Коллекция городских историй. Музей города Тель-Авива-Яффо открывает двери для широкой публики

Верхнее фото – Музей города Тель-Авива-Яффо. Фото Эяля Тагера.

Коллекция городских историй. Муниципалитет Тель-Авива-Яффо. Музей города Тель-Авива-Яффо открывает двери для широкой публики. В ближайшие выходные в музее и на площади Бялика пройдет ряд мероприятий и выступлений. Четверг, пятница, суббота – 28.3-30.3.24

Отреставрированный городской музей (бывший Бейт ха-Ир) рассказывает об истории Тель-Авива-Яффо через призму взглядов и духовных ценностей его жителей.

Это первый партиципаторный (музей, который отчасти создают сами посетители) музей в Израиле, разместившийся в историческом здании муниципалитета на площади Бялика в Тель-Авиве.

Официально новый городской музей откроется в конце этой недели, хотя на деле он отрыт уже несколько месяцев. Открытие будет сопровождаться public-art мероприятиями в помещениях музея и на площади Бялика.

Тель-авивцы и гости города смогут принять участие в ряде увлекательных уникальных художественных событий, которые приоткроют завесу тайны над коллекциями музея, постоянными экспозициями и сменными выставками. Это отличная возможность встретиться, обменяться мнениями, выразить свой протест и окунуться в гражданское партиципаторное (вовлеченное) искусство, действие которого разворачивается по всему музею и на площади Бялика.

В программе: показ гражданской моды дизайнера Давида Векслера, который заново формулирует коллективный и личный опыт в текущий период; «Спасательная станция» – интерактивная инсталляция в сотрудничестве с береговыми спасателями и патрулями; выступления «хора Городской горячей линии 106» – попурри из призывов о помощи и жалоб, поступивших в городской колл-центр (аранжировка: Алон Эдер, Рона Кейнан, Майя Ландсман, Ор Ример и Майя Дуниц); перформанс-создание карты городских перекрестков любви и разбитых сердец с вовлечением публики; Кафе-сопротивление — пространство для обмена мнениями с активистами и лидерами протестов в Тель-Авиве-Яффо; личные встречи с выставляющимися в музее художниками, которые будут сопровождать зрителей в путешествии за кулисами своих работ.

Рон Хульдаи, мэр Тель-Авива-Яффо: «Музей города Тель-Авива-Яффо, полностью посвященный первому еврейскому городу в современной истории, является еще одним шагом в реализации плана города по обновлению и модернизации всех его культурных институций, в списке которых также значатся центральная городская публичная библиотека Бейт-Ариэла, городские театры, отреставрированный зал Доэль в районе ха-Тиква и новое крыло Тель-Авивского музея изобразительных искусств.

По завершению пилотного проекта, несколько затянувшегося из-за войны, мы рады открыть музей для широкой публики. Бродя по этажам музея, вы сможете познакомиться с живой историей Тель-Авива-Яффо и историями людей, которые принимали и по сей день принимают участие в его строительстве, а также проникнуться духом города и моральными устоями, в свете которых он живет на протяжении многих лет: демократия, толерантность, культура и искусство, свобода мысли и свобода слова».

Четверг и суббота – с 19:00. Вход бесплатный.

Пятница – с 10:00. Путешествие по музейному закулисью (по предварительной записи)

Ул. Бялика 27, Тель-Авив-Яффо

Подробности и регистрация на сайте муниципалитета: https://bit.ly/3vhVdTb

Художественный руководитель: Дафна Крон. Продюсер: Коби Эвен-Хаим

Сайт музея – https://taycm.org.il/

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Пилотное открытие Городского музея Тель-Авива-Яффо планировалось на ноябрь 2023 года. В первые же дни после чудовищных событий, постигших Израиль 7 октября, музей открыл свои двери для жителей города, детей медперсонала больницы «Ихилов» и эвакуированных израильтян, временно переселившихся в Тель-Авив. Музей проводит семинары, мероприятия и встречи вживую и онлайн. Буквально с первых дней войны музей организовал у себя бесплатные программы для учащихся, чтобы поддержать учителей и школы в эти нелегкие для всех времена. При содействии художников музей инициировал сбор и документирование историй города, чтобы запечатлеть эти уникальные моменты в истории Тель-Авива в коллекции музея.

В рамках данной деятельности, в сотрудничестве с соседними культурными центрами – Музыкальный центр им. Фелиции Блюменталь и «Бейт-Либлинг» – были запущены два проекта по документированию жизни города во время войны.

Городской музей входит в комплекс расположенных на Площади Бялика Домов культуры. Это новое городское культурное пространство, раскинувшееся вокруг исторической площади Бялика в Тель-Авиве-Яффо. Комплекс представляет собой совокупность пяти культурных центров, которые осуществляют художественную и архивную музейную деятельность: Дом Бялика – Национальный музей и архив поэта, Городской музей Тель-Авива-Яффо, Музыкальный центр и библиотека им. Фелиции Блюменталь, «Бейт-Либлинг» – центр Белого города и Дом-музей Реувена Рубина.

Реконструкция Музея города Тель-Авива-Яффо имени Шошаны и Звулуна Томер была проведена муниципалитетом Тель-Авива-Яффо под руководством и при поддержке мэра, председателя Фонда Тель-Авива Рона Хульдаи по инициативе Тель-Авивского фонда, который создает партнерские отношения с донорами для развития проектов и программ по благоустройству города и поддержки его жителей.

За архитектурный проект и дизайн Городского музея ответственна компания Breeze Creative. В проекте приняли участие три куратора – Галит Гаон, Керен Оз и Том Коэн, в качестве архитектора-реставратора выступил Ури Падан. Руководитель проекта – директор и главная куратор музея Михаль Бахарав-Узрад.

В музее проходят три основные выставки: Коллекция городских историй (куратор – Том Коэн); «Дело и безделье» (куратор – Галит Гаон) и постоянная экспозиция (куратор – Керен Оз).

Городской музей Тель-Авива-Яффо имени Шошаны и Звулуна Томер существует на пожертвования семьи Томер, сделанные в память истории их семьи.

В программе:

Четверг и суббота 28.2 и 30.3, с 19:00

«Хор 106. Решите проблему!».

Попурри из криков о помощи и жалоб, поступивших в городской колл-центр

Десятилетиями в муниципальном колл-центре накапливаются жалобы, требования, протесты и предложения. Все, что беспокоит жителей города, скапливается в архиве службы 106. Этот кладезь слов и звуков находится на границе между поэтическим и политическим, между экзистенциальной повседневностью городской рутины и философскими размышлениями о насущном. По случаю открытия Музея города Тель-Авива-Яффо был основан проект «Хор 106»: гражданский вокальный ансамбль, продолжающий давнюю традицию «жалобных песен». В основу композиций легли мелодии городских музыкантов Роны Кейнан, Алона Эдера, Михаеля Коэна, Майи Дуниц и группы Power Strangers (Ор Ример и Майя Ландсман) музыкальный руководитель – радикальная хоровая дирижер Томер Дамски. В этом хоре переплетаются крики, жалобы и требования жителей города, скопившиеся в течение нескольких поколений.

Художественный директор и концепция: Дафна Крон

Композиции: Рона Кейнан, Михаэль Коэн, Алон Эдер, Ор Ример и Майя Ландсман.

Музыкальный руководитель, аранжировщица и дирижер: Томер Дамски

Дирижирует хором «Бахуц» («На улице»): Яэль Плотниарц.

Певцы хора в сотрудничестве с ансамблем «Бахуц – уличный хор Тель-Авива»

«Когда мы ходим». Показ мод – Давид Векслер

Перформанс-дефиле по-новому трактует восприятие личного и коллективного в наши дни. Чередуя ежедневные действия, от рутинных до экстренных, участники модного показа будут перемещаться по площади Бялика. В рамках перформанса воздвигается инсталляция-памятник, символизирующая утраты и память о них: объекты, характеризующие текущий период времени, складываются исполнителями в единую композицию, которая строится и разбирается на глазах у зрителей. Тела, движущиеся по подиуму и площади, приближаются друг к другу, предлагают утешение, объединяясь на мгновение в единую общину. Коллекция дизайнера Давида Векслера состоит из переработанной одежды, скрупулёзно собранной им в Тель-Авиве-Яффо. За каждой вещью кроется целая история, каждая деталь одежды повествует о себе. Участники показа – не профессиональные модели, а друзья дизайнера и типажи из городской жизни, вместо привычного подиума они дефилируют по площади, создавая эффект обычной городской жизни. Название перформанса «Когда мы ходим» пробуждает множество ассоциаций и отсылает к цитате знаменитого израильского поэта и драматурга Ханоха Левина: «Когда мы путешествуем, нас трое — ты да я, да следующая война».

David Wexler — это модный бренд из переработанных материалов, основанный в 2019 году.

Процесс дизайна и производства одежды бренда автономен и содержит в себе аспекты устойчивой моды: от персональных принтов, до смешивания пожертвованных вещей и производства новой одежды из текстильных отходов.

Бренд обращается ко всем и подходит для любого сезона, пола и размера. Дизайн учитывает комфорт для тела, умение носить открытую и облегающую одежду. Источники вдохновения, из которых черпает дизайнер, варьируются от повседневных до фантастических, стремясь производить израильскую футуристическую «вымышленную» моду, одновременно разрабатывая решения для устойчивого производства модной одежды.

Бренд David Wexler руководствуется верой в культуру сотрудничества и взаимообмена, шагая в авангарде израильской модной промышленности.

Дизайнер: Давид Векслер

Режиссер и продюсер: Галь Кармона

Художник по свету: Шай Дрор

Арт: YELLOW—FOREVER

Стилист: София Картавцева

Визажисты: Атлья Харази, Ким Меллисдорф, Инбаль Шомер, Нога Дизицер

Фотограф: Яир Меюхас

Видеооператор: Эден Бахар

Фотограф look-book: Зохар Шитрит

Руководитель репетиций: Май Асор

Украшения: collectroo

Менеджер студии: Яэль Михаль Беркович

Стилисты: Шахар Философ, Амальмаль Авия, Эден Дафна

Модели: Итамар Рубин Эренберг, Эйтан Мехтингер, Аллая Хофф, Энжель Гуарин, Ахиноам Гебельфиш, Барахано Ицхак, Галь Зив, Таль Хазом, Таль Калими, Яэль Бен Давид, Якир Портал, Мейрав Цабари, Ноам Порат, Ники Исраэльстам, Нимрод Кляйн, Омер Торк-Арлозоров, Омер Философ, Идо Хертман, Идо Мокди, Амит Нудельман, Карен Йосеф, Ром Ниссан, Роми Галь, Ротем Шадор, Рахели Оксман, Шир Мэрима, Барби Кьют – Хани Сиркис

«Спасательная станция»

Интерактивная инсталляция – в сотрудничестве с Департаментом пляжей и пляжными спасателями

Горизонт. Город, в котором есть музей и пляж, — это город, который открывает для своих жителей новые горизонты — пространство для дыхания и вдохновения.

Тель-Авив – город, раскинувшийся на берегу моря, с 14-километровым пляжем. За безопасность купающихся отвечают 66 городских спасателей, посвятивших свою жизнь морю. Многие из них буквально выросли на море, будучи потомственными спасателями – детьми и внуками первых тель-авивских спасателей.

«Спасательная станция» — это партиципаторный арт-проект, который создавался в течение долгих месяцев в сотрудничестве со спасателями пляжей Тель-Авива-Яффо и художницей Мор Лидор. Спасательная станция помещена ​​в пространство городского музея в качестве интерактивной инсталляции, благодаря которой спасатели наблюдают за публикой, что также становится частью творчества, и принимают прохожих на спасательной станции, где ведутся философские беседы о море.

Художник: Мор Лидор

Дизайнер спасательной станции: Шай Ид Алони

При участии: Голан Мари, Гай Энжель, Эли Сабаг

Особая благодарность всем сотрудникам Департамента пляжей, Операционный отдел муниципалитета Тель-Авива-Яффо, и Элиразу Перецу из отдела обслуживания муниципалитета Тель-Авива-Яффо.

«Ракушечная лотерея 2.0». Интерактивный перформанс

На фоне культовой фотографии Авраама Соскина посетителей городского музея приветствуют тель-авивские художницы Майя Шарабани и Ротем Волк, «жонглирующие» ракушечной лотереей, символизирующей основание города, и судьбоносными вопросами о песке, почве, земле и недвижимости. Ракушечная лотерея 2.0 – это интерактивное представление с призами, открытое для публики.

Художница: Майя Шарабани

При участии: Майя Шарабани, Ротем Волк, Майя Магнат

«Здесь ко мне пришла любовь».

Интерактивный перформанс-создание карты городских эпицентров любви

Гитарист с улицы Спинозы, вновь и вновь разбивающееся вдребезги сердце на улице Маталон, песня в клубе «Блок», под которую мы прильнули друг к другу.

Шестеро артистов бродят по музею и площади в поисках – тебя!

Приглашаем вас на личные встречи в рамках перформанса-создания карты перекрестков любви и разбитых сердец. Людские откровения вкрапляются в карту города, затрагивая эмоциональные точки и отправляясь в сердечные путешествия по городу. В течение вечера перед глазами участников сложится городская карта влюбленностей и разбитых сердец.

Художница: Алит Крейз

При участии: Офер Амрам, Ахиноам Мендельсон, Орит Мамрод, Шахар Нэц, Алит Крейз.

Кафе-сопротивление.

Посидеть за чашечкой кофе с лидерами городского протеста

Лидеры протестов, активисты и активистки приглашают вас на чашечку кофе.

Кафе-сопротивление — это пространство для обмена мнениями и знакомства с закулисьем нынешнего протестного движения в Тель-Авиве-Яффо, балансирующее на тонкой грани между шумной и, казалось бы, эскапистской культурой кофейных заведений, которая, в то же время, является настоящим двигателем одного из ведущих активистских и протестных движений в Израиле.

Художник: Амит Хахамов

При участии:

Альма Бек | Культура солидарности

Сапир Слуцкий Амран | Пробивая стены

Джанет Блай | CallActivit

Янив Сэгаль | Розовый фронт

Йонатан Зейган | Мирный активист

Яара Перец | Активистка движения за борьбу с изменением климата

Омар Бен-Эльханан | Религиозный молодежный активист. Сионист. Демократ.

Арасма Тама | Активистка, выступающая за права беженцев эритрейской общины.

Спасибо Итаю Дорону за инициативу и первоначальную идею создания Кафе-Сопротивления.

Пятница, 29 марта, 10:00-14:00

Музей открыт для публики

За кулисами городского музея – эксклюзивные экскурсии только для владельцев карт «ДигиТель»:

Экскурсии по музею выходят каждый час (для владельцев карты «ДигиТель» по предварительной записи)

Беседа с кураторами – о строительстве и создании Музея города Тель-Авива-Яффо (по предварительной записи):

Вместе или порознь – эскапизм или вовлеченность?

Беседа с Керен Оз – куратором постоянной экспозиции городского музея.

В эти дни, когда каждый человек в Израиле сталкивается с беспрецедентными проблемами в социальной сфере и сфере безопасности, мы рассмотрим постоянную экспозицию музея и сам город Тель-Авив-Яффо сквозь призму испытания временем. Мы обсудим, как выставка отражает историю города, который на протяжении многих лет умудряется быть культурным центром страны, островком экономической и личной безопасности, одновременно с этим заработав себе имидж эдакого «пузыря», который стремится отмежеваться и сепарироваться от всего Израиля.

О деле и безделье

Беседа с Хадассой Коэн, помощником куратора сменной выставки

В беседе с субкуратором временной выставки «О деле и безделье» (главный куратор: Галит Гаон) мы подробнее расскажем о выставочном закулисье. Обсудим, как была выбрана тема для выставки, и поговорим об уникальном сопроводительном процессе, который варьировался от группового мышления до индивидуального творчества. Мы услышим истории, кроющиеся за работами, поговорим о том, как на выставке представлен город и его мастера и о пользе бездействия в творческих процессах. Попытаемся начертать связующие линии между музеем и городом, пространством и действием.

Коллекция городских историй

Встреча с куратором Том Коэн

Дополнительная информация на сайте музея – https://taycm.org.il/

Фотографии предоставлены пресс-служой Музея города Тель-Авива-Яффо