Концерты 7-го международного фестиваля блокфлейты (TARF)

Необычный фестиваль проходит в Тель-Авиве уже в седьмой раз. Называется он TARF – The Pooa Greenspoon 7th International Tel Aviv Recorder Festival. Почему так – не знаю, так как речь идет о Международном фестивале флейты, а не звукозаписи. Хотя знаю, что recorder – это продольная флейта. А Pooa Greenspoon – это имя собственное – Пуа Гриншпон, имя которого носит фестиваль, основанный 7 лет назад его художественным руководителем флейтисткой Дророй Брук. Но название не суть важно, а важно то, что с 15 по 22 декабря 2022 года, на Хануку, в Израильской консерватории музыки (ул. Луи Маршалла, 25, Тель-Авив) пройдет международный музыкальный праздник при участии многих исполнителей из разных стран и конечно, из Израиля.

Сегодня The Pooa Greenspoon International Tel Aviv Recorder Festival – третий по величине и значимости конкурс после Азиатского конкурса флейты и Дней флейты в Амстердаме. Конкурс назван в честь Пуа Гриншпона, музыканта, педагога и композитора, повлиявшего на поколения студентов. Гриншпон также придумал слово «халилит» на иврите (в отличии от «халиль» – поперечная флейта) для обозначения музыкального инструмента, вокруг которого и вращается этот фестиваль-конкурс. Не спрашивайте, почему в данном случае Пуа – мужское имя. Так решили его родители в 1900-м году в Одессе. Биографию Пуа Гриншпона легко найти в интернете…

В рамках 7-го международного фестиваля блокфлейты (TARF), проходящего в Израильской консерватории музыки во время Хануки под руководством Дроры Брук пойдет несколько концертов.

Среда, 17.12.25, 20:30

Аудитория консерватории

«Из Швеции в Тель-Авив»

Дан Лаурин (Швеция) – блокфлейта

Анна Парадизо (Швеция) – клавеси

В программе произведения Корелли, Генделя, Романа, Фиоко, Лео и Ройера

Международный фестиваль блокфлейты с гордостью принимает двух гигантов мира старинной музыки: легендарного виртуоза блокфлейты Дана Лаурина и блистательную клавесинистку Анну Парадизо. Это редкая и уникальная возможность услышать мастеров из Швеции вживую в Израиле.

Лаурин, заново определивший мир блокфлейты и вдохновивший поколения музыкантов, вместе с Парадизо перенесут слушателей в путешествие во времени через шедевры XVII–XVIII веков.

Абсолютно обязательный концерт для всех любителей старинной музыки, а особенно для поклонников блокфлейты.

Четверг, 18.12.25, 18:00

Специальный концерт членов международного жюри конкурса TARF 2025.

Участвуют: Зоран Зиг (Германия), Карстен Эккерт (Австрия), Бобби Рутвелт и Сана ван Элст (Нидерланды), Наама Леон (США) и Дрора Брук (Израиль)

В программе: произведения Баха, Генделя, Рутвелта, Боэматье и Батта

Редкая возможность услышать виртуозность, глубину и неповторимую интерпретацию выдающихся исполнителей, которые обычно не выступают вместе на одной сцене.

Богатый репертуар объединит классические барочные шедевры с современными произведениями, раскрывая широкий спектр стилей и бесконечные возможности блокфлейты.

Воскресенье, 21.12.25, 20:30

Аудитория консерватории

Гала-концерт фестиваля TARF 2025

Лучшие молодые солисты и выдающиеся ансамбли, участвовавшие в конкурсе, в сопровождении Иерусалимского барочного оркестра, который выступит вместе с наиболее яркими конкурсантами в исполнении захватывающих барочных концертов.

Главная кульминация вечера: мировая премьера волнующего произведения, специально написанного для фестиваля немецким композитором Зораном Зигом. Оно посвящено наследию легендарного музыканта Пуа Гриншпона и основано на его вдохновляющей песне «Нет преград».

Центр камерной музыки

Израильская консерватория музыки имени Лин и Теда Арисон

Улица Луи Маршал 25 (угол улицы Штрикер)

Сайт: http://icm.org.il/chamber

Информация обо всех событиях фестиваля: https://www.icm.org.il/education_programs/tarf-tel-aviv-recorder-festival/