Михаил Казиник в Израиле: «Чудесные приключения музыки» – путешествие в мир детства, звука и человеческого духа

22 октября в Израиле начнутся гастроли выдающегося музыканта, писателя и просветителя Михаила Казиника с программой для взрослых «Музыкальные антидепрессанты» и с «семейной» программой «Чудесные приключения музыки» – уникальным проектом, в котором соединяются искусство, наука, педагогика и философия. Эти концерты-лекции адресованы детям и их родителям, но на деле обращены к каждому, кто готов заново услышать музыку, мир и самого себя.

Михаил Казиник – фигура исключительная. Музыкант и скрипач, искусствовед и философ, режиссёр и поэт, он известен как автор концепции «комплексно-волнового урока» – метода, который соединяет разные области знания в единую систему, где физика встречается с поэзией, химия – с гармонией, а математика – с музыкой. По убеждению Казиника, только в такой панорамной картине мира рождается настоящее мышление, а школа будущего должна учить видеть связи между явлениями, а не разрывать их на дисциплины.

Программа «Чудесные приключения музыки» вырастает из этой идеи. Это не просто рассказ о композиторах, не концерт и не лекция в привычном смысле слова. Это живое действие, в котором дети смеются, удивляются и мыслят, а взрослые неожиданно вспоминают, каково это – быть ребенком. Для Михаила Казиника классическая музыка – не музейный экспонат, а пульсирующее пространство, где каждый звук способен пробудить душу. Участвуя в этом музыкальном путешествии, дети не только знакомятся с фрагментами произведений Моцарта, Вивальди, Чайковского и других композиторов, но и незаметно для себя начинают различать музыкальные формы, распознавать настроение, угадывать характер звучания

Отказываясь от формального назидания, Михаил Казиникпредлагает детям воспринимать музыку как особую форму сказки, в которой звуки становятся персонажами, а интонации – сюжетными поворотами. Вот что он говорит: «Каждый ребенок рождается гениальным. Его надо научить слушать. Я прошел через многое и понял: музыка – это чудо».

Главная мысль артиста проста и радикальна: ребенка нельзя заставить полюбить музыку, его нужно окружить ею. Музыка должна войти в жизнь естественно, стать частью дома, дыхания, игры. Казиник утверждает, что ребенок, живущий среди музыки, развивается гармоничнее, мыслит тоньше, а его интеллект растет быстрее, чем у сверстников, лишенных этого опыта. Но главное – он растет счастливым.

Эти концерты – о радости познания. Казиник уверяет: классическая музыка не скучна, если рассказать о ней с любовью, если показать, как она связана с жизнью, историей, математикой, природой, человеческим голосом. В его исполнении даже трудные произведения становятся живыми существами: Вивальди – дыханием времени, Бах – формулой вселенной, Моцарт – самой природой радости.

Тема воспитания проходит через все выступления Казиника. Он говорит о том, как важно не украсть у ребенка детство, не заменить живое любопытство зубрежкой. Современная школа, по его словам, часто напоминает инструкцию стюардессы, которую никто не слушает. В ней слишком много информации и слишком мало вдохновения. Настоящее образование должно быть, как искусство, – увлекательным, непредсказуемым и светлым.

Его философия педагогики строится на трех принципах: междисциплинарности, чувстве юмора и любви. Без юмора, считает он, нет подлинного учителя, а без любви нет познания. «То, что человек любит, – он знает. Всё остальное забывается», – говорит Казиник.

В своих выступлениях он не противопоставляет искусство и науку, гуманитарное и точное. Напротив, он показывает, что все открытия – от формулы Эйнштейна до симфонии Бетховена – рождались на стыке дисциплин. Музыка для него – модель Вселенной, в которой каждая нота – проявление закономерности и красоты.

Каждая программа Казиника – это мир, сотканный из музыки, слова и импровизации. Он не просто рассказывает о произведениях – он оживляет их, соединяя звуки с историями, смыслами и человеческими судьбами. Классическая музыка в его интерпретации перестает быть академическим жанром: она становится зеркалом времени, способом думать, любить, исцеляться.

Серия октябрьских выступлений Михаила Казиника в Израиле включает лекции-концерты «Музыкальные антидепрессанты» и детский музыкальный спектакль «Чудесные приключения музыки». Подробности и билеты:

«Чудесные приключения музыки»: https://artup.co.il/ru/event/191

«Музыкальные антидепрессанты»: https://artup.co.il/ru/event/193

Страница Михаила Казиника: https://www.facebook.com/m.kazinik

Организатор гастролей – продюсерская компания Art Up https:/artup.co.il/

«Чудесные приключения музыки» (для детей от 5 лет)

При участии:

Борис Казиник, скрипка

Ирина Пацевина, скрипка

Имя пианиста будет указано позже.

Нетания, 22 октября, среда, зал «Бейт-Йоханан», 18:00

Ашдод, 24 октября, пятница, матнас «Дюна-Юд», 18:00

Ришон ле-Цион, 26 октября, воскресенье, зал «Мофет», 18:00

Заказ билетов – https://artup.co.il/ru/event/191

«Музыкальные антидепрессанты»

При участии:

Борис Казиник, скрипка

Ирина Пацевина, скрипка

Имя пианиста будет указано позже.

Нетания, 23 октября, четверг, зал «Бейт-Йоханан», 20:00

Тель-Авив, 27 октября, понедельник, культурный центр «Анис», 20:00

Ашдод, 28 октября, вторник, матнас «Дюна-Юд», 20:00

Хайфа, 29 октября, среда, зал «Раппопорт», 20:00

Заказ билетов – https://artup.co.il/ru/event/193

Все фото предоставлены Михаилом Казиником.