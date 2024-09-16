Лев Ларский – талантливый, добрый и умный насмешник. К 100-летию со дня рождения

Лев Ларский с женой Галиной. Фото из семейного архива.

В 1941-м году 18-летний московский мальчик в огромных очках ушел на фронт…

В 1973 году он репатриировался в Израиль и был одним из тех, кто стоял у истоков русскоязычной периодики в Израиле, в том числе и одним из создателей ставшего уже легендарного журнала «Время и мы».

Лев Ларский – талантливейший, добрый, прекрасный рассказчик и внимательный собеседник, умеющий посочувствовать и умеющий быть твердым. 18 сентября 2004 года исполняется столетие со дня рождения Льва Ларского, которого я узнала прежде всего как отца моей подруги Наташа Ларской – в Израиле, в начале 1990-х, когда я юная, новая и мало что понимающая репатриантка приходил к ним в гости на чай. И велись кухонные разговоры в чем-то помогавшие, многое прояснившие и объяснившие. Разговоры глубокие, веселые, запоминающиеся, как и сам Лев Ларский – яркий, гостеприимный, интересный, с неизменным и точнейшим чувством юмора. Он никогда не хвастался со своей работой, редко рассказывал о том, что делал в СССР – а сделал он там до отъезда в Израиль в полиграфии и графике очень много, как и после репатриации в Израиль, будучи художником-графиком десятков изданий. Он был одним из создателей одного из первых в Израиле «толстых» журналов на русском языке – знаменитого «Время и мы». Увлеченный журналистикой, Лев Ларский решил писать сам и на переломе 1970-80-х годов читатели расхватали его «Мемуары ротного придурка» (первый том вышел в 1979 году, второй — «Ротный придурок в рядах КПСС» — в 1982-м, но изначально автобиографическая повесть Льва Ларского под названием «Здравствуй, страна героев» была впервые опубликована в 1978 году в № 29-31 журнала «Время и мы»). Ларский запечатлел в них эпоху советской жизни лазами ее свидетеля и участника.

Обе книги стали библиографической редкостью. Через 30 лет после первого издания, в 2009-м году Наташа Ларская переиздала книгу отца, и это переиздание так же стало библиографической редкостью.

Но есть интернет сайт http://lev-larsky.net/, где можно бесплатно скачать эту необыкновенную книгу, посмотреть иллюстрации к ней самого Льва Ларского и почитать статьи о нем. Представители новой алии, кто не слышал имя Льва Ларского – прочитайте его книгу. Она многое вам расскажет и многое объяснит, и вы точно получите удовольствие от того, как она написана.

Мне повезло: я читала эту книгу дважды – еще до отъезда, в середине 1980-х в Москве “из-под полы” и потом уже в Израиле, в начале 1990-х, когдя я познакомилась с самим Львом Ларским – человеком удивительно добрым, чутким и веселым. Лев Ларский не только написал прекрасную книгу – он ее и замечательно проиллюстрировал – он был художник-оформитель, книжный график. Кстати, именно он придумал знаменитое”лого” – титул “свободомыслящей” на тот отрезок времени Литературной газеты.

В 1973 году он с семьей переехал в Израиль, где участвовал в создании первого еженедельника на русском языке, в организации и выпуске журнала «Время и мы» и ряда других русскоязычных изданий. В 1977 году в журнале «Время и мы» и начала публиковаться его автобиографическая повесть «Здравствуй, страна героев». В 1979 году повесть вышла отдельной книгой в новой редакции под названием «Мемуары ротного придурка» и завоевала необыкновенную популярность. В 1981 году в журнале «Время и мы» (номер 59) был напечатан отрывок из продолжения «Мемуаров» – «Партия наш рулевой». В 1982 году Лев Ларский издал вторую книгу своей автобиографической повести – «Ротный придурок в рядах КПСС». Впервые в 2009 году обе части автобиографической повести Льва Ларского вышли под одной обложкой – благодаря усилиям его дочери Наташи и вдовы Галины.

Вот как мы писали об этой книге в 2009-м году:

«Необыкновенной сатирической книжке «Здравствуй, страна героев», написанной Львом Ларским, исполнилось 30 лет, но она ничуть не постарела. Недавно даже была переиздана в Израиле в полном объеме и снова стала литературным бестселлером, расходясь по всем странам и континентам. В течение многих лет повесть, известная в народе как «Придурок», была запрещена в бывшем Советском Союзе. Впрочем, она и сейчас воспринимается некоторыми как нежелательная: уж слишком правдива. Автор книги, известный в прошлом московский художник-оформитель, написал о реальных приключениях и испытаниях на фронте юного, страшно близорукого интеллигентного еврейского мальчика из семьи репрессированных советских разведчиков и военачальников, обманом пробравшегося на фронт. Данный вариант повести опубликован в журнале «Время и мы» (№№ 29–33) в 1978 году.

Для большей части русскоязычных читателей – выходцев из стран бывшего Союза – «Придурок» до недавнего времени оставался почти неизвестной книгой. В СССР она была раз и навсегда запрещена, а в Израиле ко времени «большой алии» разошлась «по рукам».

Уже ее первое появление в середине 1970-х годов сопровождалось триумфальным успехом. Ларскому писали его многочисленные почитатели: «Нигде не читал ничего смешнее о советской власти…», «В Болгарии у меня были две любимейшие книги – «Бравый солдат Швейк» и бессмертные «12 стульев». Теперь их стало три…» Ему писали из Америки, Англии, Франции. Из парижского магазина русской книги сообщали, что весь тираж раскуплен…работниками советского посольства… В первую Ливанскую войну ребята на передовой зачитывали книжку до дыр, она распадалась на отдельные странички, которые ходили «по рукам». Рецензии на нее писали военачальники, историки и известные писатели-диссиденты. Книгу до сих пор все еще цитируют, по поводу ее спорят.

Как заметил историк Михаил Хейфец, Ларский «создал удивительную биографию не одного человека, а по сути целого поколения советских людей. С той поры уже минула жизнь еще одного поколения, но ничего похожего пока не написано. Эпохальная книга, замечательная не только юмористической интонацией, но ставшая ценнейшим источником по истории советского быта, советских привычек, советских отношений и оценок общества».

Влияние этой сатирической повести на читателей разных стран оказалось столь значительным, успех – таким очевидным, что Ларский без всяких проволочек был принят в союз писателе Израиля.

Кавалер орденов Красной Звезды, Славы III степени, медалей – Ларский очень талантливо сумел передать восприятие мира совсем юным, страшно близоруким, непрактичным еврейским мальчиком-интеллигентом, обманом пробравшимся на фронт. Случайно или нет, но именно после издания «Придурка» похожий образ стал настойчиво тиражироваться в произведениях весьма известных писателей. Так и стоит перед взором нескладная мальчишеская фигура с вещмешком, в котором стучат и перекатываются захваченные из дома шахматы. Обладавший по утверждениям всех, кто его знал , феноменальной памятью, Ларский написал в своей книге о том, о чем официальная политология до сих пор упоминает мало и невнятно – о доносительстве, мародерстве, яром антисемитизме, как на фронте, так и в мирной жизни.

Книги Ларского очень смешные. Нечасто встречаются участники войны, которые могут без излишнего пиетета относиться к своему фронтовому прошлому. Обычно люди предпочитают видеть и вспоминать лишь трагическую или возвышенную, героическую сторону пройденного ими пути. А ведь была и другая сторона, о которой предпочитают не вспоминать или говорят бегло, невнятно. Впрочем, чаще всего просто не умеют рассказать: слишком уж тема деликатна. Лев Ларский сумел это сделать – талантливый, добрый и умный насмешник, автор книги, которая спустя 30 лет вновь переиздана в Израиле».

Еще раз сайт – с книгой, иллюстрациями и статьями – http://lev-larsky.net/