Джаз – на фоне гор и солёных ветров

Настанет ли в этом году зима – неизвестно, но вот джаз настанет точно! Зима у нас стала летом, Мёртвое море – самым живым, а Новый год – праздником джаза. И таким он будет и на этот раз: с 31 декабря 2025 года по 3 января уже 2026 года, когда гладь Мёртвого моря потрясёт Super Jazz!

Иногда музыка звучит не в ушах, а в воздухе между горами. Просто нужно остановиться и услышать, как время играет джаз. На Мёртвом море, где воздух столь прозрачен, даже тишина знает свои аккорды, и каждое утро рождается, как новая импровизация. Кажется, что музыка приходит не извне, а вспоминает тебя – как старый знакомый. И всё это – не случайность: ветер, солнце, соль на губах, блестящая поверхность моря, переливы саксофона – всё это не просто звуки, а память, которая оживает. Мир не заканчивается на берегу моря – он просто делает паузу, чтобы саксофонист успел вдохнуть воздух. Иногда кажется, что само море подыгрывает музыкантам – мерцанием волн, светом луны, дрожащим на воде. Когда фортепиано встречает ветер, а море отражает огни, остаётся только плыть внутри музыки, растворяясь в ритмах, как ночь в рассвете…

Зима в Израиле давно перестала быть временем затишья, обернувшись музыкой. Кажется, что именно здесь, на берегу Мёртвого моря, зимний сезон получает новый смысл – когда январское солнце сочетается с джазом, а празднование Нового года превращается в музыкальное путешествие. Так будет и в этот раз: с 31 декабря 2025 года по 3 января 2026 года пианист, джазмен, композитор, аранжировщик и главное – потрясатель устоев и новатор джаза Леонид Пташка вновь соберёт на побережье Мёртвого моря музыкантов и слушателей на фестиваль Super Jazz – новогодний марафон, где джаз, классика, фольклор и поп-музыка создают общее дыхание праздника.

На фоне гор и солёных ветров два отеля – Herods Dead Sea и Leonardo Club Dead Sea – превратятся в музыкальные площадки, где каждый вечер рождается своя история. Музыка станет продолжением отдыха: после прогулок и пляжей начинаются концерты, где на одной сцене встречаются джазовые импровизации, классические арии, бразильские ритмы и французский шансон.

Участие Леонида Пташки придаёт этому празднику особую интонацию – его энергия за роялем задаёт тон всему фестивалю, соединяя стили и эпохи, превращая концерт в живое общение.

В первый вечер, 31 декабря, публика соберётся за праздничными столами, а затем, под бой курантов и вспышки шампанского, прозвучат мелодии ABBA – музыка, в которой сплетаются ностальгия и радость. Новый год начнётся с танцев и улыбок, и, как обычно на Super Jazz, границы между сценой и залом сотрутся – всё пространство станет единым потоком звука и света.

Первое утро нового года откроется неспешно, а на сцене начнётся «Парад виртуозов» – большое шоу, где рядом с Леонидом Пташкой выступят Гиль Шохат, Алла Василевицкая, Илья Жорницкий и другие музыканты, создавая редкое для израильской сцены сочетание академического блеска и джазовой свободы.

На следующий день тон фестиваля изменится: утром прозвучат «Музыкальные фейерверки» – программа, в которой венская и итальянская классика переплетаются с клейзмером, танго и чардашами. Артём Нижник и Михаэль Городецкий, Дарья Васильева и Никита Глазомицкий, Иерусалимский фестивальный оркестр под руководством Владимира Баршевича создадут атмосферу, где жанры перетекают один в другой – сравнение с течениями Мёртвого моря будет уместным. Вечером публику ждёт смена ритмов: «Французский шансон & Фламенко & Куба & Бразильский карнавал». Орли Соломон, Андрей Ильин, Энди Хорст и Гонен Визель вместе с джазовым трио Леонида Пташки наполнят зал страстью и лёгкостью, напоминая, что у джаза нет географических границ.

Финальное утро фестиваля станет его кульминацией. Концерт «В ритмах рок-н-ролла» завершит эти четыре дня музыки: София Чудновская и Рой Янг, The Blues Band и сам Леонид Пташка за роялем создадут вихрь из свинга, буги-вуги и новоорлеанского драйва. Праздник не заканчивается – он лишь меняет ритмы.

Super Jazz на Мёртвом море давно стал не только музыкальным событием, но и особым явлением общения. Его атмосфера рождается из сочетания простых вещей – тепла, общения, радости – и мастерства музыкантов, умеющих превращать каждый вечер в маленький спектакль без слов. Леонид Пташка, неутомимый инициатор и вдохновитель фестиваля, находит особую интонацию – между импровизацией и традицией, между игрой и философией. Он создаёт пространство, где публика чувствует себя частью музыки, где даже паузы звучат звонко.

Новогодний фестиваль на Мёртвом море

Леонид Пташка и звёзды мирового джаза, классики, фольклора, поп-музыки

С 31.12.2025 по 03.01.2026

Вас ожидает фантастический праздник, наполненный яркими красками музыки, отдыхом и незабываемой встречей Нового года в весёлой компании любимых артистов.

4 дня и 3 ночи в отелях:

Leonardo Club Hotel Dead Sea (по системе «всё включено»)

Herods Dead Sea – A Premium Collection (пятизвёздочный отель, полупансион)

Полная программа фестиваля на сайте:

