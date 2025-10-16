Когда оркестр рассказывает истории: симфонический вестник XIX века

Заглавное фото:Амос Тальмон – photo by Raffaele Castiglione Morelli



Три произведения, включенные в программу первого концерта Большой Симфонической серии в Герцлии в ближайшее воскресенье 19 октября – отличный повод поговорить о том, как серьезная музыка во второй половине XIX века перестала быть назидательной и стала человечной. В программе вечера представлены три великих темперамента, которые, по сути, занимались одним и тем же: превращали большие, вечные истории о страсти, судьбе и любви в оркестровую драму.

Русский романтизм, воплощенный в симфонической драме Чайковского, вступает в диалог с виртуозной легкостью итальянской оперной сцены, переосмысленной Басси, и изощренным колоритом восточной фантазии Римского-Корсакова, предлагая слушателям возможность наблюдать за тремя музыкальными мирами, в которых классика выражает универсальные и совершенно неакадемические эмоции в Симфоническая фантазии «Франческа да Римини» Чайковского, в Концертной фантазии для кларнета с оркестром на темы оперы «Риголетто» Верди Луиджи Басси и в Симфонической сюите «Шехеразада» Римского-Корсакова.

Пётр Ильич Чайковский. Симфоническая фантазия «Франческа да Римини» (1876).

Сюжет взят из «Божественной комедии» Данте: знатная дама Франческа да Римини и Паоло, младший брат ее мужа, полюбили друг друга. Романтическая история закончилась предсказуемо для Средневековья – муж заколол обоих кинжалом, и Данте встречает их души в своем путешествии по аду. Монолог Франчески называют одним из самых страстных гимнов любви в мировой литературе.

История эта вдохновляла многих. Роден создал знаменитый «Поцелуй», Блок упомянул ее в стихотворении «Она пришла с мороза», количество живописных полотен на этот сюжет огромно. Чайковский также не устоял и написал симфоническую фантазию в 1876 году, переживая в тот период собственный личный кризис. Композитор считал «Франческу да Римини» самым удачным из своих симфонических произведений и посвятил его ученику и другу Сергею Танееву.

Луиджи Басси. Концертная фантазия для кларнета с оркестром на темы оперы «Риголетто» Верди (около 1860-х).

Луиджи Басси, выдающийся итальянский кларнетист и композитор, создал одну из самых виртуозных фантазий на оперные темы XIX века. Басси был главным кларнетистом миланского оперного театра La Scala и в числе первых исполнил некоторые произведения Бетховена. Музыку он сочинял отчасти с практической целью – расширить репертуар своего инструмента. Известность ему принесли многочисленные фантазии на оперные темы. Кларнет берет на себя все голоса оперы – поет, смеется, страдает. Взяв мелодии из «Риголетто» Верди, чередуя такие узнаваемые темы, как «La donna è mobile», «Caro nome», квартет «Bella figlia dell’amore», Басси превратил их в своеобразный мост между оперной сценой и концертной миниатюрой, требующей от солиста невероятной филигранности, с чем прекрасно справляется молодая израильско-немецкая кларнетистка Рут Шольц.

Рут Шольц два года прослужила в оркестре ЦАХАЛа. Имеет степень бакалавра Музыкальной школы имени Бухмана Мехты в Тель-Авиве. Получила стипендию Американо-израильского культурного фонда и стипендию молодых художников в Нетании. Финалистка конкурса «Ношфим» в Кфар-Сабе в 2020 году. Играет в составе Хайфского симфонического оркестра в качестве постоянного участника с 2021 года.

Отметим, что Луиджи Басси сам играл премьеру этого сочинения в Италии, а затем и в Европе, демонстрируя технические и выразительные возможности кларнета.

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада» (1888).

«Шехеразада» переносит слушателей из итальянской драмы в восточную сказку, в «Тысячу и одну ночь», вдохновившись которой Римский-Корсаков создал музыкальную поэму о силе воображения. Создал гимн тому, как искусство может спасти жизнь. Символ этой спасительной силы – скрипичное соло, «голос» самой Шехеразады, который, словно нить, проходит через все четыре части сюиты, связывая их.

Три произведения, столь разные по темпераменту – эмоциональная исповедь, виртуозный диалог и волшебная сказка – создают единое пространство первого концерта Большой Симфонической серии в Герцлии, когда Хайфским Симфоническим оркестром будет управлять сам маэстро Амос Тальмон, основавший Большую симфоническую серию концертов в Центре сценических искусств в Герцлии в 2003 году. В рамках этой серии выступают ведущие израильские оркестры, включая Иерусалимский симфонический, Симфонический оркестр Хайфы и другие. В концертах участвуют известные дирижеры и солисты из Израиля и из-за границы.

******

Новый сезон Большой симфонической серии в Центре сценических искусств Герцлии

19 октября 2025 года, 20.00

Хайфский симфонический оркестр

Дирижер – Амос Тальмон

Петр Ильич Чайковский. Симфоническая фантазия «Франческа да Римини»

Луиджи Басси. Концертная фантазия для кларнета с оркестром на темы оперы Джузеппе Верди «Риголетто»

Солистка – Рут Шольц (кларнет)

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»

Билеты на концерт открытия сезона: https://best.kassa.co.il/announce/83615

Фотографии Амоса Тальмона – Raffaele Castiglione Morelli (41st International Mid-Summer Festival of the City of Tagliacozzo), Lev Gelfand, Odelia Talmon.

Фотографии Рут Шольц – Yahav Trudler

Текст подготовила Маша Хинич

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting