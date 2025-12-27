Лука Миннелли перед гастролями в Израиле: «Я жду вас всем сердцем»

В январе 2026 года в нашей стране снова выступит Лука Миннелли – обладатель уникального тембра и невероятной сценической энергии, универсальный артист, в равной степени владеющий классическим и современным музыкальным материалом. После первых гастролей певца в Израиле благодарные зрители не скрывали желания увидеть и услышать его снова. Накануне новых встреч с поклонниками в Тель-Авиве и Хайфе Золотой голос Венеции рассказал о том, что вдохновляет его творчество и чего ждать от предстоящих концертов.

– Лука, ваш дебютный тур в Израиле прошёл с невероятным успехом. После столь тёплого приёма, какие моменты того визита вы вспоминаете как самые трогательные?

– Я помню невероятную энергию публики. С самых первых мгновений возникла глубокая и искренняя связь. Меня тронуло эмоциональное участие слушателей и огромное уважение к музыке. Это был опыт, который обогатил меня как в личном, так и в артистическом плане.

– Вас часто называют «Золотым голосом Венеции». Чувствуете ли вы особую ответственность, представляя итальянскую музыкальную традицию за рубежом?

– Безусловно. Венеция — символ красоты и итальянского искусства. Нести свой голос миру означает также представлять наше лирическое, мелодичное и в то же время новаторское наследие. Я стараюсь делать это с уважением, скромностью и страстью.

– В вашем репертуаре сочетаются опера, неаполитанская песня, рок и поп-опера. Когда вы поняли, что именно этот синтез станет вашим художественным путём?

– Это был естественный процесс. С детства я чувствовал, что хочу делиться всем, что на меня повлияло в музыке, и не отказываться ни от одного источника вдохновения. Слияние разных миров стало самым искренним способом рассказать мою историю.

– Вы выросли, слушая Лучано Паваротти и великие рок-группы. Как сегодня эти два мира сосуществуют в вашей музыкальной идентичности?

– Они соединяются в поиске эмоций и выразительной силы. Паваротти научил меня ценности чистого пения и техники, а рок – свободе и внутренней необходимости говорить с миром прямо сейчас. Оба эти начала являются частью моей музыкальной ДНК.

– Песня Forever and Ever with You, записанная совместно с Керри Эллис и Брайаном Мэем, стала важной вехой в вашей карьере. Какое влияние оказало на вас это сотрудничество?

– Это была огромная честь. Брайан Мэй — мировая икона, Керри — выдающийся голос. Работа с ними дала мне новый творческий импульс и открыла путь к международной аудитории. Это был также момент большой человечности и взаимного обмена.

– Альбом La Voce e Musica, записанный с симфоническим оркестром, подчёркивает широту вашего вокального диапазона. Насколько для вас важна работа с живым оркестром?

– Оркестр — это живая душа. Петь с симфоническим ансамблем означает дышать вместе и создавать коллективную эмоцию. Это диалог, который усиливает каждую ноту и придаёт глубину музыкальному посланию.

– Программа концертов в Израиле включает очень разнообразный материал – от оперных арий до мировых хитов, от Nessun Dorma до My Way. Как вы выстраиваете драматургию столь разнообразного концерта?

– Я создаю путешествие, эмоциональный рассказ. У каждого произведения есть своя роль, цвет и смысл. Чередование жанров позволяет обращаться к разным сердцам, сохраняя при этом единый стержень — подлинную эмоцию.

– Вы регулярно выступаете по всему миру. Можно ли сказать, что в разных странах по-разномуслушают и воспринимают музыку?

– Да, у каждой страны есть своя чувствительность. Но меня всегда удивляет, как музыка преодолевает границы. Реакции различаются, но эмоциональный язык универсален.

– В сложные времена, которые мы сейчас переживаем, музыка может стать источником утешения и надежды. Что вы хотели бы, чтобы публика унесла с собой после вашего концерта?

– Я хотел бы, чтобы люди уходили с более лёгким сердцем, с ощущением, что красота всё ещё существует и способна объединять. Чтобы музыка хотя бы на один час возвращала силу и надежду.

– Какое послание вы хотели бы адресовать израильской публике накануне январских концертов в Хайфе и Тель-Авиве?

– Я обнимаю вас своим голосом и своим уважением. Я приезжаю, чтобы принести музыку, эмоции и мир. В мире, которому так нужен диалог, музыка может стать мостом. Я жду вас всем сердцем.

Январские гастроли Луки Минелли в Израиле:

2 января 2026 г., пятница, в 20:00 – Хайфа, «Аудиториум»

3 января 2026 г., суббота, в 20:00 – Тель-Авив – Яффо, «Бейт а-Опера»

Заказ билетов на сайте:

https://best.kassa.co.il/announce/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8

Посмотреть видео:

https://www.youtube.com/watch?v=SDPv8Qu_918

https://www.youtube.com/watch?v=DRjfg7g1PrQ

Photos by Lev Gelfand

Организатор гастролей в Израиле – агентство Bezalel Events.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting