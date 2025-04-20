Леонид Пташка – день рождения в стиле джаз

Как музыкант настоящий музыкант отмечает день рождения? Разумеется, на сцене.

На сцене, где прозвучат джазовые композиции в оригинальном прочтении, где будут яркие импровизации и неожиданные повороты. На сцене также появятся гости – какой же день рождения без гостей! Все вместе – возможность и для зрителей почувствовать себя частью сцены и взаимодействовать с мастерами жанра. Такой день рождения обещает стать настоящим праздником живой музыки – тёплым и искренним, полным вдохновения и джазовой свободы. Таким, каким, собственно говоря, и является сам именинник – один из самых ярких и харизматичных представителей джазовой сцены, пианист, композитор и шоумен Леонид Пташка, который отметит свой день рождения 2 мая 2025 года на сцене Музыкального центра в Яффо и 3 мая – в Музее бронетанковых войск в Латруне.



Леонид Пташка, известный своей взрывной техникой, уникальным чувством ритма и умением превращать каждый концерт в незабываемое шоу, вновь собирает друзей и поклонников, чтобы отметить свой день рождения так, как умеет только он – ярко, с душой и в ритме настоящего джаза. На сцене – рояль, темп, энергия и искренняя страсть к музыке. Леонид Пташка – не просто музыкант, он живёт джазом и делится этой любовью с публикой каждый раз, выходя на сцену. Его концерты – это всегда импровизация, драйв, неожиданные повороты и виртуозность,

В прошлом году Леонид Пташка отмечал на сцене свой юбилей, в этом году традиция продолжается и поздравить его придут такие музыканты как композитор и пианист Гиль Шохат, оперная солистка Алла Василевицкая, аккордеонист-виртуоз Илья Жорницкий, джазовая вокалистка София Чудновская, певец Рой Янг и даже цыганский ансамбль.

Цыганский джаз – жанр, берущий начало в мануш-сцене Франции (manouche -gypsy jazz) и в творчестве легендарного Джанго Рейнхардта, удивительно органично сочетается с фортепианной импровизацией Леонида Пташки. Цыганский джаз – это страсть, скорость, эмоции и при этом невероятная музыкальность. В рамках концерта зрители смогут услышать, как традиционные цыганские мелодии превращаются в джазовые импровизации, наполненные живой энергией и неожиданными гармоническими решениями.

Ансамбль выступит не только с сольными номерами, но и сыграет вместе с джазовым трио Леонида Пташки, создавая уникальный сплав разных культурных пластов. Это будет не просто концерт – это диалог традиций, настоящий музыкальный эксперимент, рождённый здесь и сейчас.

«Это будет больше, чем концерт и больше, чем день рождения – это будут концерты, где джаз станет языком общения, где нет границ между сценой и залом, и где каждый звук – это подарок от сердца. Я хочу, чтобы каждый человек, покидая зал, чувствовал свет, тепло и вдохновение. Джаз – это разговор. Разговор сердца с сердцем. И пусть мой день рождения станет поводом для большого музыкального диалога между мной, музыкантами и публикой», – говорит Леонид Пташка, и продолжает – «Это будут не просто концерты – это моменты жизни, где каждая нота несёт в себе энергию праздника. На сцене сойдутся стили, эпохи и настроения: от блюза до свинга, от этно до классики, всё переплетётся в одну яркую мозаику. Публику ждут не только музыкальные эксперименты, но и неожиданные творческие встречи, в которых каждый может найти что-то своё. Это праздник, где все – часть сцены».

Не пропустите: Леонид Пташка приглашает вас отметить его день рождения вместе с ним – с музыкой, страстью и настоящим джазовым драйвом.

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Пятница 02.05.2025 ( 20:00) Tel Aviv – Yaffo Music Center (ул. Шаарит Исраэль 10 Тель-Авив)

Парад виртуозов

Ведущие израильские звёзды поздравляют маэстро Леонида Пташку.

Перед концертом – фужер шампанского.

Шедевры оперы, классики и джаза на одной сцене.

Леонид Пташка – джазмен, пианист, композитор

Гиль Шохат – пианист, дирижёр, композитор, продюсер

Алла Василевицкая – прима Израильской оперы

Рой Янг – вокал, София Чудновская – вокал

Джазовое трио Леонида Пташки

Суббота 03.05.2025 (12:30) Музей «Яд ле Ширьён» – Латрун

Леонид Пташка и цыгане

Яркое шоу – цыганский фольклор и цыганский джаз.

Цыганские баллады и цыганские танцы

Виртуозный и романтичный цыганский джаз и свинг.

Леонид Пташка – фортепиано, Диана Палей – вокал, Оши Дабан – вокал

Алекс Молдавский – скрипка, Руслан Борисов – гитара

Джазовое трио Леонида Пташки

Заказ билетов на сайте https://best.kassa.co.il/search/?producer=1430&all=1

Подробности и бронирование – на сайте – https://pearl-music.co.il/glavnaya/



Все фотографии (© Deda Sasha) предоставлены компанией «Жемчужины классической музыки».

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