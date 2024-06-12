Летний фестиваль стендапа: юмор жарче, шутки горячее

Верхнее фото: by Sergey Demyanchuck

Сегодня стендап – самый модный жанр в юморе. Он прост и демократичен. Он – о том, что понятно и близко всем. О семье и бытовых проблемах, политике и работе, дорожных пробках и соседях. Благодаря интернету стендаперы становятся узнаваемыми и популярными, а их шутки разлетаются по всему свету и разбираются на цитаты, авторство которых уже никто не помнит. Но, в первую очередь, стендап – это выступление перед живой аудиторией, обращение напрямую к зрителям. Поэтому стендап-комики используют любую возможность выйти на сцену перед зрительным залом, желательно заполненным до отказа.

Популярные израильские комики логично рассудили, что лето – лучшее время для Летнего фестиваля стендапа (а осень – для Осеннего, а зима… ну, вы поняли). И поскольку июль – один из самых жарких месяцев в нашей стране, они решили провести побольше времени в кондиционируемых концертных залах и выступить сразу в четырех городах.

С 20 по 27 июля в Петах-Тикве, Ришон ле-Ционе, Ашдоде и Хайфе самые яркие комики Израиля: Иван Явиц, Вова Тамаркин, совсем юный и очень перспективный Яков Школьник, ветеран израильского юмора Константин Ронченко, патриарх юмора одесского Ян Левинзон и другие представят на ваш суд свои отборные шутки на Летнем фестивале стендапа!

Яна Левинзона никому представлять не надо. Ветеран КВН, актер, телеведущий и шоумен, участник легендарной команды КВН «Одесские джентльмены» и телепередачи «Джентльмен-шоу», ведущий передачи «Семь-Сорок» на 9 израильском телеканале. Ян начал шутить, когда большинство других участников этого фестиваля даже не родились, но все еще не дошутился.

Константин Ронченко – полуфиналист Comedy Баттл на ТНТ, участник шоу «Рассмеши комика» и Stand Up, трижды чемпион Израиля по КВН, дважды чемпион Европы и ветеран движения «За все смешное», все монологи которого проходят цензуру «Моссада», папы и мамы.

Иван Явиц – участник «Шоу Историй» от «Standup Club #1», полуфиналист шоу «Открытый микрофон» и «Стендап Андеграунд». Иван признается, что не просто так

носит очки: «Я действительно интеллигентный». Поэтому он рассказывает смешные истории со смыслом. А еще свободно владеет английским языком и может быть, даже английским юмором (но это не точно).

Вова Тамаркин – победитель 2-го Израильского «Стендап Баттла», молодой комик, выступающий в стиле dead pan, да так, что бесстрастным в зале остается он один.

Яков Школьник – во всех смыслах школьник, самый юный комик Израиля. Яше 14 лет. А впервые он выступил со стендапом, когда ему было всего 10. Яша учится в школе Иоанны Жаботински, играет в футбол в ришонской команде «Рамат Элиягу». Не любит сирены тревоги и приглашает соседей собираться на его выступлениях, а не в убежище.

И это еще не все! На сцену фестиваля выйдут и другие комики.

Ведущие шоу – продюсер Леонид Школьник и комик Константин Ронченко в очередной раз развлекут зрителя импровизацией с залом – так что, возможно, и вам выпадет шанс блеснуть остроумием.

Леонид Школьник – сценарист, продюсер и ведущий многочисленных юмористических телешоу. Прежде чем стать одним из создателей программ «Ледниковый период», «Цирк со звездами», «Вечер с Максимом Галкиным», «Где логика?», он успел пожить в кибуце, поработать на заводе и в отеле в Израиле. Теперь Леонид придумывает здесь новые стендап-форматы и считает юмор очень важным мостиком между людьми.

«Я медик, я лечу людей, а еще я комик – я смешу людей, – говорит Константин Ронченко. – И их проблемы со здоровьем – это в целом моя недоработка как комика, ведь юмор обладает лечебным эффектом».

А еще ученые утверждают, что полтора часа смеха заменяют 30 минут секса. Но не стоит принимать их слова на веру – приходите и протестируйте эти теории самостоятельно.

Приходите всей семьей! Приходите с коллегами и любовницами! Приходите в одиночку – познакомитесь с кем-нибудь на месте! Ведь юмор, помимо всего вышеперечисленного, еще и объединяет.

И напоследок немного математики: новая программа состоит из более чем 500 шуток. В среднем получается по 30 агорот за шутку! Где еще вы найдете такую цену?!

Летний фестиваль стендапа ждет вас:

20 июля, в субботу, в 20:00 – Петах-Тиква, зал «Шарет»

23 июля, во вторник, в 20:00 – Ришон ле-Цион, зал «Мофет»

26 июля, в пятницу, в 20:00 – Ашдод, «Матнас Дюна-Юд»

27 июля, в субботу, в 20:00 – Хайфа, зал «Раппопорт»

Снимки с концерта – Сергей Демьянчук

Портрет Яна Левинзона – из личного архива артиста

Фото Ивана Явица – Сергей Шелухин

Фото Вовы Тамаркина– из личного архива артиста

Фотографии предоставлены организаторами шоу – Леонидом Школьником и агентством Bezalel Events.

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://bit.ly/4bxWEwS

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting