новых репатриантов в Израиле.

Выставка затрагивает ключевые проблемы первого года жизни в Израиле:

Первый шок после переезда (Маша Неверова, Хелен Боровски, Борис Войцеховский)

Физическое и моральное одиночество (Катя Десненко, Елена Щифрин, Белла Лифшиц, Марина Фазулина)

Изучение иврита и преодоление языкового барьера (Лев Барух, Настя Файбиш, Наталья Маргиналия, Яна Острувская)

Идея выставки раскрывается через смысловые пары, объединяющие традиционные картины и скульптуры с объектами, отражающими реальную жизнь. На выставке представлены:

Тетрадки из ульпана Александра Гройфмана и Юлии Киреевой

Скетчи Александры Никитиной, Павлы Петрушевой, Марии Волхонской

Письмо из личного архива Любы Лаор

Записки соседям по дому от Елены Штемберг

Комиксы Светланы Рудниковой и Андрея Шиляева

На выставке представлены две интерактивные инсталляции от Олега Корчагина и Екатерины Фрухт, а также многое другое.

Выставка исследует фундаментальную роль семиотики в иммигрантском опыте. По мере того как новоприбывшие осваивают незнакомую территорию новой страны, они инстинктивно ищут знакомые визуальные знаки и символы, чтобы понять свое окружение. Из-за языковой беспомощности эти визуальные подсказки становятся критически важными в процессе общения и культурной ассимиляции.

Беспомощность во взрослом возрасте – это травмирующий опыт, который часто остается скрытым от израильтян, выросших в стране. Тетрадки из ульпана могут вызывать улыбку у носителей иврита, но на выставке они представляют собой замочную скважину, в которую можно подглядеть за интимным и уязвимым процессом, как взрослые люди учат язык страны, в которой начали жизнь с нуля.

Организаторы:

Какделарт @kakdelart – Платформа для интеграции художников в Израиле

«Нефашот» («Души на иврите») — это активистская инициатива, цель которой — повысить осведомленность общественности о сфере психического здоровья посредством мероприятий в области искусства, культуры и диалога.

Культурный центр «Гармония» проводит концерты, театральные представления, выставки, кинопоказы и другие мероприятия с участием артистов новых репатриантов и местных авторов.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/367614912473111

Куратор выставки Вера Гайлис https://www.facebook.com/profile.php?id=686504713

Vira Gailis (@vera_gailis) • Instagram photos and videos

Сайт Центра “Гармония”

“Гармония” – культурный центр | Муниципалитет Иерусалима (jerusalem.muni.il)

KAK DELA ART

Platform for artist integration in Israel (@kakdelart) • Instagram photos and videos

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