Кратко об Окуне невозможно. Длинно написали уже все.

Потому кратчайше: выставку Саши Окуня «Храм жизни» (оммаж тому, что было, но воспарило – ушло с рынка Махане Йегуда, а можно ли воскресить воспарившее?) в галерее «Бейт Гордон-Лондон» в Ришон ле-Ционе продлили до конца марта.

Днём в будний день на выставке никого не было – я одна бродила по пяти залам старого дома, где цвет орнаментов фризов невероятным образом совпадал с красками на картинах. С улицы – ни звука. Старые стены дарили прохладу в шарав и тишину уединения, а в тишине буквально парила история изобразительного искусства. У Окуня в деталях – и бог, и чёрт, и история.

Но все таки грандиозности замысла надо соответствовать – потому и хочется длинно, восторженно, волнительно, со страстью, но без придыханий: дыхание надо беречь. И, дыша размеренно, В-Г-Л-Я-Д-Е-Т-Ь-С-Я…

А когда вглядываешься, голова начинает кружиться от игры золотистых лучей на синих небесных покровах; от сиреневого на пурпурном; от святящихся от святости селёдок – последних хранителей идиша; от колец, вросших в плоть – в пальцы гадалки-сивиллы; от цветов под пухлой младенческой ступней – привет от великих, из Возрождения, с которыми он – Окунь – на равной ноге, на той самой ангельской с перевязками. Юмор и мудрость, старость и радость, Дюрер и Климт, он и она, 12 картин как 12 апостолов, страх и печаль, смирение и покорность, начало, конец, круг. И ещё – ножницы! Почему-то я люблю изображения ножниц.

Очень подробное интервью с Сашей Окунем, которое взяла Елена Шип, вот здесь – https://www.israelculture.info/xram-i-rynok-kak-storony-odnoj-medali/

Адрес галереи “Бейт Гордон-Лондон”– Ришон ле-Цион, ул. Эхад ха-Ам, 8 – הגלריה העירונית בית גורדון לונדון

Сайт – http://bl-gallery.co.il/ (на сайте – отличные фотографии и ссылка на каталог в формате pdf)

Часы работы: понедельник – четверг, суббота – с 10:00 до 14:00

понедельник – с 16:00 до 18:00

воскресенье и пятница – выходной

Кураторы – Эфи Ген и Керен Вайссхауз

Кстати кураторы написали текст о выставке, текст переведён на русский язык, и вот он:

Саша Окунь – «Храм Жизни» (Посвящается рынку Махане Иегуда)

В искусстве Саши Окуня находят свое возрождение израильские реалии, израильский свет, жизнь в Иерусалиме, однако в той же мере его искусство уходит корнями в Библию, Древнюю Грецию и Рим, средневековое искусство, итальянское Возрождение, европейский иудаизм, а также западную литературу, психологию и философию.

Цикл «Храм жизни», посвящённый иерусалимскому рынку Махане Йегуда, занимал Сашу последние два с половиной года. Это серия работ, выдающаяся по своей наполнённости, жизненности, многогранности, и зритель, рассматривающий эти работы, постепенно поддается их глубокому воздействию, которое затем остаётся с ним надолго.

Рынок Махане Йегуда зарождался на исходе османского периода в конце 19 века, когда арабские фермеры, феллахи, начали привозить свою сельскохозяйственную продукцию для продажи на улицу Яффо, недалеко от квартала Махане Йегуда. За последние 20 лет рынок стал одной из главных достопримечательностей и центральным местом развлечений в Иерусалиме. За эти годы рынок Махане Йегуда изменил свое лицо, и для художника стало настоящим вызовом идея воскресить исчезнувший рынок. Удивительные и неочевидные итоги этого приключения-путешествия художника представлены на выставке.

12 картин маслом, написанных на деревянных досках одинаковой ширины, выполнены в характерной для Саши Окуня технике и перекликаются с классической, традиционной европейской живописью. По форме эти доски напоминают шкафы для свитка Торы, главный элемент синагоги (и одновременно перекликаются с форматом триптиха, основанном на христианской церковной традиции). Но вместо свитка Торы перед зрителем предстаёт одна из многочисленных и разнообразных рыночных лавок. Окунь населяет эти лавки вымышленными персонажами, воздавая дань восхищения рынку и удивительным магазинчикам, некогда его составлявшим. Одновременно художник ведёт подспудный диалог со зрителем, с многочисленными отсылками к истории мировой культуры и Библии, которые он претворяет в живописные сюжеты. У каждой картины есть заголовок, указывающий на то, чем торгуют в лавке – мясная, рыбная, овощная.

Зритель смотрит на картину, будто бы находясь у самого прилавка на рынке. И в то же время внимательному глазу открывается здесь целое зеркало мира, от ТАНАХа до наших дней.

Окунь обладает способностью передать скрытое под внешней театральностью серьёзное высказывание как о мирском, так и о философском. За простотой изображения кроется глубокая идея, стоит лишь присмотреться к деталям. Художник стремится выявить связи, возводящие обстоятельства повседневной жизни к вечным сферам и к пониманию того, что красота находится во всем, а не обязательно в общепринятых эстетических канонах, и что жизнь -если выбрать определённый угол зрения – даёт тому бесчисленные примеры. Зритель, неожиданно для самого себя, совершает открытия, иногда противоположные его ожиданиям – таково мощное воздействие уникальных работ Саши Окуня, его послание.

Наряду с живописными работами на выставке представлена графика – карандашные наброски, являющиеся частью подготовительного процесса создания каждой картины.

Кроме того, для выставки были отобраны фотографии, обработанные самим художником, документирующие часть исследования, которое всегда предшествует созданию картины, а также процесс её написания, переменчивый до последнего мгновенья, но необходимый для того, чтобы картина получила своё окончательное воплощение.