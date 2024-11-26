«М16. Картины победы» в театре «Тму-На»

Фото – Наташа Шахнес

Несколько дней назад на тихой узкой рамат-ганской улочке я оказалась свидетельницей того, как ловили террориста. Метров в двух от меня. Но может быть, это был не террорист? Этот человек, наружность которого не давала возможности его не «вычислить», шел очень быстро. Он очень боялся, искал убежище. Он источал страх и ненависть – такие, что их можно было пощупать руками. Сначала я почувствовала его страх – и хотела подойти, предложить помощь. Потом я ощутила его ненависть – ко мне, ко всем, к домам вокруг, к этой улочке, на которой негде спрятаться. Из воздуха материализовалась полицейская машина. 2 магавника выскочили из нее и одним прыжком – метров в двадцать – догнали этого человека, повалили на тротуар, надели наручники, начался допрос. Его увезли. Все это продолжалось несколько минут. Что чувствовали магавники? Я не чувствовала ничего, кроме того, что меня облепили чужие страх и ненависть – ненавистные мне страх и ненависть.

Несколько дней назад я обсуждала с коллегой, можно ли ставить сейчас спектакли о войне, о том, что происходит? Надо ли эпатировать публику? Да, можно и нужно. Ведь это то, что мы видим сейчас, это то, среди чего мы живем – среди ненависти и страха с обеих сторон. Среди ненависти и страха со ВСЕХ сторон. И говорить об этом и о войне нужно везде, всё время, в том числе и с театральной сцены.

Спектакль «М16. Картины Победы» быль задуман Ави Гибсоном Бар-Элем (бывшем руководителем театрального фестиваля в Акко – человеком очень известным в театральном мире Израиля, ныне руководителем театральной группы «Смартут») еще до войны, в 2021 году, как 10-минутный перформанс для одного из проектов Фестиваля Израиля в Иерусалиме, когда фестивалем руководил Ицик Джули. Для того перформанса Гибсон-Бар-Эль решил «обыграть» скульптуру Игаля Тумаркина «Он шел по полям», которая сама по себе была отсылкой к одноименному роману Моше Шамира 1947 года, ставшим одним из основополагающих произведений в создании образа сабры в израильской литературе. Из 10 минутного перформанса вырос короткий 50-минутный спектакль – практически без слов, без диалогов, без сюжета, без декораций. Без дидактики. Спектакль, где пытаются разобраться почему нас ненавидят и почему мы ненавидим. Спектакль о грехах и о том, бывает ли очищение. Несколько сцен – жестоких – на войне не бывает иначе, лозунги, речевки, пара коротких разговоров, отрывки из песен и знаменитых речей. Конечно, же песня Леонарда Коэна, приезжавшего выступать в Израиле во время войны Судного дня.

Ави Гибсон называет актеров, участвующих в «М16. Картины Победы» – перформерами. Этот спектакль, действительно, скорее длинный перформанс, чем короткое театральное действие. Перформанс, где сложное передано очень просто. Перформанс, состоящий из движений, звуков выстрелов, сирен, из утробной потребности убивать, из крови. И из желания понять. Спектакль, который очень полезно смотреть тем, кто замкнут в своей нишей и не желает видеть и слышать то, что неудобно ему. Это не антивоенный спектакль, но попытка разобраться в том, что война делает с нами – со всеми нами. Вы хотите ненавидеть, хотите бояться? Вряд ли, но почему мир таков, что мы – люди – боимся и ненавидим уже многие, многие тысячи лет. За какие грехи? Грехи тогда и сейчас? Этот спектакль и о том, что чувствуют те, кто ловит террористов на тихих улочках, что творится в глубинах их души? Это спектакль без выводов – он просто показывает, а выводы мы можем сделать сами, а можем и не делать, но можем прийти, посмотреть, сравнить, услышать.

Я осталась на «беседу со зрителями». Из зала говорил бывший «левый» радикал – жаловался, что его не взяли в армию по состоянию здоровья. Говорили пожилые люди, воевавшие в прежних войнах Израиля. Матери, чьи сыновья сейчас в Газе и Ливане. Те, кто ходит на демонстрации – разные демонстрации. Актеры – о том, как им физически тяжело играть в «Картинах победы», как это опустошает их силы и о том, что творчество очищает душу. О том, долго ли будет длиться отчаяние в наших душах. Я слушала и пыталась понять: тревога поселилась в нас навечно?

Спектакль будет показан еще раз во вторник 26 ноября, в какие дни дальше – не знаю, следите за датами вот здесь

https://www.tmu-na.org.il/?CategoryID=220&ArticleID=5599

Текст – Маша Хинич