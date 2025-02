Лука Миннелли: «Я впервые выступаю в Израиле и с нетерпением жду встречи с вами»

Верхнее фото: by Cosimo Buccolieri



В марте 2025 года в Израиле выступит популярный итальянский лирический тенор Лука Миннелли, известный как «золотой голос Венеции».

Лука прославился во всем мире благодаря уникальному голосу и харизматичному стилю. Миннелли – универсальный артист, мастерству которого подвластны самые разные произведения: от великой неаполитанской классики до современных песен в жанре поп-оперы. Невероятный вокальный диапазон Луки особенно ярко проявляется при исполнении оперных арий в современном стиле. Накануне единственного выступления в Оперном театре Тель-Авива Лука рассказал нам о том, как стал известным певцом, о сотрудничестве с Брайаном Мэем из Queen, о любимом блюде и о своей мечте.

Лука, почему вы стали певцом? Что было источником вдохновения? Был ли человек, который повлиял на ваше решение?

Я всегда был поклонником Паваротти, а моя мама была поклонницей оперы. Она восхищалась лирическим тенором Франко Корелли. Я всегда слушал много композиций, интересовался и классикой, и современной музыкой.

Если бы машина времени вернула вас обратно в детство, какую профессию вы выбрали бы?

Вокалиста. Если бы я вернулся в прошлое, я бы начал петь раньше, возможно, я бы изменил некоторые решения, которые принял в молодости, чтобы больше успеть в сфере музыки.

2021 году вы покорили сердца слушателей по всему миру, записав композицию Forever and Ever with You, в которой симфоническая музыка переплетается с роком в уникальной гармонии голосов. Можно ли сказать, что это принесло вам мировую известность?

Безусловно! Эта песня позволила мне стать узнаваемым во всем мире. У меня была возможность посотрудничать с Брайаном Мэем из Queen, такая возможность выпадает не каждый день. Не каждому удается встретиться со своим кумиром и поработать с ним. Для меня это было исполнение мечты, которая когда-то казалась невозможной.

Как возникло сотрудничество с Брайаном?

Изначально песня Forever With You, написанная Стефано Паниццо, должна была стать просто моим дуэтом с английской певицей Керри Эллис. Она попросила Брайана помочь ей записать ее партию. Однако музыканту настолько понравилась эта песня, что он решил записать специальное гитарное соло, и именно тогда произошло нечто волшебное. Партия Мэй идеально сочетается с моим голосом и голосом Керри. Мэй добавил гармоническую прогрессию к своему соло, внеся свой вклад в музыкальную аранжировку Паниццо. В конце концов, Брайан, Керри и я также создали видеоролик в сказочной Венеции, сделанный с использованием самых передовых 3D-технологий и хореографии Лаччо и Шейка – сотрудников X Factor Italia.

Давно ли вам пришла в голову идея совместить классику с роком?

Эта мысль возникла ещё в детстве, потому что я всегда любил и рок, и оперу. Было естественным попробовать объединить обе эти сферы искусства. Я всегда был большим поклонником Лучано Паваротти, а также великих рок-групп, которые были популярны в мои подростковые годы. Я говорю о Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd и итальянской прогрессивной группе Le Orme.

Расскажите, пожалуйста, о вашем альбоме La Voce è Musica. Альбом включает в себя серию каверов и оригинальные композиции, написанные специально для Миннелли. Для многих треков характерно звучание симфо-рока. Как появился на свет La Voce è Musica?

Я хотел создать серию оригинальных и эмоциональных композиций при участии музыкантов высокого уровня. Сегодня альбом можно записать дома с помощью компьютера, но я решил записать альбом с музыкантами, в том числе, с Будапештским симфоническим оркестром, Оркестром Ritmico Sinfonica Italiana и хором Art Voice Academy под управлением маэстро Диего Бассо. Мы начали с двух сильных песен: «Forever With You» Стефано Паниццо и «La voce è musica», написанной Франческо Сартори, композитором «Con te partirò» (английское название: Time to Say Goodbye), на слова Фабио Каона.

Вы впервые приезжаете в Израиль? Что вы хотели бы увидеть на Святой земле?

Я впервые выступаю в Израиле и с нетерпением жду встречи с вами. Я слышал много хорошего об Израиле. У меня здесь много друзей-музыкантов. Я надеюсь встретиться с ними и пригласить их присоединиться ко мне на сцене.

Мне любопытно посетить Израиль, который богат историей и культурой. Мне хотелось бы увидеть очень многое, но думаю, я доверюсь моим израильским друзьям.

Ваша любимая музыка?

Я люблю музыку, которую я создаю – смесь оперы, поп-музыки и рока. К концу года я выпущу альбом совершенно новых песен, написанных Стефано Паниццо и Франческо Сартори.

Как любитель итальянской кухни не могу не спросить о вашем любимом блюде…

Как настоящий итальянец, я предпочитаю пасташютту и лазанью болоньезе.

Чем любите заниматься в свободное время?

Мне нравится готовить лазанью! Это отвлекает от повседневных дел.

Есть ли у вас заветная мечта?

Моя мечта продолжает сбываться каждый раз, когда я выступаю в новой стране. Эта мечта всегда будет преподносить новые сюрпризы, потому что ощущение от каждого концерта прекраснее предыдущего.

Отметим, что каждое выступление Луки Миннелли – это зрелище, полное эмоций и энергии, которое надолго остаётся в памяти зрителей! Среди хитов всех времен, которые вы услышите на концерте: Caruso, O sole mio, Largo al factotum, Conte Partiro, Libertango, Nessun Dorma, Granada, Volare, My way и песни из нового альбома La voce è musica.

Единственный концерт Луки Минелли в Израиле состоится в среду 26 марта в 20.00 в Оперном театре Тель-Авива.

C Лукой Миннелли беседовала София Нимельштейн

Photos by Cosimo Buccolieri

Организатор гастролей в Израиле – агентство Bezalel Events

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting