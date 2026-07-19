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Театр

Лия Ахеджакова сыграет в Израиле одну из своих самых любимых ролей

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Есть роли, которые словно были написаны для конкретного актера. Именно такой стала Эсфирь – героиня пьесы Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин». Писательница не раз признавалась, что, создавая этот образ, представляла себе именно Лию Ахеджакову. И спустя годы эта мечта осуществилась: народная артистка России сыграла Эсфирь на сцене, превратив спектакль в одну из самых ярких театральных работ последних лет.

Фото: Ефим Спектор

В январе 2027 года израильские зрители вновь смогут увидеть эту постановку. Спектакль пройдет в Беэр-Шеве, Ришон ле-Ционе, Ашдоде и Хайфе.

«Мой внук Вениамин» – смешная и одновременно очень трогательная история о семье, любви и вечном противостоянии поколений. Главная героиня, Эсфирь – «последняя местечковая еврейка», которая живет воспоминаниями о прошлом и свято хранит традиции своего детства. Привыкшая принимать решения за всех, она твердо намерена устроить судьбу единственного сына и отправляется в родной Бобруйск, чтобы привезти ему невесту из «правильной» еврейской семьи. Кажется, идеальный план наконец начинает осуществляться. Но жизнь, как это часто бывает, оказывается куда сложнее любых самых продуманных сценариев.

Фото: Ефим Спектор

Под легкой комедийной оболочкой скрывается глубокий разговор о семье, памяти, преемственности поколений и той огромной силе, которой обладает материнская любовь. Любовь, способная не только защищать и согревать, но порой становиться всепоглощающей, пытаясь решить за близких их собственную судьбу.

Хотя пьеса была написана Людмилой Улицкой еще в конце 1980-х годов, сегодня она звучит не менее современно. Вопросы взаимоотношений родителей и детей, семейных традиций, национальной идентичности и права каждого человека самостоятельно выбирать свою жизнь остаются такими же важными и понятными зрителю.

Фото: Ефим Спектор

Особую атмосферу спектаклю создает постановка Марфы Горвиц. Домашние, уютные декорации, тонкий юмор, музыка, психологически точные детали и удивительно живые персонажи рождают ощущение, будто зритель оказался в гостях у хорошо знакомой семьи, где смешное и грустное существуют рядом, а за внешней суетой скрываются настоящие чувства.

Конечно, главным событием спектакля остается встреча с Лией Ахеджаковой. В роли Эсфири она соединяет, казалось бы, несовместимое: властность и беззащитность, упрямство и нежность, комизм и глубокий драматизм. Ее героиня умеет быть смешной и трогательной одновременно, вызывая у зрителей то улыбку, то искреннее сопереживание.

Фото: Ефим Спектор

«Мой внук Вениамин» – спектакль, проверенный зрителем и временем. Его премьера состоялась в июле 2015 года. С тех пор спектакль дважды побывал на гастролях в США и Канаде, был тепло встречен зрителями в Израиле, странах Балтии и Белоруссии.

В сентябре 2017 года «Мой внук Вениамин» получил 4 приза на фестивале «Амурская осень» (за режиссуру, лучшую главную женскую роль и роль второго плана и спецприз жюри).

Фото: Ефим Спектор

Критики тоже оценили спектакль очень высоко. «Афиша Daily» назвала его «томной, но веселой историей про непростые взаимоотношения матери и сына». Издание «Ваш досуг» отметило, что спектакль стал редким примером антрепризной постановки, которая действительно оказалась художественной удачей. А «Новые известия» писали, что режиссер Марфа Горвиц сумела пройти тонкую грань между юмором и драмой, избежав и пафоса, и сентиментальности.

Фото: Ефим Спектор

«Мой внук Вениамин» – это спектакль, который заставляет смеяться, сопереживать и узнавать в героях себя и своих близких. А блестящая игра Лии Ахеджаковой превращает эту историю в настоящий театральный праздник.

Гастроли спектакля «Мой внук Вениамин» в Израиле:

24 января 2027 – Беэр-Шева, Центр сценических искусств, 20.00

25 января 2027– Ришон ле-Цион, Гехаль Меир ле-Тарбут, 20.00

28 января 2027 – Ашдод, Центр сценических искусств, 20.00

30 января 2027 –Кирьят-Хаим, Театрон а-Цафон, 20.00

Билеты – в кассе: https://showman.co.il/e/lia-ahejakova-vnuk/

Организатор гастролей: Алон Юрик , фирма AY Productions

Фото: Ефим Спектор

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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