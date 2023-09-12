Фестиваль культуры и искусств «Цари Иерусалима» – 3-5 октября

משחקי האש – צילום דניאל פידלמן. «Игра с огнем» — фото © Даниэля Фидельмана

Первый в своем роде фестиваль «Цари Иерусалима», организованный Театром «Микро», пройдет в этом году в столице в дни праздника Суккот. На фестивале будут рассказаны увлекательные и драматичные истории царей и пророков Иерусалима в ходе театрализованных представлений на нескольких площадках и в разных художественных жанрах, сочетающих также элементы теоретической науки и эксперимента. В фестивале примут участие многочисленные учреждения культуры, искусства, религии и досуга Иерусалима.

Фестиваль «Цари Иерусалима» 3-5 октября 2023 года

Фестиваль «Цари Иерусалима», организованный театром «Микро», пройдет 3-5 октября, в дни праздника Суккот, на нескольких площадках столицы.

Фестиваль представит истории иерусалимских царей и иерусалимских пророков в различных пространствах города с помощью художественных, теоретических и экспериментальных материалов; его участников ждет рассказ об этом удивительном городе через посредство этих историй.

Вместе с Иерусалимским фондом и муниципалитетом города несколько иерусалимских учреждений искусства, культуры, религии и досуга объединились, чтобы представить творческую среду столицы – от академии до уличных театров, от музыкальных представлений до художественных выставок.

В течение трех фестивальных дней, в помещении Иерусалимского театра («Театрон Иерушалаим») и еще на нескольких площадках города будут представлены темы и сюжеты, выбранные специально для фестиваля его художественным руководителем, одновременно являющимся руководителей театра “Микро”, Ефимом Риненбергом.

Среди мероприятий фестиваля:

«Приключения царей» – театрализованное представление для всей семьи, которое будет проходить на территории вокруг Иерусалимского театра. Кульминацией представления станет обращение раввина Бени Лау к детям и родителям, объединяющее все истории, услышанные ими в ходе действия.

Вот лишь несколько мероприятий из программы фестиваля «Цари Иерусалима»:

– совместный проект для фестиваля подготовили «Project 929» и известная театральная студия Нисана Натива.

– премьера музыкального спектакля «Шошана и Зоар», посвященного творчеству «королевы» и «короля» израильской песни – Шошаны Дамари и Зоара Аргова – перенесет нас на воображаемое совместное выступление двух легендарных артистов, которого, однако, никогда не было. Зададимся и вопросами – как влияет на нас эта музыка, почему мы так в ней нуждаемся? Режиссер спектакля – Ефим Риненберг. Музыкальный руководитель – Офер Калаф.

– «Король в баре» – известный цикл «Лекции у барной стойки» на этот раз посвящен королям и царям, в честь которых названы улицы Иерусалима – Король Георг, Царь Давид, Агриппа и другие.

– «Игра с огнем» в сотрудничестве с Музеем библейских стран, театра «Микро» и «Шааназ» – живая ролевая игра. Каждый из участников получит фигурку мифологического героя, которую должен будет воплотить в соответствии со своим характером, целями и желаниями и вместе они попадут в интерактивный мир, где станут участниками захватывающего современного фэнтези, будут строить заговоры, торговать и воевать друг с другом, и в конце концов вместе разгадают зашифрованные тайны в Музее библейских стран.

– «Дорога короля» (на иврите также означает «золотая середина») – «escape-show» (премьера). Две женщины и мужчина просыпаются, совершенно ничего не помня. Рядом они обнаруживают окровавленный кинжал и королевскую корону. Принадлежит ли корона кому-то из них и куда девалось тело? «Дорога короля» — это одновременно и квест, и шоу, во время которого зрители переходят из одной комнаты в другую, следуя за персонажами, ломают голову над обрывочной информацией, чтобы в конце концов спасти персонажей и разгадать тайну.

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/theatremikro

Программа и билеты: https://kings.mikro.co.il/

Текст и фото – по материалам пресс-релиза