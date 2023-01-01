Верхнее фото: © Омри Абухацера, Фестиваль израильской комедии имени Эфраима Кишона. קרדיט צילום- עומרי אבוחצירה באדיבות פסטיבל הקומדיה הישראלי על שם קישון

«Любовь господина Мышки». Черная зловещая комедия для взрослых по мотивам книги Леи Гольдберг «Сдается квартира».

За каждой, казалось бы, безобидной детской сказкой скрывается совсем другая история. Кто-то назовет ее «мрачной», другой скажет, что это ужасно, или трагично, но в любом случае, эту историю дети не услышат. Она предназначена только для взрослых ушей.

Спектакль «Любовь мистера Мышки» – постановка театра «Микро» (сценарист – Рой Малиах Решеф, режиссер – Ефим Риненберг), которая рассказывает историю расследования убийства господина Мышки. У всех жильцов дома есть вполне веские причины убить господина Мышку; даже, собственно, у него самого они есть. В ходе расследования персонажи сбрасывают маски и обнаруживают человека, спрятанного внутри зверя, и зверя, скрытого в человеке. Так кто же убил господина Мышку?

Спектакли в Тель-Авиве:

Четверг, 19 января, 20:00, студия Nissan Nativ, улица Ноам 5, Яффо.

Спектакли в Иерусалиме:

Вторник, 17 января, в 20:00 Иерусалим, театр “Микро”

Четверг, 16 февраля, 20:15. Иерусалим, театр “Микро”

Суббота, 18 февраля, 20:15. Иерусалим, театр “Микро”

Спектакль «Любовь господина Мышки» по сценарию Рои Малиаха Решефа в постановке Ефима Риненберга, является «черной» комедией, сумасшедшим приквелом к знаменитой детской книжке ​​«Сдается квартира» Леи Гольдберг.

Это история о курице, кукушке, белке и кошке, живущих в одном доме. Безобидные зверюшки, которых знает каждый ребенок, в этом спектакле предстают перед нами совсем иначе, вызывая много вопросов – что они делают здесь вместе и поодиночке – четыре самочки и один самец? И действительно ли господин Мышка просто исчезает в начале рассказа, или с ним случается что-то ужасное? Быть может, они скрывают запретные отношения, о которых нельзя говорить с детьми? И кто такой конь? Ведь его не было в самой книжке – откуда же он взялся?

«Каждый вечер моя маленькая дочь просила меня почитать ей книжку «Сдается квартира» Леи Гольдберг. Я перечитывал эту книгу раз пятьдесят, – говорит драматург Рои Малиах Решеф. – Как-то я спросил себя – но что это за животные? Почему они живут сами по себе? И память вдруг перенесла меня в гостиную моей матери, где она сидела со своими подругами, они курили и сплетничали о мужчинах, смеялись и плакали. Подытожить их разговоры можно было бы одной фразой: «Я б его убила!». И, когда у меня все сложилось в голове, я начал писать. Про отчаявшихся женщин и слабых мужчин, а также про то, что внутри тебя живет дикий зверь, который готов к нападению. Это также пьеса о дружбе, которая приходит, откуда ее совсем не ждешь».

«Для меня «Любовь господина Мышки» – это история тайны. Это детективная комедия об убийстве, где расследование убийства менее важно и менее интересно, чем интригующие тайны самих героев. Эти спрятанные глубоко, самые сокровенные тайны персонажей раскрываются таким неожиданным образом, что он меняет их самих», – говорит Ефим Риненберг, режиссер спектакля, -Это история о мужчинах и женщинах, которые пытаются быть теми, кем они не являются, и обнаруживают, кто они на самом деле. Даже история постановки этой пьесы удивительная: я думал, что ставлю комедию об убийстве и обнаружил, что ставлю психологическую притчу о настоящей дружбе. Полагал, что ставлю пьесу о секретах и ​​лжи, а оказалось, что поставил пьесу о самопознании и честности, которые открылись совершенно неожиданно».

«Микро» – иерусалимский театр, с дружным ансамблем актеров – выходцев из бывшего СССР и уроженцев страны В его спектаклях используется как правило оригинальная «живая музыка», которую и пишут, и исполняют сами артисты. Театр черпает вдохновение в лучших образцах еврейской, израильской и международной литературной классики и драматургии. Израильское и еврейское культурное наследие – сердце многих постановок театра, среди которых пьеса «Самсон» по книге Зеева Жаботинского, «Герцлемания», основанная на дневниках провозвестника государства, «Как несколько дней» по роману Меира Шалева, «Ангелы Юдифи» – спектакль по мотивам одного из самых известных древних мифов и другие.

Театр был основан в 1994 году Ириной Горелик, которая до недавнего времени являлась его художественным руководителем. В настоящее время им является актер и режиссер Ефим Риненберг. Студия театра «Микро» располагается в здании Иерусалимского театра – «Театрон Иерушалаим».

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«Любовь господина Мышки»

Текст: Рои Малиах Решеф

Композиция и постановка: Ефим Риненберг

В ролях: Йосеф Альбалак, Галь Исраэли, Габриэла Личман, Сари Ациц, Галит Цабари и Маша Шмульян.

Заказать билеты на спектакле в Иерусалиме можно по ссылке: https://www.jerusalem-theatre.co.il/

Для заказа билетов в Тель-Авиве: https://www.eventer.co.il

Стоимость билетов: от 70 до 140 шек.

Продолжительность спектакля – 1 час без перерыва

Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Фото – © Фото: Омри Абухацера, Фестиваль израильской комедии имени Эфраима Кишона. קרדיט צילום- עומרי אבוחצירה באדיבות פסטיבל הקומדיה הישראלי על שם קישון