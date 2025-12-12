Super Jazz на Мёртвом море: новогодний джазовый марафон 2025-2026

Джазовый ударник Билли Кобэм однажды сказал: «Джаз живёт в моментах, которые невозможно спланировать». Он был, прав, конечно… Но не совсем. Потому что джаз, праздники, музыку и фестивали мы все-таки планируем, а джазовый музыкальный SuperJazz планирует фестивали круглый год и даже на стыке годов, в середине зимы…

В Израиле музыкальная жизнь не замирает ни зимой, ни в праздничные дни. У Мертвого моря, куда многие приезжают в конце года отдохнуть и провести несколько тихих дней в стороне от городского ритма, давно сформировалась своя традиция – встречать Новый год не только за столами, но и на концертах, которые собирают очень разную публику. Фестиваль Super Jazz, созданный Леонидом Пташкой, стал одним из таких регулярных событий. В этом году он снова пройдёт с 31 декабря 2025 по 3 января 2026 года в отелях Herods Dead Sea и Leonardo Club Dead Sea.

Super Jazz – не просто серия концертов, а возможность собрать рядом людей, которые ценят живую музыку и готовы к тому, что за несколько дней можно услышать и джаз, и классику, и фольклорные мотивы, и легкую эстраду. Super Jazz на Мертвом море -это не строгая программы, а теплая встреча музыкантов и зрителей, это «музыка – то, кем ты являешься в этот момент». И произнес столь мудрые слова сам Майлс Дэвис.

Первый вечер фестиваля – 31 декабря – проходит как новогодний ужин с живой музыкой. Перед полуночью звучат хиты ABBA, музыка узнаваемая и не требующая пояснений в исполнении известнейших саксофонистов Александра и Дмитрия Брилей и Джазового трио Леонида Пташки. Публика встречает Новый год без формальностей: кто-то танцует, кто-то просто слушает, кто-то подходит к сцене, и в эти минуты зал превращается скорее в большое дружеское пространство, чем в традиционный концертный формат.

Утром 1 января не надо ничего делать резко- многолетний опыт в этом убедил, и потому первые концерты начинаются постепенно, но настроение быстро меняется, когда пройдет «Парад виртуозов». Пташка собирает на одной сцене Гиля Шохата, сопрано Аллу Василевицкую, аккордеониста Илью Жорницкого и других своих коллег. Их совместные программы никогда не строятся по строгому шаблону: рядом с классическими пьесами могут возникнуть небольшие импровизации, короткие музыкальные диалоги или неожиданные сольные фрагменты, те самые моменты, которые невозможно спланировать. Во время «Парада виртуозов» это становится особенно понятным.

2 января утром прозвучат «Музыкальные фейерверки» – название условное, но идея точная, когда нет стремления к жанровой чистоте: венская классика переходит в итальянскую, затем появляется клейзмер, потом – танго, чардаши, фольклорные мотивы. В программе участвуют Артём Нижник и Михаэль Городецкий, Дарья Васильева и Никита Глазомицкий, Иерусалимский фестивальный оркестр под управлением Владимира Баршевича.

Вечер того же дня устроен как музыкальное путешествие. Объединение французского шансона, фламенко, кубинских ритмов и бразильского карнавала звучит как контрастный набор, но на сцене всё складывается органично. Орли Соломон приносит интонации французской эстрады, Андрей Ильин добавляет фламенко, Энди Хорст привносит латинскую энергетику, Гонен Визель соединяет всё это в единый поток, а трио Пташки удерживает музыкальную ткань в общей структуре. Джон Колтрейн говорил: «Музыка – это способ выражения того, что невозможно сказать иначе». В этот вечер именно так и происходит: жанры разные, а настроение единое.

3 января утром традиционно завершается весь фестиваль. «В ритмах рок-н-ролла» – финальная программа, где на первый план выходит энергия, а не концепция. София Чудновская, Рой Янг, The Blues Band и Леонид Пташка представляют не ретро-парад и не реконструкцию, а живое выступление, где свинг, буги-вуги и элементы новоорлеанского джаза соединены без попытки стилизовать прошлое. Вспоминаются слова Телониуса Монка: «Делай неправильные ноты правильными». Финальный концерт Super Jazz звучит именно так – свободно, дерзко и очень по-свойски.

Формат фестиваля – одна из причин его устойчивого успеха. Всё проходит в одном пространстве: музыканты, зрители, сцена, ужины, случайные встречи в коридорах, разговоры после концертов, короткие импровизации, которые возникают буквально «по дороге». Люди приезжают сюда не только слушать, но и общаться. Для многих Super Jazz стал местом ежегодной встречи – своеобразным музыкальным клубом Нового года, где создана атмосфера, в которой не чувствуется дистанции. Это пространство, где можно задавать вопросы, подходить к музыкантам, обсуждать услышанное и возвращаться в зал с ощущением включенности в общее действие. Один из принципов Чарли Паркера звучал так: «Если тебе не всё равно – публика это услышит». В Super Jazz это работает буквально в каждом концерте.

Фестиваль пройдёт с 31 декабря 2025 по 3 января 2026 года. Гости могут выбрать проживание в Leonardo Club Hotel Dead Sea («всё включено») или в Herods Dead Sea – A Premium Collection (полупансион). Пакеты продаются по ссылке:

Полная программа – на сайте:

