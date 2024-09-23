«Любовный напиток» Доницетти открывает сезон в Израильской Опере

Фото – © Йоси Цвекер

Популярная и любимая опера Гаэтано Доницетти «Любовный напиток» открывает новый сезон в Израильской Опере. Постановка – Ширит Ли Вайс, дирижёр – Алессандро де Марки из Италии. «Любовный напиток», который будет представлен в Оперном театре Тель-Авива с 7 по 18 ноября, является данью уважения оперного режиссёра Ширит Ли Вайс культовому спектаклю выдающегося израильского театрального режиссёра Омри Ницана.

«Любовный напиток» стал первой оперой, которую поставил Омри Ницан и одной из первых постановок, показанной в новом тогда здании Израильской Оперы. Мало того, что эта постановка завоевала похвалы критиков и симпатию публики: этот спектакль был в свое время приглашен и на оперный фестиваль Савонлинна в Финляндии и в Deutsche Opera в Берлине.

Дирижер постановки «Любовный напиток», которая откроет новый сезон Израильской Оперы – Алессандро де Марки из Италии, не раз работавший в Израиле и регулярно сотрудничающий с Оперными театрами Берлина, Турина, Амстердама, Неаполя, Брюсселя, Лиона, Праги, Флоренции, Осло и других городов и руководящий прославленным фестивалем старинной музыки в Инсбруке.

«Любовный напиток» Гаэтано Доницетти ставится в Израильской Опере уже в четвертый раз: впервые этот спектакль Омри Ницана, пересадившего итальянские деревенские ростки на кибуцную почву с реалиями в виде полей подсолнухов, тракторов и холщовых панам вместо миланских шляпок, был представлен в Опере в 1997-м году, затем – в 2005-м, и еще раз – в 2015-м. Пейзаж все эти годы и разы остался средиземноморским, как то и задумывали Доницетти и его либреттист, создавшие в 1832-м году всего за две недели это веселую комическую историю, вновь показываемую в Израильской Опере.

Говоря в свое время об этой постановке, Ницан пояснял, что параллельно истории любви Адины и Неморино в опере есть еще один пласт, пропитанный персонажами, возникшими под влиянием мира комедии дель’арте. Он описывал переживания Адины и Неморино в течение суток без сна, как своего рода «сон в летнюю ночь, в котором нет фей, играющих с судьбой, а есть персонажи, которые учатся контролировать свои эмоции и оставаться самими собой».

Режиссер Ширит Ли Вайс говорит: «Я помню, как впервые слушала «Любовный напиток» Омри Ницана более двадцати лет назад. Ища связь между универсальным оперным жанром и произведением, привязанным к определенной географической точке, я задумалась о той связи, которую Омри Ницан создал между столь популярной и любимой итальянской оперой и пейзажами нашего детства, пейзажами Земли Израиля. Я прикрываю глаза и вспоминаю ту постановку, ее знаменитые подсолнухи и возвращаюсь в кибуц, к солнцу, к своей личной оперной ностальгии, ко всей своей любви к опере».

«Любовный напиток» – это комическая опера в двух действиях композитора Гаэтано Доницетти на либретто Феличе Романи, созданного на основе либретто французского драматурга Эжена Скриба (позаимствовавшего в свою очередь сюжет легенды о волшебном любовном зелье в поэме Готфрида Страсбургского «Тристан и Изольда»), написанного первоначально для оперы Даниэля Обера «Любовное зелье», по мотивам которой и написана опера Доницетти, созданная в неожиданной пародийной трактовке. Этой опере с самого начала сопутствовал успех, ее часто и охотно ставят по всему миру по сей день.

Премьера оперы «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти под оригинальным итальянским названием «L’elisir d’amore» состоялась 12 мая 1832 года в миланском оперном театре «Teatro della Cannobianna» («Театро делла Каноббиана»). Позже Доницетти написал две слегка измененные версии «Любовного напитка» – эволюции оперы-буффа, ставшей одной из самых популярных и повсеместно исполняемых его опер, в которой много юмора и при этом есть и элементы драмы, когда комические персонажи демонстрируют сильные серьезные чувства. А помимо чувств в опере есть знаменитые арии, самая знаменитая из которых – ария Неморино «Una furtiva lagrima» («Слезы любимой видел я»), исполнявшаяся лучшими тенорами мира – Энрико Карузо, Марио Ланца, Альфредо Краузом, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хуан Диего Флоресом.

«Любовный напиток» – веселая история о богатой крестьянке Адине, которая кружит голову простодушному воздыхателю Неморино, используя для этого заезжего галантного солдафона, сержанта Белькоре. Бродячий лекарь-шарлатан Дулькамара продает влюбленному «привораживающее зелье», которое позволяет разрешить все проблемы. Несмотря на спешку композитора, опера получилась замечательная: легкий, занимательный и остроумный сюжет и столь же легкие и изящные мелодии. А фабула «Любовного напитка» с такой же легкостью переносится куда угодно и когда угодно: ведь чувства героев оперы Доницетти присущи всем и везде – симпатии, кокетство, соперничество, ревность.

Доницетти выдавал оперы буквально десятками. Согласно подсчетам биографов композитора, всего их было семьдесят, а «Любовный напиток» – сороковая по счету. Композитору было всего тридцать четыре года, когда он написал ее. Одно из писем Доницетти дает представление о том, насколько быстро он работал. Адресуясь к своему либреттисту Феличе Романи, он писал: «Я должен написать оперу за две недели. Вам на вашу работу я даю неделю. Но имейте в виду: у нас есть немка примадонна, тенор, который заикается, буффо с голосом, как у козла, и никудышный французский бас. При всем этом вы можете себя прославить». Опера имела такой радушный прием, который удивил самого Доницетти, не предполагавшего, что он за две недели сочинил шедевр. Эта опера по сей день считается одной из вершин творчества Доницетти, и она продолжает пленять слушателей вот уже более 180 лет. Омри Ницан предложил свою интерпретацию сюжета – романтическую и гротескную – возможно более серьезную и менее легкомысленную, создав комедию дель’арте на фоне пасторальных пейзажей Эрец-Исраэль 1930-х годов.

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Гаэтано Доницетти. «Любовный напиток».

7 ноября 2024 года, четверг, 19:30 (премьера)

8 ноября, пятница, 13:00

10 ноября, воскресенье а, 20:00

11 ноября, понедельник 20:00

13 ноября, среда, 18:00

14 ноября, четверг, 20:00

15 ноября, пятница, 13:00

16 ноября, суббота, 20:00

18 ноября, понедельник, 18:00

Солисты спектакля – солисты Израильской оперы и зарубежные солистами: сопрано Яэль Левита (Израиль) и Шира Печорник (Израиль) в партии Адины, тенора Марио Рохас (Мексика) и Гранит Муслиу (Сербия) в роли молодого крестьянина Неморино, баритоны Одед Райх (Израиль) и Михаэль Шварц (Израиль) в роли сержанта Белькоре, бас-баритоны Кристиан Сенн и Марсель Бакони (Венгрия) в роли лекаря Дулькамара, меццо-сопрано Анат Чарны и Тамара Навот (крестьянка Джанетта) и сопрано Шакед Струль (г-жа Дулькамара)

Хор Израильской Оперы под управлением Итая Берковича и оркестр Оперы – Симфонический оркестр Ришон ле-Циона.

Билеты в кассе Израильской Оперы по телефону 03-6927777 или на сайте: https://www.israel-opera.co.il/?CategoryID=1384&ArticleID=6307

Исполнение на итальянском языке. Титры на иврите и на английском.

Израильская Опера, Тель-Авив (ул. Шауль а-Мелех 19)

Текст – Маша Хинич. Фотографии – © Йоси Цвекер

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting