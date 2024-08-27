Любовь на оба ваши дома

Автор текста – © Зоя Додина. Верхнее фото – © Александр Ханин

Глава 1

Анна Каренина

“Любовь нежна? Она груба и зла.

И колется, и жжется, как терновник”.

Шекспир. Ромео и Джульетта

Что за неимоверное существо человек?! Вокруг несутся огненные, нет – кровавые, колесницы, а он упрямо пытается раскинуть свой шатер любви. Хотя что наша жизнь без любви?! Может быть она и спасает в трагические времена…

В театре “Гешер” идет спектакль “Анна Каренина”, поставленный здесь, в Израиле, Римасом Туманисом. Знаменитый режиссер успешного московского театра покинул воюющую страну в 2022-м. Он и там не молчал, незадолго до начала войны поставив “Войну и мир”, где все предвещало непоправимое…

“Слава безумцам, которые живут так, как будто они бессмертны, – смерть иной раз отступает от них”. Увы, не отступила… Но талант Туманиса оставил прекрасные спектакли. И вот мы опять вовлечены в эту вечную историю любви и страсти, безумия и разумия.

Лаконичная декорация – несколько вокзальных скамеек. С вокзала все началось – здесь и закончилось… На скамейке сидит Анна Каренина – Эфрат Бен-Цур – сама красота и внешняя строгость. Но эта строгость довольно быстро разбивается о страсть. Не только Туманис, но, кажется, и сам Лев Толстой, выбрал бы ее на эту роль. Что-то колдовское и завораживающее есть в ее красоте, жгучей и в то же время изысканной.

Некоторые скажут: чего ей надо было? Каренин – образец семейной жизни. Или возьмите Кити – смогла же она избавиться от любви к Вронскому и вовремя и разумно выбрать надежного Левина. А Долли вообще все время прощает своего любвеобильного Стиву. Да, да и да. Но только, как теперь говорят, это так не работает. На то она и Анна Каренина, чтобы все поставить на кон ради любви. Тем не менее, в спектакле нет надрыва, присущего русской сцене. Зато есть ирония и юмор. Возьмите хоть ловеласа Стиву (Арон Фридман). Один куплет из Марсельезы – гимна свободе от оков – в его шаловливом исполнении – и напряжение снято.

Особого внимания заслуживает музыка Гедрюса Пускуниса, литовского композитора. С вальса начинается завораживающая спираль страсти между Вронским и Анной. Ни размеренного темпа, ни сдерживающего образа, ни общепринятой плавности, характерных для вальса, здесь нет. Зато этот вальс заткнет за пояс любое танго – казалось, нерушимый символ страсти. В этом вальсе Анна буквально отрывается от земли, и парит, и кружит в объятьях Вронского.

Может быть Анна сама заколдовала и заковала себя этой любовью? Да и разве можно вырваться из ее оков? Есть ли лекарство от этой мороки? Похоже, его еще не изобрели… Безысходность? Или проклятье любовью. Или предопределение…

“Но тот, кто направляет мой корабль,

Уж поднял парус…”

Шекспир. Ромео и Джульетта (в переводе Бориса Пастернака)

Глава 2

Ромео и Джульетта, или Призрачный свет театра

“Копаясь в своей душе, мы часто выкапываем такое, что там лежало бы незаметно”.

Лев Толстой

Фильм “Призрачный свет”, Ghostlight, США, 2024 год.

Что, собственно, такое “призрачный свет”? Ничего поэтического – в сухом значении это просто лампа, которая остается освещенной на сцене, когда нет спектакля. Что же за спектакль ждет нас в фильме?

Неторопливая, камерная история Дэна. Отца и мужа. Отца, потерявшего сына примерно в возрасте Ромео. Мужа, почти потерявшего некогда прочную связь с женой. Работяги, пытающегося забыться в работе. А работа шумная. Улица. То ли трактор идет, то ли уборочная машина – не важно. Ну не закатать же свою боль в горячий асфальт – это уж явно перебор. Но “…надо жить потребностями дня, то есть забыться”.

Эта улица, а точнее женщина, которая возмущена грохотом уличных работ, приводит Дэна в театр. Театр любительский, но с позывами. И замахнулись они ни много, ни мало – на “Ромео и Джульетту”.

Кажется, замаячил “призрачный свет”…

Вроде театр не про нашего героя. Хотя порода и мужская красота безусловно есть в образе Кита Капферера, исполнителя роли Дэна. И, как не бывает ничего случайного в нашей жизни, так не случайно в фильме выбрана постановка “Ромео и Джульетты”. Что за трагедия прошла через жизнь Дэна? Как умер его сын? Почему дочь стала такой неуправляемой? И как отдалилась любимая жена? Нельзя раскрыть все секреты наших героев – они хранят их до последнего – значит, и нам придется. Мы только можем предполагать. Дэну дали роль Ромео. Человеку, которому очень за 50. Почему? Вариант – это театр без границ (кстати Джульетте еще поболее годков) – такое вполне возможно. Или другой вариант – судьба дала возможность Дэну сыграть эту роль (кстати, до этого он не читал Шекспировской пьесы), чтобы что-то особенное понять про Ромео. Еще вариант: в провинциальных театрах всегда ставят великие пьесы…

В фильме много “плохой” игры “актеров погорелого театра” и хорошей игры малоизвестных нам актеров. Да и покопаться в своей душе иногда весьма пользительно…

“Раздумье – необдуманности ради,

Смешенье яда и противоядья”.

Шекспир. Ромео и Джульетта

