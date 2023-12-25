Квартет “Кармель” | “Женщины в музыке”

Фото – © Йоль Леви

Оркестры и камерные ансамбли постепенно возвращаются на сцену. Один из таких ансамблей – квартет “Кармель”, основанный еще в 2000-м году и представляющий в первой половине января года 2024-го программу “Женщины в музыке”, посвященную “женственности в музыке” от 18 века до наших дней. Возможность на час отвлечься от происходящего вокруг – если получится сосредоточиться на феминности, маскулинности и гендерности. У меня не получается, но вот информация:

Концерты ведет профессор Йоэль Гринберг, который прочитает лекцию о достижениях талантливых женщин, отказывавшихся молчать, несмотря на предрассудки окружающего общества и и эпохи.

Речь пойдет о Магдалене Сирмен, венецианской скрипачки XVIII века, учившейся у Вивальди в Ospedale dei Mendicanti ; об Эми Бич, которая в конце девятнадцатого века стала пионером американской классической музыки; и о Сарит Шлей-Зондинер, ведущей фигуре молодого поколения израильских композиторов.

Интересы Сарит Шлей Зондинер лавируют между оркестровой, камерной, театральной и электроакустической музыкой. «Я делаю то, что меня интересует и интригует», – говорит Сарит. – Я занимаюсь электронной музыкой, это бесконечный мир, который похож на огромный магазин игрушек, где можно играть и находить что угодно».

Сарит – выдающийся композитор молодого поколения в Израиле, докторант по композиции объединенной программы факультета музыковедения и Иерусалимской музыкальной академии. Она исследует развитие тона и создает музыку, включающую комбинации акустических и электронных инструментов. Ее оркестровые композиции, исследуют, объединяют и перемещаются между различными мелодическими и звуковыми ландшафтами

Ее композиции исполнялись на многих крупных фестивалях в Израиле, включая Израильский музыкальный фестиваль в Тель-Авиве и Фестиваль фортепиано в Иерусалиме. Ее оркестровые произведения исполнялись Иерусалимским Симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Раанана и Беэр-Шевской симфониеттой.

В 2018 году она написала камерную оперу «АСД», после чего получила резидентуру в Музыкальном центре Фелиции Блюменталь в Тель-Авиве. Сарит Шлей Зондинер обучалась у таких израильских композиторов, как Марк Копытман, Ари Бен Шабтай, Андре Хайду и Майкл Вольпе.

И еще: на концертах будет показано как гендерное восприятие проявляется в музыке Бетховена. Через один из его самых драматичных и мощных квартетов, Op. 95 «Serioso», будет показано, как современники Бетховена определяли «женственность» и «мужественность» в его произведениях.

В программе:

Людвиг ван Бетховен. Струнный квартет соч. 95 «Serioso».

Эми Бич. Струнный квартет в одной части соч. 89

Магдалена Ломбардини Сирмен Струнный квартет соч.3 No2

Сарит Шлей-Зондинер. Песня струнного квартета

Раанана, Музыкальный центр “Пайс” – среда, 10 января в 20:00

Хайфа, Музей имени Тикотина – четверг, 11 января в 20:00

Зихрон-Яаков, Музей первой алии – воскресенье, 14 января в 20:00

Иерусалим, Иерусалимский музыкальный центр – вторник, 16 января в 20:00 (лекция на иврите)

Иерусалим, Иерусалимский музыкальный центр – среда, 17 января в 20:00 (лекция на английском)

Тель-Авив, Израильская консерватория – пятница, 19 января, в 11:00.

Билеты: https://www.goshow.co.il/pages/minisite/276

Сайт квартета “Кармель” – https://www.carmelquartet.com/

Рахель Рингельштейн – скрипка

Тали Голдберг – скрипка

Йоэль Гринберг – альт (он еще и математик и научный сотрудник факультетов музыки и эволюционной биологии в Принстонском университете)

Тами Уотерман – виолончель.