MAGIYO – бразильский джаз в Музее Иланы Гур

MAGIYO – так называется трио бразильского джаза (хотя на сей раз MAGIYO будет квартетом, благодаря приглашенному басисту), концерт которого пройдет в четверг, 9 февраля в Музее Иланы Гур в рамках зимней джазовой серии музея.

MAGIYO – первые два буквы названия группы совпадают с первыми двумя буквами имени Матана Кляйна – одного из лучших израильских джазовых флейтистов, композитора и бэнд-лидера, недавно выпустивший в Лондоне свой уже 11-й альбом «The Long Run». Игра Кляйна на флейте точно совпадает с его стилем израило-бразильской музыки, в которой инструменты звучат более современно и свободно, особенно в сочетании с его импровизациями. Музыка MAGIYO – плавная, яркая, чистая и мелодичная, а израило-бразильский микс приобретает идеальное современное джазовое звучание, приправленное теплыми уникальными звуками флейты Кляйна. Предстоящая встреча с MAGIYO – «бразильский вечер» в музее – это встреча джаза и бразильских веяний, новаторство в джазовых структурах, необычные гармонии и композиции, захватывающая логика виртуозной игры.

Матан Кляйн (https://www.mattanklein.com/) родился в Иерусалиме, закончил джазовое отделение Академии Рубина и колледж Беркли в Бостоне, после чего прожил десятилетие в Нью-Йорке. Он сочетает в своей музыке, как и многие израильские музыканты, культурный фьюжн Средиземноморья с джазом Америк Северной, Южной, Латинской и, в особенности, Бразилии. Среди наиболее повлиявших на стиль Матана музыкантов стоит назвать американца Чика Кориа и бразильца Эрмето Паскуаля. Возможно, именно от них Матан Кляйн перенял свой эмоциональный стиль, нескрываемый энтузиазм и любовь к джазу, мелодику и ритм своих композиций, свою тихую виртуозность и элегантность исполнения.

Только в прошлом – 2022 году – Матан Кляйн был хедлайнером джазового фестиваля в Кембридже в Англии; играл на главной сценой джазового фестиваля в Нисвилле в Сербии» на Клайпедском международный джазовый фестиваль в Литве, на Summertime Jazz Festival TLV и на фестивале польского джаза в Тель-Авиве. Его оригинальные композиции также принесли ему награды, например на конкурсе авторов песен имени Джона Леннона и конкурсе авторов песен США.

Матан выступал на таких сценах, как Карнеги-холл в Нью-Йорке, Кеннеди-центр в Вашингтоне, NJPAC и других. Он был записан для SONY в проектах Artist Integrated под названием Sony Native tools. Он также является записывающимся артистом Orange Tree Sampling Corporation.

В 2016 году он был солистом биг-бэнда United Kingdom Jazz Flute Big Band. Его музыка и аранжировки были исполнены на Лондонском джазовом фестивале 2016 года, а его получивший признание критиков альбом «Sound Tracks» 2016 года был распространен Helicon Records, как и его Альбом 2019 года под названием «Wag the Mammoth in the China Store».

*****

MAGIYO – бразильский джаз

Музей Иланы Гур. Четверг, 9 февраля 2023 года.

Матан Кляйн – флейта

Гилад Хацав – фортепиано

Йогев Шитрит – ударные

Особый гость – Йонатан Коэн, бас

19:00 экскурсии по музею на русском языке и иврите

20:00 концерт в главном зале музея

Цена билета на весь вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и сангрию) – 125 шекелей.

Заказ билетов по ссылке https://tinyurl.com/mwhzcvmy или по телефону 03-6837676.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1034541917484547

Линки на видео

Mattan Klein Quartet Live at Nisville Jazz Festival – 2022: Quintet #3 by Chick Corea – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ZVLxk9nzkH8

Santo Antonio by Hermeto Pascoal, Mattan Klein Quartet live at Nisville Jazz Festival August 2022 – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ZhIaj_AxpgI

Количество мест ограничено!

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Фото предоставлено Матаном Кляйном