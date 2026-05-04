Александр Филиппенко. «Где выход? Где дорога?»

Верхнее фото — Александр Филиппенко — photo © Gio Kardava

Александр Филиппенко приедет в Израиль осенью 2026 года. Это будут не гастроли в привычном смысле слова, а скорее, продолжение разговора, который он ведёт со зрителями уже несколько десятилетий. Разговора о том, что происходит с человеком, когда время вокруг него ломается.

Сегодня артист живёт в Литве: он уехал из России в 2023-м. И это обстоятельство невозможно отделить от моноспектакля, который он привозит. Предстоящие гастроли пройдут в Нетании, Ашдоде, Хайфе и в Тель-Авиве — и для многих здешних зрителей, самих оказавшихся когда-то на перепутье, встреча с этим артистом будет иметь особый смысл.

Филиппенко принадлежит к тем редким актёрам, творчество которых невозможно разложить по полочкам. Драматический артист, мастер гротеска, чтец, создатель моноспектаклей — всё это правда, но каждое определение по отдельности не работает. Он одинаково точен в сатире и трагедии, в абсурде и высокой поэзии. При этом он не создает ощущение человека, который демонстрирует мастерство, но при встрече с ним возникает ощущение человека, который думает вслух, и это оказывается важнее любой сценической техники.

Для нескольких поколений зрителей Александр Филиппенко давно стал фигурой, существующей отдельно от любых официальных определений. В его долгой карьере — более 80 фильмов. Среди них «Рождённые революцией», «Там, на неведомых дорожках», «Мой друг Иван Лапшин», «Торпедоносцы», «Визит к Минотавру», «Убегающий август» — и две экранизации «Мастера и Маргариты», где он сыграл сначала Коровьева, потом Азазелло: роли разных нравственных регистров, и обе безупречные. Его экранные персонажи, от гротескных злодеев до тончайших характерных образов, давно живут в культурной памяти зрителей отдельной жизнью.

Но при всей этой кино-биографии главным для него оставался театр — и особенно жанр, который принято считать самым сложным: один человек на сцене, никаких партнёров, никаких внешних эффектов, только голос, ритм, интонация и мысль. Филиппенко руководил собственным театром «Моно-Дуэт-Трио», ставил моноспектакли по Гоголю и Солженицыну, возвращая жанру художественного чтения тот статус, которого он заслуживает и доказывая на практике то, во что сегодня почти не верят: один человек на сцене способен построить полноценное, многоголосое, захватывающее зрелище.

Название спектакля «Где выход? Где дорога?» сегодня звучит не как риторический вопрос, а как вполне конкретный, личный, почти физический вопрос. В нём слышится сразу несколько голосов: голос человека, оказавшегося перед лицом стремительно меняющегося мира; голос поколения, которое привыкло искать опору в культуре и вдруг обнаружило, что привычный культурный ландшафт рушится; голос художника, который спрашивает себя — и нас вместе с собой — что из прошлого ещё живо, а что уже давно превратилось в архив.

В программе «Где выход? Где дорога?»- Гоголь, Зощенко, Довлатов, Пастернак, стихи Кирсанова, Левитанского и Жени Беркович. Авторы, разделённые десятилетиями, а иногда и веками, — но в интерпретации Филиппенко они вдруг оказываются современниками друг друга и современниками зрителя. Фрагменты из «Мёртвых душ» соседствуют с зощенковскими «Пароходом» и «Качеством продукции», страницы «Заповедника» Довлатова — с «Рождественской звездой» Пастернака в попытке найти в старых текстах отражение сегодняшнего дня — и спросить: что из этого уже можно сдавать в архив, а о чём необходимо говорить снова и снова? Как в одном пространстве уживаются Гоголь и Беркович. Это и есть ответ на вопрос «Где дорога?». Это мост между классической совестью и сегодняшней болью. Филиппенко — едва ли не единственный, кто может соединить эти тексты органично, без натяжки.

Сам артист формулирует задачу без лишних слов: мы живём в столь быстролетящее и порой трагикомичное время, что действительность начинает спорить с литературой.

Особенность Филиппенко в том, что классика в его руках не становится музейным экспонатом. Гоголь у него не «великий писатель», а живой человек, у которого были очень точные наблюдения о природе власти и человеческой пошлости. Зощенко смешон той особенной смешливостью, за которой стоит боль. Довлатов хрупок и свободен одновременно. Пастернак звучит как нравственный камертон. Тексты открываются новой гранью — не потому что артист их «актуализирует», а потому что он их просто слышит.

Литературные тексты в спектакле переплетены с воспоминаниями — о работе в двух версиях «Мастера и Маргариты», о съёмках, о режиссёрах и партнёрах, с которыми связаны важнейшие страницы его биографии. Филиппенко вспоминает Сергея Юрского, Алексея Германа, Сергея Лозницу. Но это не мемуары ради мемуаров и не ностальгия по золотому веку. Личные истории здесь — такой же материал для размышления, как и классика: о том, что происходит с искусством во времени, и о том, что в человеке остаётся, когда время проходит.

Александр Филиппенко нередко называли типичным шестидесятником — и в этом есть своя правда. Не в смысле привязки к эпохе, а в смысле внутреннего устройства человека: он умел проходить через десятилетия, не теряя ни друзей, ни иронии, ни веры в то, что литература способна объяснить человека точнее любого политического комментария.

Даже лёгкий жанр в его исполнении никогда не был пустой забавой. В иронии он всегда оставался человеком мысли. В спектакле много музыки, точно подобранной к каждому фрагменту, много смеха — но нет насмешки. Есть интеллектуальная насыщенность и то редкое чувство, которое возникает, когда слово попадает точно: ощущение, что ты не один со своими вопросами.

Александр Филиппенко. «Где выход? Где дорога?»

Гастроли в Израиле:

7 октября 2026 — Нетания, Гехал ха-Тарбут

9 октября 2026 — Ашдод, матнас «Дюна-Юд»

11 октября 2026 — Хайфа, зал «Раппопорт»

13 октября 2026 — Тель-Авивский музей искусств, зал «Реканати»

Начало всех вечеров — 19:00

