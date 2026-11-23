Виртуозный танец, невероятная энергия, акробатика, живая музыка и впечатляющие сценические эффекты – в декабре 2026 г. знаменитый испанский коллектив LOS VIVANCOS представит в Израиле новую программу LOS VIVANCOS – LIVE. В неё вошли лучшие номера трёх постановок, принесших артистам мировую славу. За 90 минут зрители совершат путешествие по удивительному миру, в котором традиционное фламенко обретает совершенно новое звучание.

LOS VIVANCOS – коллектив, которому удалось превратить фламенко в зрелищное сценическое искусство, выходящее далеко за пределы одного танцевального жанра. В его постановках страстные испанские ритмы соединяются с элементами классического балета, современной хореографии, акробатики, степа и даже боевых искусств. При этом танец остаётся главным средством выражения – стремительным, эмоциональным, требующим исключительной физической подготовки и виртуозного мастерства.

История коллектива началась в 2004 году, когда семь братьев Виванкос – Аарон, Джошуа, Жозэ, Израиль, Иуда, Кристо и Элиас – решили объединить свои таланты. Все они получили серьёзное танцевальное образование, занимались в разных школах и выступали в различных коллективах. Кроме того, каждый из братьев освоил какой-нибудь музыкальный инструмент, что впоследствии стало ещё одной отличительной чертой их представлений.

Разнообразие профессиональной подготовки, индивидуальных характеров и творческих интересов позволило братьям выработать собственный стиль, который принёс LOS VIVANCOS международное признание.

Они участвовали в концертах Милен Фармер, выступали на международном цирковом фестивале в Монте-Карло, сотрудничали с известными режиссёрами, хореографами и композиторами. В 2009 году коллектив получил премию Las Lunas Awards в Мексике за лучшее оригинальное шоу. Одно из достижений братьев даже вошло в Книгу рекордов Гиннесса: в 2012 году Израиль Виванкос установил рекорд скорости исполнения сапатеадо – характерной для фламенко техники ритмичных ударов ногами, выполнив 1317 ударов за одну минуту.

За годы гастролей LOS VIVANCOS дали более 900 представлений в 200 городах 37 стран мира, собрав свыше 1,8 миллиона зрителей. Их выступления покорили публику Европы, Азии, Северной и Южной Америки, а международные критики не скупились на восторженные эпитеты. «Инновационно, смело, свежо», – так охарактеризовал творчество коллектива знаменитый модельер Джорджо Армани.

В рамках мирового турне 2026 года LOS VIVANCOS представляют новую программу LOS VIVANCOS – LIVE, объединившую наиболее яркие номера спектаклей 7 Hermanos, Aeternum и Nacidos Para Bailar.

Это возможность увидеть разные грани творчества коллектива в одном представлении: от традиционного испанского танца до смелых хореографических экспериментов, от камерных эмоциональных эпизодов до масштабных сцен с впечатляющими визуальными эффектами.

Каждая из трёх потановок, ставших основой новой программы, по-своему раскрывает творческий подход LOS VIVANCOS. Особенно интересна история создания Aeternum («Вечность») – спектакля, в котором братья обратились к теме противостояния добра и зла, бессмертия и магической силы искусства.

В Aeternum фламенко и современный танец соединились с цирковыми номерами, акробатикой, иллюзионными эффектами и оригинальными сценическими решениями. Для работы над постановкой были приглашены известные мастера международной сцены.

Художественным консультантом стал Даниэле Финци Паска – режиссёр знаменитого спектакля Corteo для «Цирка дю Солей» и церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2006 года в Турине. Вместе с ним работала Жюли Эмлен, одна из основательниц канадской цирковой труппы Cirque Éloize. Музыкальное оформление создал испанский композитор Фернандо Веласкес, известный по саундтрекам к фильмам «Приют», «Глаза Джулии» и «Невозможное». В партитуре Aeternum он объединил испанские музыкальные традиции с классикой, роком и кинематографической музыкой.

Эта постановка стала примером того, насколько далеко LOS VIVANCOS готовы выходить за привычные рамки фламенко, сохраняя его темперамент и выразительность. А теперь лучшие фрагменты Aeternum, наряду с номерами из 7 Hermanos и Nacidos Para Bailar, получили новую сценическую жизнь в LOS VIVANCOS – LIVE.

Зрителей ждёт цельное представление с оригинальной сценографией, дизайнерскими костюмами, световыми эффектами и тщательно продуманной хореографией. Каждый номер здесь построен на сочетании силы, скорости, пластики и эмоциональной выразительности.

Сами братья Виванкос говорят, что их искусство – больше чем просто работа, это образ жизни. И новая программа позволяет понять почему: за внешней лёгкостью самых сложных движений стоят годы тренировок, постоянный творческий поиск и желание снова и снова удивлять публику.

LOS VIVANCOS – LIVE – это возможность увидеть испанское фламенко таким, каким вы его, возможно, ещё никогда не видели: дерзким, виртуозным, непредсказуемым и по-настоящему захватывающим.

Гастроли LOS VIVANCOS – LIVE в Израиле

11 декабря, пятница, 11:00 – Кирьят-Хаим, театр «а-Цафон».

12 декабря, суббота, 20:00 – Петах-Тиква, «Гейхал а-Тарбут».

13 декабря, воскресенье, 20:00 – Тель-Авив, «Бейт а-Хаяль».

Подробности и заказ билетов: https://best.kassa.co.il/announce/86771

и здесь: https://bezalelevent.co.il/ru/event/los-vivancos-live

Photos by ©Diego Puerta, ©Pepe Valenciano

Организатор гастролей в Израиле компания Bezalel Events