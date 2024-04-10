«Кружок камерной музыки» – концерт в субботу, 13 апреля в музее «Тикотин» в Хайфе

Верхнее фото: квартет «Мирамис» – © Надя Перлов

«Кружок камерной музыки» был основан музыкантами-любителями, которые иммигрировали в Эрец-Исраэль в 30-е годы прошлого века из Европы и обосновались в Хайфе, на Кармеле.

Поначалу это были дружеские сходки и музицирование в домашнем кругу, но со временем круг их поклонников становился все шире, и в октябре 1949 года эти музыкальные встречи превратились в постоянные концерты. Так возник «Кружок камерной музыки в Хайфе».

Музыканты начали выступать в Бейт-ха-Рофе, позже – в зале колледжа Вицо, а после того, как в Хайфе был построен «Аудиториум» и музей имени Феликса Тикотина – концерты перенесли в их более просторные залы.

Выступления «Кружка камерной музыки» пользовались большой популярностью, при полном аншлаге, немалую часть слушателей составляла молодежь и дети-ученики музыкальных школ Хайфы.

В разные годы в составе ансамбля играли известные в Израиле и мире музыканты: Пнина Зальцман, Хаим Тауб, Узи Визель, Йонатан Зак, Жан-Пьер Рампаль, Иерусалимский квартет и другие.

«Кружок камерной музыки» дает в сезон порядка сорока концертов и сотрудничает с такими известными коллективами, как ансамбль «Солисты Тель-Авива», Израильский Вокальный Ансамбль, а также коллективы, исполняющие музыку в стиле барокко, – оркестр «Барокада», Иерусалимский оркестр барокко и другие.

Квартет проводит две серии камерной музыки. Концерты одной из серий проходят в субботу утром в зале музея имени Тикотина, а второй серии – на исходе субботы в зале «Раппопорт».

В ближайший уик-энд вас ожидает новая программа квартета.

Суббота, 13.04.2024, музей имени Феликса Тикотина

Квартет «Мирамис» и Евгений Егудин

Полина Егудин – скрипка

Юки Ишизаки – скрипка

Гили Радьян-Саде – виола

Линор Кац – виолончель

Евгений Егудин – кларнет

В программе:

Шуберт, струнный квартет номер 12, до-минор, (Quartettsatz)

Моцарт, струнный квартет номер 15, ре-минор

Брамс, квинтет для струнного ансамбля с кларнетом

Квартет «Мирамис»

Струнный квартет «Мирамис» назван по имени одного из героев волшебных сказок Астрид Линдгрен.

Квартет создан по инициативе скрипачки Полины Егудин в 2021 году, все участницы ансамбля являются музыкантами Израильского Филармонического Оркестра, и отдельно в составе квартета «Мирамис» выступают на различных музыкальных сценах нашей страны. Выбирая произведения для своего репертуара, участницы ансамбля считают важным исполнять разнообразную камерную музыку, уделяя особое внимание к менее знакомым произведениям, к примеру, Дьердя Лигети или Кшиштофа Пендерецкого.

Квартет «Мирамис» нередко выступает в сотрудничестве с другими музыкантами – среди друзей квартета – скрипач Гиль Шахам, виолончелист Симха Халед, кларнетист Евгений Егудин.

Полина Егудин – скрипка

Сразу после репатриации в Израиль в 2008 году, Полина Егудин присоединилась к группе первых скрипок Израильского Филармонического Оркестра. Полина Егудин родилась в Москве, начала играть на скрипке в 6 лет, училась в Гнесинской музыкальной школе для одаренных детей у Валентины Корольковой. Когда девочке было 15 лет, она вместе с семьей переехала в США. Хотя оба ее родителя – физики, Полина выбрала карьеру музыканта. Она закончила музыкальный бакалавриат университета Индианы, где училась у Нелли Школьниковой и Мириам Фрид. Затем продолжила учебу в Кливлендском института музыки, в мастерской Уильяма Притцеля, солиста Кливлендского оркестра. Полина Егудин принимала участие в крупных международных фестивалях – в Аспене, Боулдере, фестивале камерной музыки в Сарасоте, а также исполняла партию первой скрипки в оркестре Музыкального фестиваля в Сполето и Академическом оркестре Венской филармонии в Баттергау. Егудин играла в различных музыкальных составах с такими известными музыкантами, как Гиль Шахам, Миша Майский, Хатия Буниатишвили, Вадим Репин, Рей Чен.

Юки Исидзака – скрипка

Юки Исидзака родилась и выросла в Токио. Обучение на степень бакалавра она закончила в Токийском университете. Во время обучения на магистратуре в музыкальной школе Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете у Эяля Келса Юки Исидзака выиграла стипендию, которая помогла ей завершить обучение. Она также была отмечена знаком отличия за достижения в исполнительском искусстве – игре на скрипке и на альте.

Гили Радьян-Саде – альт

Скрипачка, альтистка, вокалистка, а также преподаватель йоги и йога-терапии, специализирующаяся на ортопедических проблемах и дыхании как терапевтическом инструменте, Гили, как и другие участницы квартета, играет в составе Израильского Филармонического Оркестра, но также выступает с различными камерными ансамблями и с популярными израильскими исполнителями. Ее приглашают для выступлений и записи музыки к фильмам, сериалам и мюзиклам Ахиноам Нини, Авраам Таль, Коби Афлало и Дуду Таса.

Гили участвовала во многих мастер-классах и фестивалях – в качестве солистки филармонического оркестра провинции Саксония, приглашенной первой скрипки «Симфониетты» Амстердама.

Она выступает с концертами по всей стране, а также в камерной серии Филармонии, в которой играла с такими артистами, как пианист Фазиль Сай, виолончелист Пабло Френдс и скрипач Гиль Шахам.

Будучи преподавателем йога-терапии, Гили фокусируется на работе с музыкантами, страдающими от травм, и проводит семинары для музыкантов и студентов-музыкантов по вопросам осанки и правильного движения.

Линор Кац – виолончель

Линор Кац играет в Филармоническом оркестре с 2014 года. Она выступала в качестве солистки с Симфоническим оркестром Пражского радио, с Иерусалимским симфоническим оркестром, Израильским симфоническим оркестром Ришон-ле-Циона и другими известными коллективами. Известна Линор и за рубежом, часто выступает как исполнительница камерной музыки в Израиле и за рубежом. Среди прочих она играла с такими артистами, как Марта Аргерих, Даниэль Баренбойм, Ицхак Перлман, Гиль Шахам, Хатия Буниатишвили, Кристиан Целф, Рено и Готье Капюсон. Линор Кац родилась в Израиле, с 11 лет обучалась игре на виолончели у Михаэля Базема в Тель-Авивской музыкальной школе. Во время службы в Армии обороны Израиля была отмечена как перспективный музыкант, и получила возможность учиться у Хилеля Цори в музыкальной школе имени Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете.

Линор получила степень бакалавра и магистра в Консерватории Новой Англии в Бостоне, будучи ученицей Лоуренса Лессера.



Евгений Егудин – кларнет

Евгений Егудин родился в музыкальной семье в Минске, в бывшем Советском Союзе. В детстве он научился играть на фортепиано и кларнете и окончил Минскую музыкальную академию. За время учебы Евгений дважды выигрывал первую премию на республиканском конкурсе Беларуси.

Евгений иммигрировал в Израиль в 1991 году и продолжил обучение в Музыкальной академии Рубина в Тель-Авиве.

С 1992 года он был первым кларнетистом в израильской «Симфониетте Беэр-Шева», а с 2002 года – солистом-кларнетистом Израильского Филармонического Оркестра.

Егудин выступал в качестве солиста Израильского Филармонического Оркестра под управлением маэстро Зубина Меты и оркестра “Симфониетта Беэр-Шева”. Часто играет вместе с такими всемирно известными музыкантами, как Марта Аргерих, Юрий Башмет, Набуко Имаи, Стивен Ковачевич и со знаменитым струнным квартетом Эжена Изаи. Записывается для музыкальных радиостанций в Израиле и за рубежом, а также в студиях звукозаписи камерной и классической музыки.

Евгений является постоянным участником «Израильского духового квинтета».

В 1994 году Евгений Егудин стал лауреатом престижного конкурса Франсуа Шапира. Он преподает в музыкальной школе имени Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете.

Билеты можно заказать по следующей ссылке https://forms.gle/GnWm3NDf69RjtYZR7 и оплатить на месте (кредитной карточкой или наличными).|Пожалуйста, заполните форму на иврите или английском языке. https://forms.gle/GnWm3NDf69RjtYZR7

Сайт Хайфского «Кружка камерной музыки» – www.hchamber.co.il

Фото квартета «Мирамис» – © Надя Перлов, фото Евгения Егудина – © Анастасия Чернявский – предоставлены «Кружком камерной музыки»