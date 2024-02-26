Марио Стефано Пьетродарки – photo by Luca Di Bartolo

2-й фестиваль «Латино-Американо» в Тель-Авиве.

Ритмы, темп и чувства.

Фестиваль латино-американской музыки пройдет в этом году в Тель-Авиве во второй раз – в течение трех дней, с 7 по 9 марта. Три дня, заполненные музыкой, представлениями и концертами, в которых примут участие десятки музыкантов, играющие в латиноамериканских и южноамериканских стилях: сальса, танго, самба, румба и современный латинский джаз. Музыка латино, ритмы, краски, танец, вокал, а также удивительные и даже экзотические музыкальные инструменты – все это будет на фестивале, в котором в этом году принимают участие, наравне с израильским исполнителями сцены музыки латино в Израиле, музыканты из-за рубежа, не побоявшиеся приехать к нам в страну, с оригинальными и поставленными специально для фестиваля шоу из Кубы, Бразилии, Аргентины, Италии, Голландии и Кабо-Верде.

Музыкальный фестиваль «Латино-Американо» создан для публики, которая любит не только ритм, но также и меланхолию: перкашн сцен самбы и румбы и мягкие мелодии босса-новы, ритмы сальсы и страсть прекрасного танго и трогательные до слез песни королевы морны, фаду и модиньи Сезарии Эворы.

Когда в начале 20 века латиноамериканская музыка распространилась по всему миру, она никого не оставила равнодушным, да и как было в нее не влюбиться. Эта музыка, во всем ее разнообразии, впитала в себя ароматы и краски Кубы и Бразилии, Аргентины и Колумбии, ритм и страсть этих ярких и экзотичных стран. Теперь эта музыка станет желанной гостьей Тель-Авива, города без перерыва, и, несомненно, покорит его.

Среди наиболее интересных концертов на фестивале:

Квинтет Ленни Сендерского – трибьют бессмертным записям саксофонисту «Кэннонболл» Эддерли, состоящему из хитов босса-нова 1960-х – «The Bossa Nova of Cannonball Adderley»;

«Золотая труба Буэна Виста» Амик Гуэра, один из самых заметных кубинских трубачей наших дней в совместном шоу вместе с певицей Яной Эсперанса Мирабель и Latin Power Band;

Концерт-оммаж Сезарии Эворе – A Tribute to Cesária Évora при участии международного секстета Марии де Баррос – Maria de Barros International Sextet.

Мария де Баррос и ее теплый, камерный и глубокий голос – в сопровождении 6 музыкантов в шоу, насыщенном латиноамериканскими, португальскими и африканскими оттенками;

Музыка от итальянского кино до аргентинского танго – шоу-открытие маэстро мирового бандонеона Марио Стефано Пьетродарки, в котором он отправляется в путешествие от Рима до Буэнос-Айреса, под такие хиты танго, как «Либертанго» Пьяццоллы и «Le Grand Tango», наряду с хитами итальянского кино Нино Рота и Анио Морриконе – все в ритме чувственного танго и в сопровождении двух танцоров и струнного квартета.

Музыкальный фестиваль «Латино-Американо», 7-8-9 марта 2024 г., Тель-Авивский музей искусств.

Полная и подробная программа на сайте – The Latino America Festival in Tel Aviv- March 7th- 8th- 9th, 2024 | Hot Jazz

Заказ билетов – 03-5733001 или на сайте http://tinyurl.com/festivallatinoamerica2024

Цена – 189-229 шекелей

Пакеты от 2 и более представлений – скидка 40 шекелей за билет)/ для солдат в форме – вход бесплатный при наличии мест.