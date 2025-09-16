Болгарский балкан-джаз и Super Jazz: голоса, ритмы и новое дыхание

В то время как идут бесконечные споры о том, что такое настоящий джаз, в Болгарии просто взяли и создали нечто, что превосходит все определения. Эта музыка – свидетельство того, что подлинное искусство рождается на перекрёстках, где встречаются старые дороги и новые идеи. И когда-нибудь, возможно, мир придёт к выводу, что настоящий джаз – это не только чикагский саксофон, но и болгарская гайда. Но до того, как мир что-либо решит, вы можете убедиться в этом сами на фестивале Super Jazz в Болгарии.

Кавал, гадулка, гайда, тъпан , ракиа, волынка, джаз-трио и электроника – какое слово в этом ряду лишнее? Ракия скажет вдумчивый читатель, поскольку кавал, гадулка, гайда, тъпан – это народные болгарские инструменты, отлично вписавшиеся в палитру балканского джаза, который предстанет во всей красе на фестивале Super Jazz, впервые организуемого Леонидом Пташкой и компанией «Жемчужины музыки» в Болгарии с 27 по 31 октября в отеле «Maxi Park Hotel & Spa» в горах в лесу около Велинграда – СПА столицы Болгарии, жемчужине балканских курортов.

Гадулка, гайда, тъпан в связке с джаз-трио создают народный тембр джазового языка, а ракия – национальный болгарский напиток – это тайный аккомпаниатор балканского джаза. Американский джаз ассоциируется с дымом сигар и бокалом бурбона. Французский шансон – с красным вином и улочками Монмартра. А у болгарского джаза есть союзник куда менее предсказуемый, но абсолютно неотъемлемый – ракия, которую стопроцентно будут подавать в «Maxi Park Hotel & Spa».

Оба феномена – и джаз, и ракия – обладают свойством импровизации. Ракия никогда не бывает одинаковой: у каждого хозяина свой рецепт, свой фрукт, своя выдержка, свой акцент в аромате. Джаз тоже не терпит повторений: даже самая знакомая мелодия каждый раз звучит иначе, в зависимости от того, куда музыкант решит свернуть в следующем такте. Если джаз в Болгарии звучит как ритмический вызов привычным музыкальным формам, то ракия в Болгарии действует как мягкий растворитель всех условностей. В каком-то смысле это два параллельных языка: джаз объясняет несказанное через звук, а ракия помогает слушателю перейти из состояния настороженности в состояние открытости.

Никогда не знаешь, куда заведёт джазовая импровизация, как не знаешь, какой оттенок откроется в домашней сливовой или виноградной ракии. И ещё одно важное сходство: и джаз, и ракия не терпят одиночества. Их сила – в коллективном переживании. Ракию пьют в компании, чтобы сказать тост и поделиться смехом. Джаз существует только в живом контакте с залом, где аплодисменты или выкрик слушателей становится частью импровизации. Оба явления создают атмосферу «здесь и сейчас», где время растягивается, а повседневность превращается в праздник.

Если же серьезнее, то современный болгарский джаз давно перестал быть лишь «местным ответом» на американскую традицию. Здесь, в сердце Балкан, он обрёл собственное лицо – острое, ритмически смелое, полное оттенков фольклора и свободной импровизации. В Болгарии джаз не выглядит чем-то импортным и надуманным, он сливается с уличным шумом, со старыми городскими ритмами.За последние десятилетия Болгария дала миру целую плеяду музыкантов, чьё творчество строится на этом сплаве. Теодосий Спасов превратил кавал в инструмент для джазового соло, Владимир Кърпаров соединяет саксофон с народной мелодикой, Димитр Бодуров переносит фольклорные формулы на клавиатуру, а Иво Папазов сделал кларнет символом балканской джазовой экспрессии. Но у этой сцены есть и новое поколение исполнителей, которые продолжают разговор, открывая его для новых слушателей.

Участвующий в Super Jazz кларнетист Иван Колев продолжает линию, проложенную ещё Иво Папазовым: его кларнет звучит и как голос свадебного ансамбля, и как инструмент для камерного диалога с роялем или саксофоном. В его игре есть и фольклорная виртуозность, и джазовая свобода.

Саксофонист Димитр Льолев (Болгария) – один из тех, кто умеет работать на грани: его импровизации звучат как продолжение старых песен, но в них легко угадываются элементы современного хард-бопа. Он обращается к фольклору не как к экзотике, а как к естественному языку, на котором удобно разговаривать с джазовой гармонией.

Трубач и вокалист Майкл Верекамп (Голландия), работая вместе с болгарскими музыкантами, вносит иной оттенок – лёгкость голландской школы и вкус к импровизации, родившейся в амстердамских клубах. Его труба вступает в полемику с неравнодольными ритмами, а вокал добавляет музыку интимности.

Вокалистка Анна Ставрева (Болгария), победительница The Voice of Bulgaria 2024, – пример того, как молодая эстрадная сцена может встретиться с джазовой импровизацией. Её голос легко переключается от академической чистоты к фольклорным приёмам, а её интонации оживляют старые песни, делая их актуальными для нового поколения слушателей.

Болгарский балкан-джаз не замыкается внутри страны. Он звучит в Берлине и Амстердаме, в Нью-Йорке и Варшаве, привлекая внимание публики ритмикой и ладовостью. Музыканты подчёркивают, что их задача не «нести миссию» фольклора, а создавать красивую музыку, в которой органично живут и блюзовые обороты, и латиноамериканские ритмы, и болгарские народные мотивы.

Балканский джаз умеет быть одновременно очень современным и очень традиционным с эхом старинных напевов, которые пели ещё тогда, когда электричества не существовало. В Болгарии джаз жил в клубах Софии и Пловдива, в маленьких барах, где публика сидела вперемешку с музыкантами, и казалось, что сцены нет вовсе – есть лишь один общий круг, в котором рождается звук. Здесь к джазу никогда не относились как к чему-то элитарному или требующему пиджака с галстуком. Болгарский джаз всегда слегка беспечен, чуть легкомыслен, в нём есть чувство юмора. Музыкант может сыграть длинную, изысканную импровизацию, а потом вдруг вставить мотив деревенской свадьбы.

Болгарский балканский джаз – музыкальный жанр, который был рождён от самого веселья, смешанного со строгим математическим расчётом, барабанами, странными нечётными ритмами и звонкой медью, звучащую так, будто она вот-вот разрыдается от избытка чувств – чувств, которые будут доступны всем в конце октября на фестивале Super Jazz с 27 по 31 октября в отеле «Maxi Park Hotel & Spa» в Велинграде.

Билеты в кассе «Браво» _ https://best.kassa.co.il/announce/82920 или на сайте: https://pearl-music.co.il/events/mezhdunarodnyj-festival-super-jazz-v-bolgarii/

Фотографии отеля ©Maxi Park Hotel

Фотографии музыкантов: ©Иван Колев

Фотографии Леонида Пташки: Александр Ханин и Александр Гор

Все снимки предоставлены организаторами фестиваля SuperJazz в Болгарии – Леонидом Пташкой и компанией «Жемчужины Музыки».



Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting & MashaHinichPR