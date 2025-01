«Золотой голос Венеции» прозвучит в Израиле

Верхнее фото: by Cosimo Buccolieri

Италия по праву считается родиной лучших голосов в Европе. В этой стране возникла опера и на протяжении веков развивалась школа пения, готовившая вокалистов для этого жанра. Считается также, что итальянский язык удобен для пения, а средиземноморский климат хорошо влияет на связки.

В марте 2025 года в Израиле выступит популярный итальянский лирический тенор Лука Миннелли, известный как «золотой голос Венеции».

Лука прославился во всем мире благодаря уникальному голосу и харизматичному стилю. Миннелли – универсальный артист, мастерству которого подвластны самые разные произведения: от великой неаполитанской классики до современных песен в жанре поп-оперы. Невероятный вокальный диапазон Луки особенно ярко проявляется при исполнении оперных арий в современном стиле.

История Луки Миннелли — это история человека, посвятившего музыке всю свою жизнь. С ранних лет он пел на местных мероприятиях и праздниках в своём городе. И после многих лет упорной работы стал профессиональным певцом, сотрудничал с известными итальянскими музыкантами.

С 2014 года Минелли выступает на самых престижных сценах мира вместе с прославленными симфоническими оркестрами и известными певцами. Гастроли в США, Великобритании, Франции и Германии имели огромный успех и укрепили его славу.

В 2021 году Лука покорил сердца слушателей по всему миру, записав композицию Forever and Ever with You, в которой симфоническая музыка переплетается с роком в уникальной гармонии голосов. Для исполнения этого невероятного дуэта он выбрал две иконы мировой музыки: британскую певицу, звезду лондонского «Вест-энда» Керри Эллис и легендарного гитариста, одного из создателей группы Queen Брайана Мэя. Волшебная музыкальная композиция стала настоящим хитом, а уникальное сотрудничество положило начало новому этапу творчества венецианского тенора.

Год спустя Миннелли выпустил новый альбом La Voce e Musica, в записи которого участвовали Будапештский симфонический оркестр и хор академии Art Voice. Альбом был создан в сотрудничестве с маэстро Диего Бассо, одним из самых известных дирижеров итальянской музыкальной сцены. Он выполнил особые аранжировки песен, пытаясь подчеркнуть невероятный вокальный диапазон Луки.

Альбом включает в себя серию каверов и оригинальные композиции, написанные специально для Миннелли. Для многих треков характерно звучание симфо-рока. После выхода альбома певец отправился в мировое турне, в рамках которого посетит Израиль.

Каждое выступление Луки Миннелли — это зрелище, полное эмоций и энергии, которое надолго остаётся в памяти зрителей! Среди хитов всех времен, которые вы услышите на концерте: Caruso, O sole mio, Largo al factotum, Conte Partiro, Libertango, Nessun Dorma, Granada, Volare, My way и песни из нового альбома La voce e musica.

Единственный концерт Луки Минелли в Израиле состоится в среду 26 марта в 20.00 в Оперном театре Тель-Авива

Заказ билетов на сайте: https://bezalelevent.co.il/event/71 или в кассе «Браво»: https://bit.ly/3CcIBQH

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=tbzdV9yTCwg

Photos by Cosimo Buccolieri

Организатор гастролей в Израиле – агентство Bezalel Events.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting