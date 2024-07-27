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«Ковры. Реинкарнация восточной магии»

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Источник информации и фото – https://www.islamicart.co.il/

«Ковры. Реинкарнация восточной магии» // Музей исламского искусства – Иерусалим, улица Пальмах, 2.

Выставка, исследующая многовековый путь, “выстланный” восточными коврами от дворцов властителей древности до современной масс-культуры, представляет как восточные ковры из коллекции музея, так и израильские ковры и современные произведения искусства художников, работающих в технике ковроткачества.

На протяжении веков искусство ковроткачества занимало важное место в исламской культуре. Узоры и мотивы ковров отражали множество символов и передавались из поколения в поколение, адаптируясь к меняющимся временам.
Восточные ковры воспринимались художниками эпохи Возрождения и европейской знатью как экзотические предметы и считаются предшественниками современных ковров, в том числе и в Израиле. Наряду со своей функциональной ролью, восточные ковры стали ассоциироваться с магией и мистикой и были изображены, в частности, в сказках о «ковре-самолете» – образе, выходящем за рамки культур и времен, множество раз отраженном в кинематографе, литературе, комиксах и в искусстве.
В первой части выставки представлена подборка исламских ковров из коллекции музея, одной из лучших среди подобных коллекций. Эти ковры, предназначенные для использования в дворцах правителей, датируются более чем четырьмя сотнями лет, и то, что они сохранились в своем первозданном виде – уже чудо. Их узоры – геометрические, цветочные, медальонные, “райские” и т п. – отражают культуру тех регионов и эпох, в которых они были созданы.
Во второй части выставки рассматривается влияние восточных ковров на искусство ковроткачества в Израиле, которое считается основополагающим в развитии израильского искусства. Его влияние очевидно в коврах, сотканных в «Школе Торы и ремесел» в Иерусалиме (основана в 1882 году) и в школе «Бецалель» (основана в Иерусалиме в 1906 году). Эти ковры были сотканы с узорами, вдохновленными как восточной культурой, так и изображали выдающихся деятелей сионистского движения.
Наряду с коврами на выставке представлены произведения современных израильских художников, которые исследуют символику ковра с точки зрения личной, культурной и национальной идентичности.

Третья часть выставки посвящена «ковру-самолету». Секрет его магии и его способности к полету и телепортации, приписываемые ему в разных культурах, представлены через сказки и легенды, через истории, превратившие ковер-самолет в мотив, выходящий за рамки времени и места, который до сих пор присутствует в кино, литературе, комиксах и искусстве. Среди экспонатов – иллюстрации Дуду Гевы и Нахума Гутмана, комиксы, романы, фильмы и т.д., пещера Аладдина и многое другое.
Проводятся экскурсии, встречи и семинары по теме выставки.
Присоединяйтесь к путешествию с востока на запад, из дворцов правителей в исламских странах, через европейскую знать и сионистских лидеров и к «Аладдину» и ковру-самолету.
Ковер-самолет не только для взрослых.
Билеты: https://bit.ly/3NcYzvZ
Экскурсии по выставке будут проходят в следующие дни:
26/7-17/8 | Понедельник – Суббота | Время 11:00
18/8 – 31/8 | Воскресенье – Суббота | Время 11:00
Экскурсии включены в стоимость входного билета в музей.
Билеты: https://bit.ly/3W6mS32
Подробности – вот здесь https://www.facebook.com/islamic.art
https://www.islamicart.co.il/
Кураторы: Наама Брош, Идит Шарони
Выставка продлится до 1 февраля 2025 года.

 

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