Любимица израильской публики Эмма Шапплин представит в Кейсарии новое грандиозное шоу

В Израиль в ходе большого международного турне «Venere Grand Classic Tour» с единственным концертом вновь приезжает известная певица Эмма Шапплин – одна из самых успешных сопрано в мире, счастливая обладательница неповторимо волнующего голоса и по-французски изящной элегантной внешности. Израильских любителей изысканной музыки и особенно многочисленных почитателей таланта самобытной певицы, сумевшей объединить несколько жанров в один свой собственный, ждет шикарный подарок: 14 октября в своем грандиозном суперсовременном «космическом» и одновременно классически «божественном» шоу Эмма Шапплин выйдет на сцену древнеримского амфитеатра в Кейсарии в сопровождении хора Израильской Оперы и оркестра «Симфонет Раанана».

Дата для нынешнего монументального представления в Израиле певицей выбрана не случайно. Ровно год назад, 14 октября 2022 года, был переиздан пока самый новый сольный и один из наиболее успешных альбомов в дискографии Эммы Шапплин – «Venere» («Венера»). Место предстоящего концерта королеве классического кроссовера тоже особенно дорого. Именно здесь, в израильской Кейсарии, состоялось ее первое международное выступление. Тогда, в 1999 году, певице удалось добиться невероятного успеха – ее грандиозное шоу в древнеримском амфитеатре собирало израильтян и гостей страны в течение трех вечеров подряд. Израильский дебют французской певицы был настолько ярок, что в том же году Эмма Шапплин была признана в Израиле «Женщиной года». А ее первый аудиоальбом, на песнях из которого было построено шоу в Кейсарии, тут же разошелся тиражом в 160 тысяч копий и стал самым продаваемым в Израиле диском неизраильского исполнителя, поющего не на английском языке!

Окрыленная небывалым успехом и вдохновленная искренней любовью израильской публики Эмма Шапплин в очередной раз вошла в святую израильскую воду в 2003 году – снова в Кейсарии и вновь триумфально. Более того, ее очередное израильское представление, устроенное с феноменальным размахом, было снято на видео, издано на DVD под названием «The Concert in Caesarea, Live Album» и стало первым в ее дискографии живым концертным альбомом.

Дебютный же альбом Эммы Шапплин вышел в 1997 году. Пластинка «Carmine Meo» принесла певице мгновенный успех, разойдясь во Франции дважды золотым тиражом и войдя в хит-парады 25 стран, сдвинув с пьедесталов работы таких див, как Мадонна и Селин Дион. Суммарный же тираж первого альбома «парижской выскочки» превысил два миллиона копий. В результате, молодая звезда моментально очутилась в числе лучших исполнителей, работающих на стыке классики и популярной музыки, наряду с Андреа Бочелли и Ларой Фабиан. Причем, ни разу к тому моменту, не выступив с концертом!

Певица никогда не гналась за количеством сольных пластинок, предпочитая им качество: все работы Эммы Шапплин выходили с периодичностью в два-три года, каждый раз удивляя ценителей музыки красотой и высотой ее голоса, смелостью музыкальных экспериментов со стилями и направлениями. В мае этого года на CD и виниле вышел моментально ставший популярным сборник певицы «Best of Lounge» – восхитительное путешествие по наиболее успешным композициям Шапплин, переработанным в модном стиле лаунж самыми именитыми ди-джеями – суперзвездами мира ремиксов, добавившим великим мелодиям и волшебному вокалу Эммы интимной камерности и эйсид-джазовой полетности.

Наряду с записью сольных пластинок, Эмма Шапплин всегда охотно откликалась на поступающие предложения от других знаменитостей. В результате мир увидел и услышал ее совместные работы с Джани Моранди, Паоло Конте и Йоргосом Даларасом. Она пела на одной сцене с Пласидо Доминго, Хосе Каррерасом и норвежской сопрано Сиссель Хюрхьебё, а также участвовала в записи саундтрека к голливудской картине «Красная планета» вместе со Стингом, Питером Гэбриелом и Уильямом Орбитом.

Сегодня Эмму Шапплин не даром называют дивой-завоевательницей: перед силой ее таланта давно уже пали Старый и Новый свет, Южная Америка и Азия. Только в Израиле необычайно востребованная и потому непрерывно гастролирующая певица успешно выступала уже пять раз: в 1999-м, 2003-м, 2009-м, 2015 годах и совсем недавно и, как всегда, с грандиозным успехом – в январе 2023-го. Благодарная израильская публика хорошо помнит эти концерты – масштабные программы с тщательно продуманной драматургией, позволяющей талантливой певице эффектно продемонстрировать все грани своего таланта. На своем октябрьском концерте в Израиле Эмма Шапплин, как всегда, будет петь на французском, испанском, английском, итальянском и староитальянском языках. Она исполнит свои самые новые произведения и проверенные годами и странами хиты, в том числе и впервые в живом исполнении прозвучавшую в Кейсарии в 1999-м, а затем сопровождавшую трансляции Чемпионата мира по футболу 2002 года Spente Le Stelle, а также Casta Diva, La Notte Etterna, Falta Tu Estrella, Cuor Senza Sangue, Nothing Wrong, The Inferno, Il Quinto Cielo, Cuerpo Sin Alma, Ira Di Dio и многие другие.

Все лучшее из своего богатого репертуара, а также самые яркие номера из альбома «Venere» Эмма Шапплин будет дарить израильской публике под небом древнего амфитеатра в Кейсарии в сопровождении хора Израильской Оперы и оркестра «Симфонет Раанана».

Грандиозное шоу всемирно известной певицы Эммы Шапплин состоится:

14 октября, на исходе субботы – в амфитеатре Кейсарии.

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://bit.ly/3P87BNl и здесь: https://bit.ly/3qwd2eu

Фото: Nihat Odabasi, Haris, Sergey Demyanchuk, Alex Khanin

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=Ksb4az0JsKM

Гастроли организованы агентствами YM Production, AY Production и S.T. Standard.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting