Когда Манхэттен встречает Израиль

Осенью прошлого года все, кто интересуется современной израильской музыкой и следит за появлением в ней свежих голосов, узнали и запомнили имя Ронена Биндера – участника телешоу «Звезда следующего Евровидения 2025», исполнявшего на отборочном этапе легендарный хит Джорджа Майкла Careless Whisper.

К новому 2025 году молодой певец сделал подарок своим поклонникам, выпустив новый альбом.

А 26 апреля Ронен Биндер представит свою первую сольную программу When Manhattan Meets Israel («Когда Манхеттен встречает Израиль») в своем родном городе – Нетании.

Ронен (Рони) Биндер – израильский и международный исполнитель и автор песен, родился в 2003 году в семье русскоязычных репатриантов. Его путь на сцену начался еще в раннем детстве. Ведь дедушка мальчика – Игорь Биндер – был известным в Днепропетровске певцом, гастролировал вместе с Муслимом Магомаевым по всему Советскому Союзу, и Рони всегда хотел стать таким как он.

Природа не пожалела для него музыкальных талантов. Одаренный вокалист, в 16 лет он неожиданно сам начал сочинять музыку и тексты. Его первая песня, конечно, была о любви. Занимаясь вокалом, Ронен выработал свой уникальный стиль, который сочетает в себе элементы соула, джаза, попа и рока. Во время пандемии самостоятельно научился играть на фортепиано. Он поёт больше чем на 12 языках и исполняет как кавер-версии популярных композиций, так и собственные произведения. Одна из самых известных его песен – November Rain.

Ронен Биндер успешно выступал на израильском фестивале Million Voices, а в совсем юном возрасте, еще до службы в ЦАХАЛе, занял четвертое место в популярном телешоу «Голос».

Среди учителей Рони, наиболее значительно повлиявших на его творческую биографию – Владимир Коробка, музыкальный эксперт и саунд-продюсер, преподаватель ГМУ им. Гнесиных и один из самых строгих педагогов по вокалу в проекте «Фабрика звезд».

Профессионалы отмечают великолепные вокальные данные, технику и харизму Ронена, а зрители просто очаровываются его проникновенным исполнением и интеллигентной улыбкой.

Участие в «Звезде следующего Евровидения» стало важной вехой на его творческом пути. Певец впечатлил зрителей и судей своим мощным исполнением Careless Whisper, заставив танцевать весь зал. И пусть Ронен выбыл на втором этапе, однако внимание, которое он получил благодаря шоу, еще больше укрепило его позиции в качестве одного из самых перспективных артистов на международной сцене.

Сейчас исполнитель работает над новыми проектами, много выступает на частных мероприятиях. При этом, несмотря на успешно развивающуюся музыкальную карьеру, Ронен продолжает изучать юриспруденцию и получать профессию адвоката в колледже Нетании.

И именно в этом городе – ведь дома и стены помогают – Ронен Биндер решил представить широкой публике свою первую сольную программу When Manhattan Meets Israel. На концерте, который состоится 26 апреля, певец исполнит произведения в стиле Джорджа Майкла и Фрэнка Синатры и песни из своего последнего альбома.

Приходите, чтобы вживую услышать восходящую звезду израильской и международной сцены, поддержать молодого талантливого артиста, насладиться его виртуозным вокалом и прекрасной музыкой!

Сольный концерт Ронена Биндера When Manhattan Meets Israel:

Суббота, 26 апреля 2025 в 19:15, зал им. Арика Айнштейна, ул. Бней Бирман 6, Нетания

Заказ билетов в кассе «Ивентим»: https://www.eventim.co.il/eventseries/ronen-binder-3819129/

Photos by Olesya Ghohabi

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting