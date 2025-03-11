Концерты музыканта и композитора Ильи Небослова в Израиле: «От этих песен хочется жить»

Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Фото – © Alexey Manukhov

Бывают моменты, когда кажется, что сил больше нет, и сложно найти внутри хотя бы какой-то смысл вставать и продолжать делать свое дело. Именно в такие минуты на помощь может прийти музыка. Живая, настоящая, под которую можно плакать и улыбаться, мечтать и обретать утешение.

Приглашаем всех посетить концерты музыканта-мультиинструменталиста Ильи Небослова, лидера группы «Небослов», автора сотен песен, актёр и режиссёр, автор более 40 альбомов с песнями на все случаи жизни, множества волшебных музыкальных Муми-сказок по произведениям Туве Янссон, которые он пишет уже больше 15 лет, а также мюзикла «Алиса в Зазеркалье» по сказке Льюиса Кэрролла.

Илья – создатель и лидер группы «Небослов». Играет и в других музыкальных коллективах: “Аэроглиф”, “Лукерьины дети”, “Невидимки”, сотрудничает с киностудиями “Союзмультфильм”, “Пчела” и др. (фильмы “Вот был бы большим”, “Летающий мальчик”, “Доброе сердце”).

В 2024 году Илья выпустил два альбома «Никогда» и «Поезд «Жизнь» с песнями, написанными в последние годы. Конечно, в них есть и боль – но есть и надежда, что наконец-то пройдет беда и наступит мир. В программу концертов войдут песни из этих альбомов, хиты прежних лет, песни из музыкальных сказок и мюзиклов.

«Как-то раз под звездами нашла коса на камень… Стали дети – взрослыми, взрослые – стали дураками…»

Многим слушателям музыка Ильи помогала и помогает до сих пор держаться и сохранять в душе веру в то, что добро в этом мире всё-таки существует.

«Между строк и между нот – многое осталось. И всё когда-нибудь придет – даже радость…»



17 марта Илья выступит в Тель-Авиве в «Перелётном чайнике» в Тель-Авиве:

https://www.facebook.com/share/18vRRHnoDD/

Двери откроются в 18:00, начало концерта в 19:00. Вход: донейшн.



19 марта состоится концерт Ильи в Хайфе:

https://www.facebook.com/share/1B2WBHzvsq/

Открытие дверей в 20:30, начало в 21:00. Вход 65 шек.

Тел. для информации и заказа мест: +972544707952

В программе – песни из последних альбомов, прежние хиты, песни из сказок и мюзиклов.

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Песни Небослова рождаются из бесстрашия, смеха и нежности. Они спонтанны и бессовестны, и одна похожа на другую не больше, чем вы похожи на своего соседа. Они разные, как люди – красивые, добрые, обидчивые, невероятные, неисчерпаемые, наивные и ждущие любви. О них, как о людях, бесполезно рассказывать – их можно только слушать.

Telegram-канал с информацией о новых концертах и альбомах Ильи Небослова: https://t.me/neboslow