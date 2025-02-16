Легендарная Лия Ахеджакова с новым спектаклем в Израиле

Верхнее фото: Victor Boyko – @boykoyan

В апреле Лия Ахеджакова снова приедет в Израиль с премьерой постановки «Веди свой плуг по костям мертвецов». Этот спектакль-кочевник был создан специальнo для легендарной актрисы, лишенной возможности играть на родине. Философская притча о жизни и о мире, который сошел с ума, основана на одноименном романе польской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе Ольги Токарчук.

На первый взгляд «Веди свой плуг по костям мертвецов» – это мистический детектив, лесной нуар о загадочных убийствах в польском захолустье. А если приглядеться – пышный художественный букет и едкая сатира, пронзительная поэзия и тонкие психологические наблюдения. Кружевом нетривиальных, но бьющих в самое сердце мыслей спектакль говорит о самом важном: о хрупкости жизни и ответственности человека перед миром. Живая музыка, таинственные лесные создания, вереница узнаваемых человеческих характеров…

А главное – удивительная героиня, чудаковатая пани Душейко, которая в одиночку выступает против жесткости и несправедливости нашего мира. Её роль как будто специально написана для Лии Ахеджаковой – или даже списана с актрисы, которая с ослепительной ясностью показывает, что значит быть живым в нынешнее время. Пророк в горящем мире, отважная, гневливая и праведная — она решительно настроена бороться за правду.

Лия Меджидовна Ахеджакова смело и остроумно играет историю пенсионерки-учительницы, которая берется распутать серию загадочных убийств, а заодно – спасти своих друзей, таких же чудаков, как и она сама.

В название романа и спектакля легла строка из Уильяма Блейка, творчество которого обожает пани Душейко. Песни на стихи этого английского поэта и мистика XVIII века стали органичной частью постановки, где их исполняет актриса и певица Муся Тотибадзе, играющая «альтер эго» главной героини.

Спектакль «Веди свой плуг по костям мертвецов» приглашает зрителей в завораживающее путешествие.

В постановке заняты: Лия Ахеджакова, Александр Феклистов, Муся Тотибадзе, Мария Кроль, Глеб Ромашевский.

Режиссер: обладатель национальной театральной премии Борис Павлович.

Показы спекталя «Веди свой плуг по костям мертвецов» в Израиле:

22 апреля, вторник, 20:00 — Ашкелон, «Гейхал а-Тарбут», ул. а-Наси 82

25 апреля, пятница, 20:00 — Хайфа, зал «Аудиториум», пр. а-Наси 138

27 апреля, воскресенье, 20:00 — Петах-Тиква, «Гейхал а-Тарбут», ул. а-Макабим 5

28 апреля, понедельник, 20:00 — Тель-Авив, театр «Гешер» – зал «Нога», б-р Иерушалаим 7

Билеты на сайте: https://showman.co.il/e/spektakl-liya-ahedjakova/

Фото: Victor Boyko – @boykoyan

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