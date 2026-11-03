«Ты кто такая?»: «Алиса в Стране чудес» — Анатолий Вайсман, музыка и сказочная анимация

«Алиса и Синяя Гусеница долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Наконец, Гусеница вынула кальян изо рта и медленно, словно в полусне, заговорила: Ты… кто… такая? — спросила Синяя Гусеница.

Начало не очень-то располагало к беседе.

Сейчас, право, не знаю, сударыня, — отвечала Алиса робко. — Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась, но с тех пор я уже несколько раз менялась».

«Ты кто такая?» — это вопрос вопросов и основа ежеминутного меняющегося действия спектакля «Алиса в Стране чудес» — проекта продюсерской компании Art Up и Израильской филармонии. Режиссёр и исполнитель Анатолий Вайсман (Белый) ведёт зрителя по сказке как рассказчик, которому важно не пересказать сюжет, а заново задать вопросы, спрятанные в книге: кто я, когда всё вокруг меняется, и как остаться собой среди чужих правил. Он делает это с интеллектуальной точностью взрослого и открытостью ребёнка, а именно такого взгляда и требует Кэрролл.

Главную роль в этой «Алисе» играет музыка. Льюис Кэрролл любил оперу, сочинял песенки для своих юных слушательниц, и его книга полна звуков: Черепаха Квази поёт про суп, Болванщик бормочет колыбельную про летучую мышь, Омары танцуют кадриль. Только сама Алиса не поёт — она слушает, пытается подстроиться под чужой ритм, сбивается и начинает заново. Спектакль договаривает за неё то, что осталось в подтексте. Камерный состав Израильского филармонического оркестра играет Густава Холста, Прокофьева, Телемана, Вивальди, Грига, Генриха Игнаца Бибера, Джона Доуланда, Генделя, Шуберта, Иоганна Штрауса и Эрвина Шульхоффа. Выбор кажется далёким от английского абсурда XIX века, но расчёт именно в этом: смена эпох и характеров становится путешествием, а каждый новый номер — очередным поворотом в кроличьей норе. Музыка не иллюстрирует текст и не отменяет странности происходящего. Она играет ту же роль, что здравый смысл для Алисы: даёт опору, ритм и дыхание.

Сам жанр литературно-музыкального спектакля одновременно очень старый и неожиданно свежий. Когда-то слово и музыка делили сцену на равных: чтец выходил к инструментам, и текст звучал так, как звучит только вживую. Сегодня, когда всё записано и доступно по одному клику, эта форма возвращается как редкая роскошь — искусство, которое случается один раз, здесь и сейчас. «Алиса» продолжает линию, начатую «Маленьким принцем» — спектаклем того же формата и того же творческого тандема, — но если там музыка создавала настроение, то здесь она становится одним из главных героев.

Зримую сторону спектакля создаёт анимация Марины Сосниной, знакомой зрителям по «Маленькому принцу». На экране линия становится профилем, профиль — деревом, дерево — Чеширским котом, и всё исчезает так же легко, как возникло. Внимание зрителя удерживают и детали: на сцене стоит дом, из трубы которого сам собой идёт дым, а карты оказываются в фокусе — они становятся частью анимации и ведут себя почти как действующие лица. Это не случайно: в финале книги, на суде, Алиса бросает им: «Да кто вас боится? Вы всего лишь колода карт!». После этих слов карты взлетают в воздух, и Алиса просыпается. Эту логику превращений продолжает художница по аксессуарам Саша Хахан: чашка не совсем чашка, ключ не совсем ключ, а шляпа явно волшебная. У песка и музыки общая природа: оба существуют только в момент создания, и каждый спектакль приходится создавать заново.

Спектакль устроен как слоёный пирог, и каждый возраст находит в нём свой слой. Детям достаётся приключение: превращения, картины, рождающиеся на глазах, и, возможно, первая в жизни встреча с живым камерным оркестром. Взрослые получают второй уровень — юмор, узнавание и возможность увидеть собственную растерянность в зеркале абсурда без осуждения и, как ни странно, с облегчением. А вместе — полтора часа без нравоучений, но с чудесами игры, анимации, музыки и театра.

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«Алиса в Стране чудес»

Музыкально-театральный проект продюсерской компании Art Up и Израильской филармонии

Режиссура и исполнение — Анатолий Вайсман (Белый)

Анимация — Марина Соснина

Художница по аксессуарам — Саша Хахан

Живая музыка — камерный состав Израильского филармонического оркестра

В программе — Густав Холст, Прокофьев, Телеман, Вивальди, Григ, Генрих Игнац Бибер, Джон Доуланд, Гендель, Шуберт, Иоганн Штраус, Эрвин Шульхофф

Спектакль идёт на русском языке, версия на иврите готовится.

Ближайшая дата:

22 декабря, вторник, 19:00 — Петах-Тиква, театр «Бейт Голда»

Заказ билетов — на официальном сайте продюсерской компании Art Up: https://artup.co.il/event/208/

Все иллюстративные материалы предоставлены продюсерской компанией Art Up